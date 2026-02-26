A Fradi remekül kezdte a mérkőzést, már a 14. percben ledolgozta az első meccsen összeszedett hátrányát, a 30. percben pedig már továbbjutásra állt a párharcban Kristoffer Zachariassen gólja után.

A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

A folytatásban a magyar bajnok remekül futballozott, több helyzetet is kidolgozott, és végül magabiztos győzelmet aratott a bolgár csapat ellen.

A Fradi hősei a szurkolóknak üzentek a továbbjutás után

A Frad ezzel történelmi győzelmet aratott, ugyanis 1994 után tudott megnyerni ismét egy olyan európai kupapárharcot, amikor az első mérkőzésen vereséget szenvedett.

A mérkőzés után Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa köszönetet mondott a szurkolóknak, akik 12. játékosként biztatták a csapatot.

Az első félidőben nagyon profik voltunk, jól játszunk, de kint is így volt, csak most berúgtuk a helyzeteinek. Utána számítottunk rá, hogy kijönnek és lesznek majd helyzeteik, de szerencsére azt az időszakot is át tudtuk vészelni”

– kezdte az értékelést az M4 Sport kamerája előtt Gróf Dávid, aki kiemelte, hogy a Fradiban mindenki csúszott-mászott, küzdött a másikért, és hangsúlyozta, az Európa-ligában mindig is ezzel a mentalitással értek el sikereket.

Gróf Dávid remekül védett a Ludogorec ellen

Fotó: Polyák Attila

„Nálunk nincs első, második vagy harmadik számú számú játékos. Itt mindenkinek küzdenie kell a helyéért.

Mondtam is a meccs előtt Lenny Joseph-nek meg Bamidele Yusufnak, hogy kergessék őrületbe a védőket, úgy ahogy edzésen teszik, mert ott nagyon idegesítők tudnak lenni”

– válaszolta arra a kérdésre a Fradi kapusa, hogy milyen hatással van Yusufra, hogy Varga Barnabás távozása után ő lett a Fradi első számú csatára.

„Ez egy történelmi lépés volt, óriási teljesítmény. A ligaszakaszban is óriási teljesítményt nyújtottunk, pedig sok sanszot nem adtak nekünk” – tette hozzá Gróf Dávid, aki végezetül elmondta, neki teljesen mindegy, hogy a Porto vagy a Braga lesz-e a Fradi következő ellenfele. Ő már alig várja, hogy pályára lépjen Portugáliában.

„Nagyon boldogok vagyunk, jelenleg is az ünneplés zajlik. Nagyon kemény mérkőzés volt, de végül elértük azt az eredményt, amit akartunk, és ami kellett. És az, hogy így tudtunk ünnepelni a szurkolókkal az fantasztikus érzés volt” – mondta a Fradi második gólját szerző Kristoffer Zachariassen, aki megsérült Ötvös Bencét váltotta a mérkőzés 17. percében.