A Fradi remekül kezdte a mérkőzést, már a 14. percben ledolgozta az első meccsen összeszedett hátrányát, a 30. percben pedig már továbbjutásra állt a párharcban Kristoffer Zachariassen gólja után.
A folytatásban a magyar bajnok remekül futballozott, több helyzetet is kidolgozott, és végül magabiztos győzelmet aratott a bolgár csapat ellen.
A Fradi hősei a szurkolóknak üzentek a továbbjutás után
A Frad ezzel történelmi győzelmet aratott, ugyanis 1994 után tudott megnyerni ismét egy olyan európai kupapárharcot, amikor az első mérkőzésen vereséget szenvedett.
A mérkőzés után Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa köszönetet mondott a szurkolóknak, akik 12. játékosként biztatták a csapatot.
Az első félidőben nagyon profik voltunk, jól játszunk, de kint is így volt, csak most berúgtuk a helyzeteinek. Utána számítottunk rá, hogy kijönnek és lesznek majd helyzeteik, de szerencsére azt az időszakot is át tudtuk vészelni”
– kezdte az értékelést az M4 Sport kamerája előtt Gróf Dávid, aki kiemelte, hogy a Fradiban mindenki csúszott-mászott, küzdött a másikért, és hangsúlyozta, az Európa-ligában mindig is ezzel a mentalitással értek el sikereket.
„Nálunk nincs első, második vagy harmadik számú számú játékos. Itt mindenkinek küzdenie kell a helyéért.
Mondtam is a meccs előtt Lenny Joseph-nek meg Bamidele Yusufnak, hogy kergessék őrületbe a védőket, úgy ahogy edzésen teszik, mert ott nagyon idegesítők tudnak lenni”
– válaszolta arra a kérdésre a Fradi kapusa, hogy milyen hatással van Yusufra, hogy Varga Barnabás távozása után ő lett a Fradi első számú csatára.
„Ez egy történelmi lépés volt, óriási teljesítmény. A ligaszakaszban is óriási teljesítményt nyújtottunk, pedig sok sanszot nem adtak nekünk” – tette hozzá Gróf Dávid, aki végezetül elmondta, neki teljesen mindegy, hogy a Porto vagy a Braga lesz-e a Fradi következő ellenfele. Ő már alig várja, hogy pályára lépjen Portugáliában.
„Nagyon boldogok vagyunk, jelenleg is az ünneplés zajlik. Nagyon kemény mérkőzés volt, de végül elértük azt az eredményt, amit akartunk, és ami kellett. És az, hogy így tudtunk ünnepelni a szurkolókkal az fantasztikus érzés volt” – mondta a Fradi második gólját szerző Kristoffer Zachariassen, aki megsérült Ötvös Bencét váltotta a mérkőzés 17. percében.
„Amikor a padon ül az ember akkor mindig készen kell állni, hiszen bármi történhet bármikor. Ez sajnálatos esemény, hogy Bence megsérült, de készen kell állni. Mindenki készen állt és mindenki jó munkát végzett, aki beállt ma este. Nagyon jó munkát végeztünk, a második félidő elején talán tizenöt jó percük volt, de a mérkőzés többi része az rólunk szólt. Jó munkát végeztünk, és talán több gólt is szerezhettünk volna” – tette hozzá a norvég középpályás.
Ezért is fontos, hogy mindenki játéklehetőséget kap, rotálva van a csapat, ilyenkor ez az előnyünkre válik, amikor azonnal be kell szállni egy sérülés miatt. Fantasztikus volt a hangulat, már a bemelegítésnél is lehetett érezni, hogy különleges mérkőzés lesz. A szurkolók is 110%-ot nyújtottak, úgyhogy köszönjük nekik. Ez mindig plusz erőt ad egy hazai csapatnak. Most tényleg ők voltak a csapat 12. játékosa”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt Szalai Gábor, aki a csapatkapitány Ibrahim Cissé sérülése után állt be a 68. percben.
„A végén már nyilván próbálkoztak felíveléssekkel, feljöttek a belső védőik is, de megoldottuk és nem éreztem, hogy bármi probléma lenne. Az öltözőben megünnepeljük, hogy ott vagyunk a legjobb 16-ban. Nyilván, aki a Fradiba jön, ezért is igazol ide” – tette hozzá az egyszeres magyar válogatott hátvéd.
Az FTC ebben az idényben ötödször csapott össze a Ludogoreccel és harmadszor győzte le a bolgár riválist.
Robbie Keane vezetőedző együttese a legjobb 16 között a portugál FC Portóval, vagy Bragával találkozik majd.
