A 23. forduló hétfőn este, az MTK-Fradi örökrangadóval fejeződik be a Fizz Ligában. Az MTK 25 pontos, ezzel kilencedik (mindössze két pontra van a 11., már kieső DVTK-tól), míg a Ferencváros 40 ponttal a második helyen áll, hat ponttal lemaradva az éllovas ETO FC Győr mögött.

Újabb nehéz meccs vár a Fradira: Robbie Keane együttese az MTK vendége lesz

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Mi várható az MTK-Fradi örökragadón?

Robbie Keane vezetőedző együttese csütörtökön a Ludogorec ellen játszott Európa-liga-mérkőzést Bulgáriában, és a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc első mérkőzésén 2-1-re kikapott. (Ezen a héten csütörtökön pedig már jön a visszavágó a Groupama Arénában, így nem sok ideje lesz pihennie az FTC-nek). A múlt héten ráadásul a zöld-fehérek a bajnokságban elveszítették idegenbeli veretlenségüket, a 17 mérkőzéses sorozatot tavaly február óta építették, s végül 14 győzelem és három döntetlen után kaptak ki.

A zalaegerszegi 3-1-es vereség Ibrahim Cissé piros lapja miatt is fájó lehetett,

mivel a francia-szenegáli belső védő egymérkőzéses eltiltást kapott az MLSZ fegyelmi bizottságától.

Mindettől függetlenül a Ferencváros az utóbbi években jól teljesít fővárosi riválisa ellen, mivel a két csapat legutóbbi 19 összecsapásából csak egyet veszített el. Az idény első fordulójában a kék-fehérek 1-1-es döntetlennel kezdtek a címvédő ellen, a

zóta azonban alaposan visszaesett a teljesítményük, és november eleje óta csak egy kisvárdai 3-2-es győzelemmel, illetve két döntetlennel szereztek pontokat. A hétfői mérkőzésen Kata Mihály se léphet pályára, mert a csapatkapitány begyűjtötte ötödik sárga lapját.

A 230. Örökrangadó előtt Kanta József, az MTK korábbi játékosa és jelenlegi asszisztens edzője mesélt az FTC elleni mérkőzéseken szerzett tapasztalatairól és élményeiről.

A Ferencváros vasárnap is edzett a hétfői bajnokit megelőzően:

Fel kellett készülnünk erre az időszakra, hiszen a hétfői bajnoki után nagyon hamar, már csütörtökön jön a következő mérkőzésünk. Változtatások biztosan lesznek a csapatban a legutóbbi, Ludogorec elleni találkozóhoz képest, már csak a szabályok miatt is, de a legfontosabb, hogy mindenki friss legyen és készen álljon"

– kezdte nyilatkozatát az FTC vezetőedzője, Robbie Keane a klub honlapjának.