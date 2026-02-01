Az NB I 20. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésére igazi rangadó jutott. Az elmúlt években az élvonal egyik legnagyobb presztízzsel bíró csatájáva vált a Paks és a Ferencváros mérkőzése, ráadásul a tolnaiak a 2., míg a címvédő Fradi a 4. helyről várta a mérkőzést.
A két edző, Bognár György és Robbie Keane csatája különösen pikánsnak ígérkezett.
Újoncot avatott a Fradi
Az FTC csütörtökön a Nottingham Forest otthonában egy komoly vereséggel zárta az Európa-liga alapszakaszát, így kérdéses volt, hogy Robbie Keane mennyire tudja feltüzelni a bajnoki rangadóra a csapatot. Az ír edző a kezdőcsapat összeállításánál minden esetre bátor döntést hozott: a kezdőbe jelölte a télen igazolt középső védőt, Mariano Gómezt, valamint az Ötvös Bencét is, akit sokan a nottinghami vereség legfőbb okozójának kiáltottak ki. A csatársorban is egy eddig nem látott párost próbált ki Keane: a szintén télen érkezett, de az ETO ellen mindjárt góllal bemutatkozó Franko Kovacevic párja a fiatal Gruber Zsombor lett.
Bognár György szintén két csatárral, a válogatott Tóth Barnabással, valamint a kreatív Szendrei Ákossal kezdett. A 19. fordulóban a Puskás Akadémia elleni rangadón gólt szerző Horváth Kevin és Osváth Attila itt ott volt a kezdőben, ami egyébként megegyezett a Felcsúton győztes tizeneggyel. A találkozó előtt a 300. NB I-es meccsén pályára lépő Windecker Józsefet, valamint a 200. paksi meccsén a kispadra ülő Bognár Györgyöt köszöntötték.
Nagy iramban indult a meccs
Egy perc sem telt el, amikor Abu Fani beadása után Kovacevic fejelhetett, de a labda Kovácsik ölében landolt, akinek kirúgása után Grófnak kellett a kapujától 20 méterre fejjel tisztáznia.
A 9. percben Abu Fani felívelt szabadrúgásáról maradt le centikkel Mariano Gómez, pontosabban nem találta el jól a magasról elé hulló labdát.
A 17. perc hozta meg az első kaput eltaláló hazai lövést, de Horváth Kevin próbálkozás nem okozott gondot Grófnak. Egy perccel később viszont már Papp Kristóf tíz méterről eleresztett lövését blokkolátk a vendégek védői, ez már valóban komoly helyzet volt. A túloldalon egy hazai labdavesztés után Szabó János mentett az utolsó pillanatban a kapura törő Kovacevic elől.
A 34. percben Abu Fani labdaszerzése után Kovacevic adott külsővel szenzációs passzt Grubernek, aki egyedül indulhatott a paksi kapu felé, másodjára viszont hosszan tolta meg a labdát, így a kifutó Kovácsik össze tudta szedni.
A félidő hajrájában egyre több lett a mezőnyben elkövetett szabálytalanság: rengeteg egy-egy elleni összecsapás volt az egész játékrészben, amelyek az utolsó percekre egyre keményebbek is lettek, Bogár Gergő játékvezető négy sárga lapot osztott ki nagyjából öt perc alatt.
A 45. percben Abu Fani szabadrúgása után a paksi kapu előtt pattogó labdát végül Gómez küldte centikkel a léc fölé. Jött a paksi válasz: egy beadás után elé kerülő labdát Osváth lőtte kapura, amit a kissé meglepett Gróf hatalmas bravúrral tolt a lécre.
Második félidő
Megint a vendégeké volt az első helyzet, ezúttal Kanikovszki szólója után Abu Fani léphetett ki, 12 méterről leadott, középre tartó erős lövését csak kiütni tudta Kovácsik, aki Kovacevic ismétlését már könnyedén szedte fel. Az 59. percben a korábbi Fradi-játékos, Vécsei Bálint tisztázott a kiugró Gruber elől, aki két perccel később egy újabb kiugratással léphetett ki, most viszont Kovácsik ért le a lövésére.
Sorozatos vendég lehetőségek után a 65. percben Gróf védett egy óriásit Ádám Martin fejese után.
A 67. percben megszületett a mérkőzés első gólja: a két perccel korábban csereként beállt Acolatse játszotta meg Grubert, aki 16 méterről hajszál pontosan lőtte ki a bal alsó sarkot (0-1).
Támadásba lendült a Paks, sorra rúghatták a szögleteket a hazaiak, amelyek szinte kivétel nélkül veszélyesek is voltak. Most a Fradi állt át kontrákra, amelyek főleg Acolatsén futottak keresztül.
Az utolsó másodpercben Gyurkits lábában ott volt az egyenlítés, de Julio Romao blokkolni tudta a kapuba tartó lövést. A Ferencváros így 1-0-ra megnyerte a rangadót, és megszerezte első győzelmét 2026-ban.
- Eredmény, Fizz Liga 20. forduló:
Paksi FC–Ferencváros 0-1 (0-0)
Városi Stadion, Paks, v.: Bogár G.
Paksi FC: Kovácsik – Zeke (Silye 76.), Vécsei, Szabó J., Lenzsér, Osváth – Papp, Horváth (Máté 82.), Windecker (Gyurkits 76.) - Tóth B. (Hahn J. 82.), Szendrei (Ádám M. 62.)
Ferencváros: Gróf – Cissé, Raemaekers, Gómez, Szalai, Nagy B. – Ötvös, Abu Fani (Acolatse 67.), Kanikovszki (Julio Romao 80.) – Gruber (Madarász 80.), Kovacevic (Joseph 80.)
gól: Gruber 67.