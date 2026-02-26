A Fradi a múlt héten 2-1-re kikapott Razgradban a Ludogorec elleni párharc első felvonásán, a játék képe alapján viszont sokkal többet érdemelt volna magyar bajnokcsapat, ugyanis sokkal jobban játszott és sokkal több helyzetet alakított ki, mint bolgár ellenfele.

A Fradi jól futballozott az egy héttel ezelőtti odavágón

Fotó: Nikolay Doychinov/AFP

A Fradinak tehát nem lehetetlen megfordítania a párharcot a Groupama Aréban. Robbie Keane, a csapat ír edzője is elmondta, hogy hogy nem egyéni vagy csapatszintű csodára van szükség, csak ugyanazt a teljesítményt kell hozniuk, mint az előző héten.

A Fradi kezdőcsapata

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Fradi edzője hozzátette, hogy egykori csatárként tudja, a góllövés a legnehezebb dolog, de hisz a csapatában és abban, hogy elég erősek lesznek ahhoz, hogy ne kapjanak gólt, elöl pedig bármikor veszélyesek.

Bő egy órával a találkozó előtt az ír szakember kihirdette kezdőcsapatát, amely csak helyen változott az egy héttel ezelőttihez képest. A horvát Franko Kovačević helyett ezúttal a francia Lenny Joseph kezd majd a támadósorban.

A Fradi kezdője:

Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu - Joseph, Yusuf.

A Ludogorec kezdője:

Bonmann - Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov - Stanic, Naressi, Duarte - Vidal, Duah, Marcus.

A mérkőzést az Origo élőben közvetíti szöveges formában.