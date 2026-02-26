A Fradi mindössze 13 perc alatt ledolgozta a hátrányát egy remek akció végén. A baloldalon Cadu passzolt középre, majd Joseph lekészítése után Gavriel Kanichowsky lőtte ki a kapu baloldalát. A gólt IDE kattintva nézheti meg.

Gyors góllal vezetett a Fradi

Fotó: Mirkó István

Ledolgozta hátrányát a Fradi

A gól azért is volt fontos, mert ezzel összesítésben 2–2-re alakult az eredmény, de nem volt sokáig ez az állás, hiszen az első fél óra végén az Ötvös Bence sérülése miatt csereként beállt Kristoffer Zachariassen is gólt szerzett. A norvég játékos egy kontra után Yusuftól kapott labdát, majd a tizenhatoson kívülről kilőtte a bal alsót, ezzel a góllal pedig már továbbjutásra áll a Fradi. Zachariassen gólját ITT tudja megnézni.

