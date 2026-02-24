A Ludogorec nem számíthat védelmének alappillérére, Dinis Almeidára csütörtökön. A belsővédőnek éppen az odavágón gyűlt össze a harmadik sárgája, így automatikusan ki kell hagyni a soron következő mérkőzést. Ez mindenképp jó hír a Fradi számára.



Szerdán érkezik Budapestre a Fradi vendége, de a Ludogorec legjobb védője nem játszhat

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Szerdán érkezik Budapestre a Fradi vendége

Almeida számos Fradi támadást állított meg az odavágón. A Sofascore 7.4-es értékelést adott neki, amely az egyik legjobb volt csapatában. Egy kivétellel mind az öt fejpárbaját megnyerte, kilenc alkalommal tudott tisztázni és két FTC lövést blokkolt is. A támadók pedig egyszer sem tudták kicselezni a portugált. A védő hiányát biztosan megérzi majd a Ludogorec.

Ettől függetlenül, Robbie Keane csapatának kétgólos győzelemre lenne szüksége, hogy hosszabbítás nélkül jusson tovább az Európa-ligában.

A bolgár csapat szerdán 14:30-kor indul Plovdivból Budapestre. Egy charterjárattal érkeznek a fővárosba.

Az Európa-liga rájátszásának visszavágóját csütörtökön 18:45 perctől rendezik.