Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Sport

Gyönyörű gólokat lőtt a Fradi, már továbbjutásra áll az El-ben – ÉLŐ

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fradi hazai pályán gyorsan megszerezte a vezetést a Ludogorec ellen. A gól azért is volt fontos, mert a Fradi az első meccsen 2–1-re kikapott az Európa-liga playoff-körének első meccsén.

A Fradi mindössze 13 perc alatt ledolgozta a hátrányát egy remek akció végén. A baloldalon Cadu passzolt középre, majd Joseph lekészítése után Gavriel Kanichowsky lőtte ki a kapu baloldalát. A gólt IDE kattintva nézheti meg.

Gyors góllal vezet a Fradi
Gyors góllal vezetett a Fradi
Fotó: Mirkó István

Ledolgozta hátrányát a Fradi

A gól azért is volt fontos, mert ezzel összesítésben 2–2-re alakult az eredmény, de nem volt sokáig ez az állás, hiszen az első fél óra végén az Ötvös Bence sérülése miatt csereként beállt Kristoffer Zachariassen is gólt szerzett. A norvég játékos egy kontra után Yusuftól kapott labdát, majd a tizenhatoson kívülről kilőtte a bal alsót, ezzel a góllal pedig már továbbjutásra áll a Fradi. Zachariassen gólját ITT tudja megnézni.

A meccset ITT tudja követni élőben. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!