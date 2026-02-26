Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtök este 18:45-től a magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogorec csapatát fogadja az Európa-liga rájátszásának visszavágó mérkőzésén. A Fradi múlt héten 2-1-re kikapott Razgradban, így a nyolcaddöntőbe jutáshoz mindenképpen le kell győznie a bolgár csapatot a Groupama Arénába. Robbie Keane, a Fradi edzője kihirdette kezdőcsapatát, amelyben egy változás van az egy héttel ezelőttihez képest.

A Fradi a múlt héten 2-1-re kikapott Razgradban a Ludogorec elleni párharc első felvonásán, a játék képe alapján viszont sokkal többet érdemelt volna magyar bajnokcsapat, ugyanis sokkal jobban játszott és sokkal több helyzetet alakított ki, mint bolgár ellenfele. 

A Fradi jól futballozott a Ludogorec elleni egy héttel ezelőtti odavágón
A Fradi jól futballozott az egy héttel ezelőtti odavágón
Fotó: Nikolay Doychinov/AFP

A Fradinak tehát nem lehetetlen megfordítania a párharcot a Groupama Aréban. Robbie Keane, a csapat ír edzője is elmondta, hogy hogy nem egyéni vagy csapatszintű csodára van szükség, csak ugyanazt a teljesítményt kell hozniuk, mint az előző héten.

A Fradi kezdőcsapata

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Fradi edzője hozzátette, hogy egykori csatárként tudja, a góllövés a legnehezebb dolog, de hisz a csapatában és abban, hogy elég erősek lesznek ahhoz, hogy ne kapjanak gólt, elöl pedig bármikor veszélyesek.

Bő egy órával a találkozó előtt az ír szakember kihirdette kezdőcsapatát, amely csak helyen változott az egy héttel ezelőttihez képest. A horvát Franko Kovačević helyett ezúttal a francia Lenny Joseph kezd majd a támadósorban.

A Fradi kezdője:
Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu - Joseph, Yusuf.

A Ludogorec kezdője:
Bonmann - Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov - Stanic, Naressi, Duarte -  Vidal, Duah, Marcus.

A mérkőzést az Origo élőben közvetíti szöveges formában. 

  • kapcsolódó cikkek:
Történelmi siker lenne, ha a Fradi ebben a szezonban harmadszor is legyőzné a Ludogorecet
Kiderült: egy igazi sztár érkezett a Ludogorec küldöttségével Budapestre
A Fradi ellenfelének edzője elmondta, mi kell a győzelmükhöz Budapesten
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!