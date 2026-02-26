A Fradi a múlt héten 2-1-re kikapott Razgradban a Ludogorec elleni párharc első felvonásán, a játék képe alapján viszont sokkal többet érdemelt volna magyar bajnokcsapat, ugyanis sokkal jobban játszott és sokkal több helyzetet alakított ki, mint bolgár ellenfele.
A Fradinak tehát nem lehetetlen megfordítania a párharcot a Groupama Aréban. Robbie Keane, a csapat ír edzője is elmondta, hogy hogy nem egyéni vagy csapatszintű csodára van szükség, csak ugyanazt a teljesítményt kell hozniuk, mint az előző héten.
A Fradi kezdőcsapata
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Fradi edzője hozzátette, hogy egykori csatárként tudja, a góllövés a legnehezebb dolog, de hisz a csapatában és abban, hogy elég erősek lesznek ahhoz, hogy ne kapjanak gólt, elöl pedig bármikor veszélyesek.
Bő egy órával a találkozó előtt az ír szakember kihirdette kezdőcsapatát, amely csak helyen változott az egy héttel ezelőttihez képest. A horvát Franko Kovačević helyett ezúttal a francia Lenny Joseph kezd majd a támadósorban.
A Fradi kezdője:
Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu - Joseph, Yusuf.
A Ludogorec kezdője:
Bonmann - Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov - Stanic, Naressi, Duarte - Vidal, Duah, Marcus.
A mérkőzést az Origo élőben közvetíti szöveges formában.
