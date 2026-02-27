A Groupama Arénában elképesztő hangulat fogadta a Fradi játékosait, akik a kezdősípszó után azonnal nekirontottak vendégeknek.

A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane csapata szenzációsan futballozott, és a 14. percben meg is szerezte a vezetést Gavriel Kanikovszki találatával, majd negyedóra múlva a megsérült Ötvös Bence helyére beállt Kristoffer Zachariassen is mattolta a Ludogorec kapusát.

Képeken a Fradi szenzációs győzelme

A Ferencváros ezzel már az első félidőben megfordította a párharc állását, és a folytatásban sem vett vissza, az előnyét azonban nem tudta növelni. Azonban Robbie Keane együttesének a védekezése is jól működött, így a Fradi bekapott gól nélkül lehozta meccset, és 3-2-es összesítéssel továbbjutott a legjobb 16 közé.