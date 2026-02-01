Az NB I 20. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésére igazi rangadó jutott. Az elmúlt években az élvonal egyik legnagyobb presztízzsel bíró csatájáva vált a Paks és a Ferencváros mérkőzése, ráadásul a tolnaiak a 2., míg a címvédő Fradi a 4. helyről várta a mérkőzést.

Ezúttal is hatalmas harcra lehetett számítani a Paks és a Fradi rangadóján

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A két edző, Bognár György és Robbie Keane csatája különösen pikánsnak ígérkezett.

Újoncot avatott a Fradi

Az FTC csütörtökön a Nottingham Forest otthonában egy komoly vereséggel zárta az Európa-liga alapszakaszát, így kérdéses volt, hogy Robbie Keane mennyire tudja feltüzelni a bajnoki rangadóra a csapatot. Az ír edző a kezdőcsapat összeállításánál minden esetre bátor döntést hozott: a kezdőbe jelölte a télen igazolt középső védőt, Mariano Gómezt, valamint az Ötvös Bencét is, akit sokan a nottinghami vereség legfőbb okozójának kiáltottak ki. A csatársorban is egy eddig nem látott párost próbált ki Keane: a szintén télen érkezett, de az ETO ellen mindjárt góllal bemutatkozó Franko Kovacevic párja a fiatal Gruber Zsombor lett.

Bognár György szintén két csatárral, a válogatott Tóth Barnabással, valamint a kreatív Szendrei Ákossal kezdett. A 19. fordulóban a Puskás Akadémia elleni rangadón gólt szerző Horváth Kevin és Osváth Attila itt ott volt a kezdőben, ami egyébként megegyezett a Felcsúton győztes tizeneggyel. A találkozó előtt a 300. NB I-es meccsén pályára lépő Windecker Józsefet, valamint a 200. paksi meccsén a kispadra ülő Bognár Györgyöt köszöntötték.

Nagy iramban indult a meccs

Egy perc sem telt el, amikor Abu Fani beadása után Kovacevic fejelhetett, de a labda Kovácsik ölében landolt, akinek kirúgása után Grófnak kellett a kapujától 20 méterre fejjel tisztáznia.

A 9. percben Abu Fani felívelt szabadrúgásáról maradt le centikkel Mariano Gómez, pontosabban nem találta el jól a magasról elé hulló labdát.

A 17. perc hozta meg az első kaput eltaláló hazai lövést, de Horváth Kevin próbálkozás nem okozott gondot Grófnak. Egy perccel később viszont már Papp Kristóf tíz méterről eleresztett lövését blokkolátk a vendégek védői, ez már valóban komoly helyzet volt. A túloldalon egy hazai labdavesztés után Szabó János mentett az utolsó pillanatban a kapura törő Kovacevic elől.