Tizenegyest reklamálnak a fradisták
2026.02.26. 18:57
Ferencvárosi sárga
2026.02.26. 18:55
Földön a Fradi védője
2026.02.26. 18:54
A vendégeknek nem sietős
2026.02.26. 18:52
Rohamoz a Fradi!
2026.02.26. 18:49
Fradi-helyzet!
2026.02.26. 18:47
Elkezdődött a meccs
2026.02.26. 18:45
Hamarosan kezdődik a meccs
2026.02.26. 18:42
A kezdőcsapatok:
2026.02.26. 18:36
Portugál csapat jöhet a következő körben
2026.02.26. 18:29
Jól sikerült a Fradi főpróbája
2026.02.26. 18:17
Kilencedszer a Ludogorec ellen
2026.02.26. 18:16
A Fradinak bravúrra van szüksége
2026.02.26. 17:46
Sporttörténelmi meccset játszik a Fradi
2026.02.26. 16:56
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Csütörtök este 18:45-től a magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogorec csapatát fogadja az Európa-liga rájátszáskörének visszavágó mérkőzésén. A Fradi egygólos hátrányból várja a Ludogorec elleni visszavágót, amelynek tétje a nyolcaddöntőbe jutás. Percről percre közvetítésünkben kövessék velünk élőben a sorsdöntő összecsapást!

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

18:57
2026. február 26.



Tizenegyest reklamálnak a fradisták

A 10. percben Bamidele Yusuf ment el a bal oldalon, majd betört a tizenhatoson belülre, végül Son és Olivier Verdon között földre került, de az angol Chris Kavanagh játékvezető nem ítélt büntetőt és a VAR-szobában sem láttak szabálytalanságot.

18:55
2026. február 26.



Ferencvárosi sárga

A kilencedik percben Gavriel Kanikovszki kapott egy sárga lapot, miután hátulról rácsúszott Erick Marcusra.

18:54
2026. február 26.



Földön a Fradi védője

A hatodik perc végén Erick Marcus kapott egy kiugratást, aki Ibrahim Cissével futott versenyt, melynek végén a brazil játékos elvesztette a párharcot, de rálökte a Fradi védőjét a kapujából kifutó Gróf Dávidra. Cissét ápolni kell, reméljük, folytatni tudja a meccset. 

18:52
2026. február 26.



A vendégeknek nem sietős

A Fradi-szurkolók hangosan fütyülik Hendrik Bonmannt, a Ludogorec kapusát, aki már a hatodik percben elkezdte húzni az időt egy kirúgásnál. 

18:49
2026. február 26.



Rohamoz a Fradi!

Robbie Keane együttese óriási intenzitással kezdte a meccset. A negyedik percben járunk, a játék pedig folyamatosan a Ludogorec térfelére koncentrálódik. 

18:47
2026. február 26.



Fradi-helyzet!

Rendesen bekezdett a magyar bajnok. Az első perc végén Abu Fani tálalt remek labdát Lenny Joseph elé, aki kapura tört, majd 13 méterről lőtt, de az utolsó pillanatban egy becsúzó védő blokkolni tudott. 

18:45
2026. február 26.



Elkezdődött a meccs

A Fradi kezdte a találkozót! Mindent bele!

18:42
2026. február 26.



Hamarosan kezdődik a meccs

A csapatok megérkeztek a pályára, szól már az Európa-liga himnusza. 

18:36
2026. február 26.



A kezdőcsapatok:

Ferencváros: Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu - Joseph, Yusuf.

Ludogorec: Bonmann - Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov - Stanic, Naressi, Duarte -  Vidal, Duah, Marcus.

18:29
2026. február 26.



Portugál csapat jöhet a következő körben

A párharc továbbjutója a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd a nyolcaddöntőben.

18:17
2026. február 26.



Jól sikerült a Fradi főpróbája

A két csapat múlt heti, razgradi összecsapásán ugyan jóval több helyzetet alakított ki a magyar bajnok, mégis 2-1-es vereséget szenvedett, ezek alapján egyértelműen a helyzetkihasználás dönthet majd a visszavágón.

Újabb nehéz meccs vár a Fradira: Robbie Keane együttese az MTK vendége lesz
A Fradi simán legyőzte az MTK-t az örökrangadón
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Az Fradi főpróbája jól sikerült, miután hétfő este az NB I-ben 3-1-re győzött az MTK vendégeként a 230. örökrangadón, s ezzel három pontra csökkentette a hátrányát a listavezető Győrrel szemben.

18:16
2026. február 26.



Kilencedszer a Ludogorec ellen

A Ferencváros 2019 óta immár kilencedik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel: az eddigi nyolc összecsapásból kettőt nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett négy Fradi-siker és két döntetlen szerepel.

17:46
2026. február 26.



A Fradinak bravúrra van szüksége

A Fradi még nem nyert tavaszi, egyenes kieséses párharcot, mióta az Európa-ligában vagy a Bajnokok Ligájában szerepelhet, zsinórban immár hetedik alkalommal. Klasszikus, kieséses meccset a Leverkusen ellen vívott a Fradi még 2023-ban, ott a nyolcaddöntőben bukott el Sztanyiszlav Csercseszov csapata, tavaly pedig a cseh Plzen ellen, a playoff-körben esett el a továbbjutástól a Fradi.

16:56
2026. február 26.



Sporttörténelmi meccset játszik a Fradi

A Groupama Arénában sorra kerülő mérkőzés sporttörténeti lesz, ugyanis első alkalommal fordul elő, hogy két együttes egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon: a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csaptak össze a szezon elején, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára. A legrangosabb kontinentális sorozat kvalifikációjában az idegenbeli gól nélküli döntetlen után Budapesten 3-0-s hazai siker született, míg az El alapszakaszában 3-1-re diadalmaskodott a Fradi.

Fradi, Ferencváros, Ferencvárosi TC, Panathinaikosz, Ferencvárosi TC – Panathinaikos, Ferencváros-Panathinaikosz Európa-Liga, labdarúgás, foci, 2026. 01. 22.
A Fradinak győznie kell csütörtök este
Fotó: Polyák Attila

 

