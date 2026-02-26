Live
A bolgár sajtó leplezte le, hogy sztár csatlakozott a Ludogorec csapatához, amely a Ferencváros ellen készül a csütörtök esti (18.45) budapesti visszavágóra az Európa-ligában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcban. Veszelin Marinov Bulgáriában igazi sztár, a Fradi ellen azonban aligha rajta múlik, mi történik majd a pályán.

Bulgáriában arról cikkeznek a Fradi Ludogorec elleni visszavágója előtt az Európa-ligában, hogy a bolgár bajnokcsapat küldöttségével együtt érkezett Budapestre Veszelin Marinov, bolgár popsztár.  

A Ludogorec játékosai a Fradi ellen készülnek az Európa-ligában
A Ludogorec játékosai a Fradi ellen készülnek az Európa-ligában Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Marinov a bolgár Impulse zenekar egykori díjnyertes énekese, akit 2003 és 2005 között háromszor is az Év énekesének választottak meg Bulgáriában. A popsztár fiatalon futballozott, amatőr szinten egészen 38 éves koráig játszott.

„A csapat iránti szeretetemnek köszönhető, hogy itt lehetek, és annak is, hogy nagyon nagy rajongója vagyok a Ludogorecnek" – mondta az utazásról Veszelin Marinov a bolgár telegraph.bg cikkében a Budapestre érkezést követően. „A vezetőség meghívott, hogy velük utazzak a Ferencváros elleni mérkőzésre. Remélem, nyerni fogunk, és így is lesz!"

Kényelmetlen út vezet Budapestre és vissza

Arról is beszélt Marinov, milyen kellemetlenségeket kell kibírnia azért, hogy a Fradi ellen élőben lássa kedvenc csapatát Budapesten:

Most először utazom a Ludogoreccel. Örülök, hogy a csapattal tarthatok, annak ellenére, hogy ez számomra meglehetősen kényelmetlen. A futball iránti szeretetem késztetett arra, hogy Szófiából eljöjjek és elvigyenek Plovdivba. Csütörtökön éjszaka érkezünk vissza Várnába, ahol 3-4 órát kell várakoznom, hogy elérjem a Szófiába tartó járatot. Ilyet csak az tesz meg, aki igazán szereti a csapatát.

 

Benne bízik a bolgár sztár a Fradi ellen

A bolgár sztár hozzátette, hogy a Fradi elleni, múlt heti első meccsen mindössze 14 percet játszó Ivajlo Csocsev a kedvenc futballistája. „Ő a kedvencem, és nemcsak a Ludogorec játékosaként, hanem általánosságban a bolgár futballisták közül is. Óriási kvalitásai vannak."

A Ludogorec a párharc első meccsén 2-1-es győzelmet aratott a Fradi ellen, ezt a hátrányt kellene ledolgoznia hazai pályán a Ferencvárosnak a nyolcaddöntőbe jutásért az El-ben.

Veszelin Marinov egy koncerten:

 

