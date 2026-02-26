A Fradi még nem nyert tavaszi, egyenes kieséses párharcot, mióta az Európa-ligában vagy a Bajnokok Ligájában szerepelhet, zsinórban immár hetedik alkalommal. Klasszikus, kieséses meccset a Leverkusen ellen vívott a Fradi még 2023-ban, ott a nyolcaddöntőben bukott el Sztanyiszlav Csercseszov csapata, majd rá egy évre a Plzen ellen, a playoff-körben esett el a továbbjutástól a Fradi.

A Fradi hazai pályán fordíthatja meg a Ludogorec elleni párharcot

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Ludogorec már aligha tudja meglepni a Fradi csapatát

Első alkalommal fordul elő, hogy két együttes egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon: a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csaptak össze a szezon elején, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára. A BL-ben az idegenbeli gól nélküli döntetlen után Budapesten 3–0-s hazai siker született, míg az El alapszakaszában 3–1-re diadalmaskodott az FTC.

A Ferencváros 2019 óta immár kilencedik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel: az eddigi nyolc összecsapásból kettőt nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel.

A két csapat múlt heti, razgradi összecsapásán ugyan jóval több helyzetet alakított ki a magyar bajnok, mégis 2-1-es vereséget szenvedett, ezek alapján egyértelműen a helyzetkihasználás dönthet majd a visszavágón, amit Robbie Keane is kiemelt.„Jó volt látni, hogy sok helyzetünk volt. Ahogy a meccs után is mondtam, elkerülhető lett volna a két kapott gól. A félidő előtt rengeteg helyzetünk volt, sokkal jobban kellett volna őket kihasználni. Akkor vagyok kétségbeesett, amikor ezek a helyzetek nincsenek, de az előző meccsen nem ez volt a hiba”. Keane elmondta a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy nem egyéni vagy csapatszintű csodára van szükség, csak ugyanazt a teljesítményt kell hozniuk, mint az előző héten. „Mi voltunk a jobb csapat, megérdemeltük volna a győzelmet, nem kérdés. Ugyanaz a mentalitás kell, ugyanaz a tűz” - mondta. Majd hozzátette, hogy csatárként tudja, a góllövés a legnehezebb dolog, de hisz a csapatában és abban, hogy elég erősek lesznek ahhoz, hogy ne kapjanak gólt, elöl pedig bármikor veszélyesek.