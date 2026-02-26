A két csapat múlt heti, razgradi összecsapásán ugyan jóval több helyzetet alakított ki a magyar bajnok, mégis 2-1-es vereséget szenvedett, ezek alapján egyértelműen a helyzetkihasználás dönthet majd a visszavágón.

A Fradi simán legyőzte az MTK-t az örökrangadón

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Az Fradi főpróbája jól sikerült, miután hétfő este az NB I-ben 3-1-re győzött az MTK vendégeként a 230. örökrangadón, s ezzel három pontra csökkentette a hátrányát a listavezető Győrrel szemben.