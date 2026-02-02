Kezdjük a meccsel, rengeteg párharcot és óriási küzdelmet hozott a Paks és a Fradi rangadója az NB I 20. fordulójában vasárnap kora délután. A Fradi Gruber Zsombor góljával 1-0-ra győzni tudott a tolnai csapat otthonában, így egyrészt megszerezte első győzelmét a naptári évben, másrészt pedig két pontra csökkentette a hátrányát az éllovas ETO mögött. És akkor most jöjjön egy kevésbé szép téma a mérkőzés vonatkozásában. A lefújást követően terjedni kezdett a közösségi médiában egy rossz minőségi videófelvétel, amin az látszik, hogy egy férfi az A7 és a V1 szektor sarka felől befut a pályára, majd a Fradi-tábornál kezét felemelve megadja magát a biztonsági őröknek.

A Fradi szurkolóit hergelte a pályára beszaladt férfi

A Fradi-tábor elé futott a férfi

Ez ügyben a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata azt az információt adta a sajtónak, hogy eljárás indult a Paksi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán egy 30 éves és egy 33 éves szigetszentmiklósi férfi ellen, akik 2026. február 1-jén Pakson a PFC Stadionjában a PFC-FTC labdarúgó mérkőzés lefújását követően beszaladtak a pályára. A két férfit a paksi rendőrök előállították sportrendezvényen elkövetett rendbontás vétségének elkövetése miatt, mindketten elismerték tettüket.