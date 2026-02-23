A 23. forduló hétfőn este, az MTK-Fradi örökrangadóval fejeződik be a Fizz Ligában. Az MTK 25 pontos, ezzel kilencedik (mindössze két pontra van a 11., már kieső DVTK-tól), míg a Ferencváros 40 ponttal a második helyen áll, hat ponttal lemaradva az éllovas ETO FC Győr mögött.
Mi várható az MTK-Fradi örökragadón?
Robbie Keane vezetőedző együttese csütörtökön a Ludogorec ellen játszott Európa-liga-mérkőzést Bulgáriában, és a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc első mérkőzésén 2-1-re kikapott. (Ezen a héten csütörtökön pedig már jön a visszavágó a Groupama Arénában, így nem sok ideje lesz pihennie az FTC-nek). A múlt héten ráadásul a zöld-fehérek a bajnokságban elveszítették idegenbeli veretlenségüket, a 17 mérkőzéses sorozatot tavaly február óta építették, s végül 14 győzelem és három döntetlen után kaptak ki.
A zalaegerszegi 3-1-es vereség Ibrahim Cissé piros lapja miatt is fájó lehetett,
mivel a francia-szenegáli belső védő egymérkőzéses eltiltást kapott az MLSZ fegyelmi bizottságától.
Mindettől függetlenül a Ferencváros az utóbbi években jól teljesít fővárosi riválisa ellen, mivel a két csapat legutóbbi 19 összecsapásából csak egyet veszített el. Az idény első fordulójában a kék-fehérek 1-1-es döntetlennel kezdtek a címvédő ellen, a
zóta azonban alaposan visszaesett a teljesítményük, és november eleje óta csak egy kisvárdai 3-2-es győzelemmel, illetve két döntetlennel szereztek pontokat. A hétfői mérkőzésen Kata Mihály se léphet pályára, mert a csapatkapitány begyűjtötte ötödik sárga lapját.
A 230. Örökrangadó előtt Kanta József, az MTK korábbi játékosa és jelenlegi asszisztens edzője mesélt az FTC elleni mérkőzéseken szerzett tapasztalatairól és élményeiről.
A Ferencváros vasárnap is edzett a hétfői bajnokit megelőzően:
Fel kellett készülnünk erre az időszakra, hiszen a hétfői bajnoki után nagyon hamar, már csütörtökön jön a következő mérkőzésünk. Változtatások biztosan lesznek a csapatban a legutóbbi, Ludogorec elleni találkozóhoz képest, már csak a szabályok miatt is, de a legfontosabb, hogy mindenki friss legyen és készen álljon"
– kezdte nyilatkozatát az FTC vezetőedzője, Robbie Keane a klub honlapjának.
Az ír tréner jól emlékszik a két csapat legutóbbi, november 1-jén lejátszott bajnokijára, amikor a Fradi Stefan Gartenmann, Szalai Gábor, Varga Barnabás és Nagy Barnabás góljával 4-1-re nyert az MTK ellen.
„Jól ismerjük az ellenfelet, sosem könnyű ellene játszani, hiszen egy helyi derbiről beszélhetünk. Akárhányszor az MTK ellen szerepelünk, a rivális jó csapat benyomását kelti, amely szeretne jó focit játszani.
Az előző fordulóban vereséget szenvedtünk, noha szerintem Zalaegerszegen a piros lap és az ellenünk megítélt tizenegyes is nevetséges volt. Összességében fel kellett volna állnunk ebből is, hiszen húsz percen át briliánsan játszottunk. Javítanunk kell, de készen állunk – mondta el Robbie Keane.
A 230. MTK-Ferencváros örökrangadó hétfőn este 20 órakor kezdődik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A mérkőzés játékvezetője Bogár Gergő lesz, a munkáját partjezőként Bornemissza Norbert és Szécsényi István, míg tartalék játékvezetőként Rúsz Máton segítik.
Fizz Liga, 23. forduló:
MTK Budapest-Ferencvárosi TC 20.00
- Kapcsolódó cikkek: