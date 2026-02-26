A Fradi még nem nyert tavaszi, egyenes kieséses párharcot, mióta az Európa-ligában vagy a Bajnokok Ligájában szerepelhet, zsinórban immár hetedik alkalommal. Klasszikus, kieséses meccset a Leverkusen ellen vívott a Fradi még 2023-ban, ott a nyolcaddöntőben bukott el Sztanyiszlav Csercseszov csapata, majd rá egy évre a Plzen ellen, a playoff-körben esett el a továbbjutástól a Fradi.
A Ludogorec már aligha tudja meglepni a Fradi csapatát
Első alkalommal fordul elő, hogy két együttes egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon: a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csaptak össze a szezon elején, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára. A BL-ben az idegenbeli gól nélküli döntetlen után Budapesten 3–0-s hazai siker született, míg az El alapszakaszában 3–1-re diadalmaskodott az FTC.
A Ferencváros 2019 óta immár kilencedik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel: az eddigi nyolc összecsapásból kettőt nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel.
A két csapat múlt heti, razgradi összecsapásán ugyan jóval több helyzetet alakított ki a magyar bajnok, mégis 2-1-es vereséget szenvedett, ezek alapján egyértelműen a helyzetkihasználás dönthet majd a visszavágón, amit Robbie Keane is kiemelt.„Jó volt látni, hogy sok helyzetünk volt. Ahogy a meccs után is mondtam, elkerülhető lett volna a két kapott gól. A félidő előtt rengeteg helyzetünk volt, sokkal jobban kellett volna őket kihasználni. Akkor vagyok kétségbeesett, amikor ezek a helyzetek nincsenek, de az előző meccsen nem ez volt a hiba”. Keane elmondta a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy nem egyéni vagy csapatszintű csodára van szükség, csak ugyanazt a teljesítményt kell hozniuk, mint az előző héten. „Mi voltunk a jobb csapat, megérdemeltük volna a győzelmet, nem kérdés. Ugyanaz a mentalitás kell, ugyanaz a tűz” - mondta. Majd hozzátette, hogy csatárként tudja, a góllövés a legnehezebb dolog, de hisz a csapatában és abban, hogy elég erősek lesznek ahhoz, hogy ne kapjanak gólt, elöl pedig bármikor veszélyesek.
A vezetőedzőt megkérdezték, karrierje legnagyobb sikereként tekintene-e a továbbjutásra. Egy érdekes fintorral kezdte meg válaszát, amelyben elmondta, hogy nem gondolkozik ilyeneken.
„Csak az jár a fejemben, mi van előttem, mi a következő meccs. Nem érdekel a vasárnap, nem érdekel a jövő csütörtök, csak a holnap számít. Nem érdekel a saját egóm sem. Voltak nagy pillanataim játékosként és edzőként is, de soha gondolkozom ilyeneken. Csak az jár a fejemben, hogy segíthetem a csapatot a következő szintre. Ez nem rólam szól” - zárta gondolatait az ír edző.
Keane azt is elmondta, hogy hosszú ideje sérült kapusa, Dibusz Dénes ugyan még nem áll rendelkezésre, de még ebben az idényben visszatérhet. A csapat középpályása, Mohammed Abu Fani úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy jól érzi magát, és örül, hogy újra tud segíteni a csapatnak. Az első meccsen nagyon sok helyzetet hagytak ki, de nincs idő siránkozni. Készen állnak, hogy a legjobbjukat nyújtsák, és szeretnék megnyerni a meccset.
„Négy-öt meccset játszani egy csapattal egy szezonon belül nehéz. Nagyon jól ismernek minket, de mi is őket. Olyan ez számunkra, mint egy kupadöntő. Szeretnénk kijavítani a hibáinkat, de készen állunk a csütörtöki meccsre” - fogalmazott Abu Fani. Nagy harc várható a továbbjutásért, a Fradi egygólos hátrányból vág neki a mérkőzésnek, de Robbie Keane csapatát segítheti, hogy a Ludogorec legjobb védője nem léphet pályára.
A bolgárok nem edzettek Budapesten
A bolgár bajnok megtartotta sajtónyilvános edzését, szerda reggel a Hriszto Botev Stadionban dolgoztak. Per-Matthias Högmo, a csapat vezetőedzője szerdán este tartott sajtótájékoztatót.
A Ludogorec volt az egyetlen csapat, amely hazai győzelemmel zárta az első mérkőzést: spanyol jobbhátvédjük, Son remek lövésével 2–1-re nyert Per-Mathias Högmo csapata.
„Ki kell használnunk a támadóerőnket, és gólokat kell szereznünk holnap. Birtokolnunk kell a labdát, be kell futnunk a védelmük mögé, és természetesen tudjuk, hogy védekezésben is nagyon erősnek kell lennünk. Ez a legfontosabb. Mindig a következő meccsre koncentrálunk. Amikor az Európa-liga ezen szakaszáról beszélünk, stabil teljesítményt kell nyújtanunk. A két csapat nagyon jól ismeri egymást, nincsenek nagy titkok. Szeretem látni, ahogy fejlődik a csapat identitása. Hosszú út áll még előttünk, de látom az erőt a passzjátékban, a mozgásokban, fejlődünk labdabirtoklásban. Örülök, hogy ilyen helyzetben harcolhatunk a legjobb 16 közé jutásért” – mondta Högmo Budapesten.
„Fontos emlékezni arra, hogy három gólt szereztünk a Celta ellen, hármat a PAOK ellen, kettőt a Ferencváros ellen. Tudjuk, hogy lesznek helyzeteink holnap is, és ki kell használnunk őket. A játékosok éhesek a fejlődésre. Nehéz meccs lesz egy nagyon jó csapat ellen. Arra számítunk, hogy ellenfelünk kijön, és próbál nyomást gyakorolni ránk. Ha mást látok, meg fogok lepődni. Fel kell készülnünk erre. Tudjuk, hogyan lehetünk sikeresek ellenük, tudjuk, hol lesznek a területek, és megvan az erőnk, hogy kihasználjuk azokat – mondta Högmo.
A Ludogorec kapusa, Hendrik Bomann a sajtótájékoztatón elmondta, „négy mérkőzést játszottunk már ebben a stadionban, tudjuk, milyen nehéz itt játszani. Mint mindig, ha jól védekezünk, meglesz az esélyünk, hiszen egygólos előnyben vagyunk. Imádom ezt a hangulatot, mindenki szereti. Mindenki ilyen stadionban, ilyen fantasztikus szurkolók előtt akar játszani. Ez a futball, ezért szeretjük. Tudom, hogy az új edzővel az elmúlt három hónapban sokat javult a csapat. Jó, hogy megnyertük az első meccset, de még sokat kell fejlődnünk. A hangulat extra motivációt ad. A holnapi meccsre koncentrálunk, tovább akarunk jutni”.
A meccs 18.45-kor kezdődik, a párharc továbbjutója a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd a nyolcaddöntőben.
