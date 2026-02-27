Live
Az Európa-liga rájátszásának visszavágó mérkőzésén a Ferencváros 2-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorec csapatát a Groupama Arénában, ezzel Robbie Keane együttese 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe. A Fradi ezzel történelmi sikert aratott, mert nem csak bejutott a legjobb 16 közé, hanem olyan bravúrt vitt véghez, amilyenre legutóbb 1994-ben volt példa.

A Groupama Arénában elképesztő hangulat fogadta a Fradi játékosait, akik a kezdősípszó után azonnal nekirontottak vendégeknek. 

Ferencvárosi TC - Ludogorec, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiLudogorec, UEFA Európa-liga, rájátszás, 2. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, 2026.02.26.
A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában
Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane csapata szenzációsan futballozott, és a 14. percben meg is szerezte a vezetést Gavriel Kanikovszki találatával, majd negyedóra múlva a megsérült Ötvös Bence helyére beállt Kristoffer Zachariassen is mattolta a Ludogorec kapusát. 

Képeken a Fradi szenzációs győzelme

A Ferencváros ezzel már az első félidőben megfordította a párharc állását, és a folytatásban sem vett vissza, az előnyét azonban nem tudta növelni. Azonban Robbie Keane együttesének a védekezése is jól működött, így a Fradi bekapott gól nélkül lehozta meccset, és 3-2-es összesítéssel továbbjutott a legjobb 16 közé.

Galéria: Ferencváros-Ludogorec 2-0 (2-0)
Robbie Keane, a Fradi edzője is kiélvezte a sikert

A Fradi ezzel történelmi győzelmet aratott, ugyanis 1994 után tudott megnyerni ismét egy olyan európai kupapárharcot, amikor az első mérkőzésen vereséget szenvedett. 

  • kapcsolódó cikkek:
Robbie Keane: Ahogy megjósoltam!
A Fradi hősei a szurkolóknak üzentek a szenzációs El-siker után
A Fradi két bombagóllal fordított, jöhetnek a portugálok az Európa-ligában
