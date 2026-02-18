Live
Lassan itt van a nyakunkon a február 19-ei UEFA Európa-liga rájátszásának első mérkőzése. A Fradi csütörtökön este Razgrad városában egy régi ismerőssel, a Ludogorec csapatával csap össze 21.00-tól. Már persze akkor, ha a pálya alkalmas lesz a játékra.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a mostani szezonban már negyedszer csap össze csütörtökön a magyar bajnok Fradi a bolgár Ludogoreccel, és egy jó bulgáriai eredménnyel megalapozhatja nyolcaddöntőbe jutását a labdarúgó Európa-ligában. A párharc visszavágóját február 26-án, szintén csütörtökön rendezik majd a Groupama Arénában. Túlságosan nagy meglepetést vélhetően egyik fél sem tud majd okozni a másiknak, tekintettel arra, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer találkoztak a jelenlegi idény elején, majd az El főtábláján Budapesten csaptak össze egymással. A Ferencváros számára nem tűnik kellemetlen ellenfélnek a razgradi csapat, a BL-selejtezőben a gól nélküli idegenbeli döntetlen után ugyanis Budapesten 3-0-s hazai sikerrel ért véget a meccsük, az El-ben pedig 3-1-re diadalmaskodott az FTC. A Ferencváros 2019 óta immár nyolcadik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel, s az eddigi hét összecsapásból csupán egyet nyert meg az ellenfél, az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel.

A Fradi csütörtökön Bulgáriában lép pályára az Európa-ligában
A Fradi csütörtökön Bulgáriában lép pályára az Európa-ligában
Fotó: PFC Ludogorets 1945

A Fradi nem számít könnyű meccsre

Érdekes videófelvételt tett közzé a bolgár csapat, amelyben az látható, hogy a klub tagjai közösen lapátolták a havat a pályáról, amely még szemmel láthatóan messze nem áll készen egy Európa-liga mérkőzésre. Reméljük, hogy csütörtök estére minden rendben lesz Razgradban.

 

