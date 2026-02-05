A 30 éves Osváth Attila a Transfermarkt szerint 650 ezer eurót ér és nem lejáró szerződésű játékosról van szó, így fizetnie kellett érte a Fradi csapatának. Osváth a védelem jobboldalán bevethető, ide korábban Bolla Bendegúzt is kinézte a Fradi, de a Rapid őt nem engedte el.

Osváth Attila a Fradi játékosa lett

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Osváth Attila Veszprémben született, ott is kezdett focizni, majd a Balatonfüred és a Szigetszentmiklós érintésével a Vasasban, a Debrecenben, majd a Puskás Akadémiánál kötött ki, 2019 óta volt a Paks focistája.

Bognár György csapatával Magyar Kupát is nyert Osváth, aki az NB I-ben 200-nál is több meccset játszott Pakson ahol kilenc gólig és válogatottságig jutott. Marco Rossi többször is behívta a válogatott keretbe, az olasz mester háromszor, csereként küldte eddig pályára.

A két klub között nem ritka mostanság a játékosmozgás, annak ellenére, hogy a rivalizálás is komolya. A közelmúltban Böde Dániel és Vécsei Bálint is megfordult mindkét csapatban, de Paksról érkezett a Fradiba korábban Varga Barnabás és nyáron Ötvös Bence is.