Még a meccs előtt megírtuk az Origón, hogy a 23. forduló hétfőn este, az MTK-Fradi örökrangadóval fejeződik majd be a Fizz Ligában. Az MTK 25 pontos volt, ezzel kilencedik (mindössze két pontra volt a 11., már kieső DVTK-tól), míg a Ferencváros 40 ponttal a második helyen állt, hat ponttal lemaradva az éllovas ETO FC Győr mögött. Mondhatjuk, hogy mindkét klub számára életbevágóan fontos volt a győzelem és vele együtt a három pont megszerzése.

A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane nagyon készült az MTK-meccsre

Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

A Fradi mindenáron győzni akart

Robbie Keane csapata volt a kezdeményező a meccsen, azonban az első gólig több mint félórát kellett várni. Ekkor egy indítást követően Kovacevic kihasználta Beriashvili és Hegyi hibáját, ezzel pedig vezetést szerzett a Ferencváros az örökrangadón. Aztán nemsokkal később, a 40. percben Szépe fejelhetett rendkívül tisztán 5 méterről kapura, de fölé ment a próbálkozása, így elmaradt az egyenlítés.

A második játékrészben a szakadó eső köszöntötte elsőként a focistákat, de ez nem szegte kedvét a vendégeknek, akiknek itt már negyedóra sem kellett az újabb gólhoz. Acolatse ráadásul nem is akármilyen találatot szerzett, egy támadás végén a tizenhatos sarkáról eresztett meg egy bombát, amivel 2-0-ra növelte az FTC előnyét.

Nemcsak Acolatse szerezte meg első bajnoki gólját a Fradi színeiben, a 74. percben Gruber tekerését még védte az MTK kapusa, de a kipattanót Madarász remekül lőtte vissza, megszerezve csapata harmadik, saját maga első gólját.

Az MTK részéről a 87. perc végén egy szépítő találatra futotta, Jurek egy jól felépített akció végén a kapufát is segítségül hívva beállította a 3-1-es (vég)eredményt.

A kék-fehérek az utóbbi tíz fordulóban csak egyszer nyertek, hét összecsapást elveszítettek.

A Ferencváros a legutóbbi tizenkét bajnoki találkozón veretlen maradt az MTK Budapest vendégeként, mérlege nyolc győzelem és négy döntetlen. A télen szerződtetett Franko Kovacevic az ötödik NB I-es mérkőzésén a harmadik gólját szerezte.

Fizz Liga, 23. forduló:

MTK Budapest-Ferencvárosi TC 1-3 (0-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző, v.: Bogár

MTK Budapest: Hegyi - Szépe (Zeljkovic, 62.), Beriasvili, Kádár, Vitályos (Kovács P., 72.) - Varju, Németh H., Horváth A. (Bognár I., 62.) - Molnár Á., Polievka (Németh K., 62.), Kerezsi (Jurek, 72.)

Ferencváros: Varga Á. - Gómez (Makreckis, 71.), Raemaekers, Szalai G. - Osváth, Zachariassen (Rommens, 78.), Corbu (Madarász, 65.), Romao, Acolatse (O'Dowda, 78.) - Gruber, Kovacevic (Yusuf, 65.)

gólszerzők: Jurek (87.), illetve Kovacevic (34.), Acolatse (57.), Madarász (74.)

sárga lap: Szépe (41.), Németh H. (69.), Németh K. (72.), Beriasvili (79.), illetve Corbu (39.), Osváth (76.)