Elkészült a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntőinek órára lebontott programja: a trófeát 24-szer elhódító Fradi március 4-én látogat a Kazincbarcikához (a címvédő Paksi FC már korábban kiesett a sorozatból).

Robbie Keane a Fradi élén nyerne Magyar Kupát

Fotó: Polyák Attila

Tavasszal a Fradi a Magyar Kupa elődöntőjébe kerülhet

A négy negyeddöntő mindegyikét élőben közvetíti az M4 Sport, ezért játsszák a találkozókat három napon - közölte a kupa hivatalos honlapján a magyar szövetség. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd - ha szükséges - a tizenegyesek döntenek. Az elődöntőben a Kolorcity Kazincbarcikai SC-Ferencváros párharc győztese az ETO FC Győr-Kecskeméti TE továbbjutóját fogadja, míg a Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK összecsapás nyertese a Zalaegerszeg-Soroksár SC összecsapásból kikerülő győztest látja vendégül. A Magyar Kupa elődöntőit előreláthatólag április 22-én rendezik, míg a döntő május 9-én lesz a Puskás Arénában.

MOL Magyar Kupa, a negyeddöntő programja (az MLSZ honlapja alapján):

március 3., kedd: ETO FC Győr-Kecskeméti TE (NB II) 20.00

március 4., szerda: Zalaegerszeg-Soroksár SC (NB II) 17.15 és Kolorcity Kazincbarcikai SC-Ferencváros 20.00, DVTK Stadion, Miskolc

március 5., csütörtök: Budapest Honvéd (NB II)-Diósgyőri VTK 20.00