Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
Tizenegyest reklamálnak a fradisták
A 10. percben Bamidele Yusuf ment el a bal oldalon, majd betört a tizenhatoson belülre, végül Son és Olivier Verdon között földre került, de az angol Chris Kavanagh játékvezető nem ítélt büntetőt és a VAR-szobában sem láttak szabálytalanságot.
Ferencvárosi sárga
A kilencedik percben Gavriel Kanikovszki kapott egy sárga lapot, miután hátulról rácsúszott Erick Marcusra.
Földön a Fradi védője
A hatodik perc végén Erick Marcus kapott egy kiugratást, aki Ibrahim Cissével futott versenyt, melynek végén a brazil játékos elvesztette a párharcot, de rálökte a Fradi védőjét a kapujából kifutó Gróf Dávidra. Cissét ápolni kell, reméljük, folytatni tudja a meccset.
A vendégeknek nem sietős
A Fradi-szurkolók hangosan fütyülik Hendrik Bonmannt, a Ludogorec kapusát, aki már a hatodik percben elkezdte húzni az időt egy kirúgásnál.
Rohamoz a Fradi!
Robbie Keane együttese óriási intenzitással kezdte a meccset. A negyedik percben járunk, a játék pedig folyamatosan a Ludogorec térfelére koncentrálódik.
Fradi-helyzet!
Rendesen bekezdett a magyar bajnok. Az első perc végén Abu Fani tálalt remek labdát Lenny Joseph elé, aki kapura tört, majd 13 méterről lőtt, de az utolsó pillanatban egy becsúzó védő blokkolni tudott.
Elkezdődött a meccs
A Fradi kezdte a találkozót! Mindent bele!
Hamarosan kezdődik a meccs
A csapatok megérkeztek a pályára, szól már az Európa-liga himnusza.
A kezdőcsapatok:
Ferencváros: Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu - Joseph, Yusuf.
Ludogorec: Bonmann - Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov - Stanic, Naressi, Duarte - Vidal, Duah, Marcus.
Portugál csapat jöhet a következő körben
A párharc továbbjutója a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd a nyolcaddöntőben.
Jól sikerült a Fradi főpróbája
A két csapat múlt heti, razgradi összecsapásán ugyan jóval több helyzetet alakított ki a magyar bajnok, mégis 2-1-es vereséget szenvedett, ezek alapján egyértelműen a helyzetkihasználás dönthet majd a visszavágón.
Az Fradi főpróbája jól sikerült, miután hétfő este az NB I-ben 3-1-re győzött az MTK vendégeként a 230. örökrangadón, s ezzel három pontra csökkentette a hátrányát a listavezető Győrrel szemben.
Kilencedszer a Ludogorec ellen
A Ferencváros 2019 óta immár kilencedik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel: az eddigi nyolc összecsapásból kettőt nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett négy Fradi-siker és két döntetlen szerepel.
A Fradinak bravúrra van szüksége
A Fradi még nem nyert tavaszi, egyenes kieséses párharcot, mióta az Európa-ligában vagy a Bajnokok Ligájában szerepelhet, zsinórban immár hetedik alkalommal. Klasszikus, kieséses meccset a Leverkusen ellen vívott a Fradi még 2023-ban, ott a nyolcaddöntőben bukott el Sztanyiszlav Csercseszov csapata, tavaly pedig a cseh Plzen ellen, a playoff-körben esett el a továbbjutástól a Fradi.
Sporttörténelmi meccset játszik a Fradi
A Groupama Arénában sorra kerülő mérkőzés sporttörténeti lesz, ugyanis első alkalommal fordul elő, hogy két együttes egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon: a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csaptak össze a szezon elején, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára. A legrangosabb kontinentális sorozat kvalifikációjában az idegenbeli gól nélküli döntetlen után Budapesten 3-0-s hazai siker született, míg az El alapszakaszában 3-1-re diadalmaskodott a Fradi.