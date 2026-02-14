A Robbie Keane vezette Fradi a múlt héten háromgólos győzelmet aratott az Újpest elleni derbin, ezt követően 4-0-ra legyőzte a másodosztályú Csákvár csapatát a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is, így a zöld-fehér együttes remek formában várhatta a szombat délutáni találkozót.
A Zalaegerszeg is remek hetet tudhatott maga mögött. Nuno Campos együttese az előző fordulóban a Puskás Akadémia otthonában tudott nyerni, hét közben pedig a Vasast búcsúztatta a Magyar Kupában.
A Fradi meccsét a videobíró döntötte el
A két csapat az idei szezonban eddig egyszer találkozott egymással, akkor a Zalaegerszeg nagy meglepetésre 2-1-re nyerni tudott a Groupama Arénában, így a Ferencváros most a visszavágás reményében lépett pályára.
A találkozó elején a Ferencváros akarata érvényesült, a 12. percben pedig kis híján megszerezte a vezetést a bajnokcsapat. Mohamed Abu Fani bejátszását Franko Kovačević vette le kapunak háttal, majd egy szép befordulás után lőni tudott, de Gundel-Takács Bence kiszedte a labdát a léc aló. A szögletből azonban betalált a Fradi. Gruber Zsombor jobbról betekert labdáját a rövidre berobbanó Csonka András csúsztatta meg, a hosszún érkező Ötvös pedig kapásból a bal alsó sarokba helyezett (0-1).
- A magyar válogatott játékos gólját vizsgálták a VAR-szobában, ugyanis a lövés pillanatában Kovačević lesen állt és úgy tűnt, takarta a ZTE kapusát a kilátásban, azonban az ellenőrzés után érvényesnek ítélték a találatot.
A folytatásban támadásban maradt a Ferencváros, a 25. percben viszont nagyot fordult a mérkőzés. A bajnokcsapat védőjének, Ibrahim Cissének egy szerelést követően továbbcsúszott a lába és beleszállt Szendrei Norbert bokájába. Káprály Mihály játékvezető először sárga lapot adott, azonban a VAR-szobában vizsgálni kezdték az esetet, majd a játékvezető is visszanézte a szituációt, az elemzés után pedig kiállította a Fradi védőjét.
Ezt követően a Zalaegerszeg átvette a kezdeményezést, a 33. percben pedig egyenlíthetett volna, azonban egy szöglet után Szendrei fejesét a Gruber Zsombor helyére beállt Szalai Gábor kifejelte a gólvonalról.
A félidő hajrájában aztán az emberhátrányban futballozó Ferencváros növelhette volna az előnyét, de Abu Fani bal oldali szöglete után a télen igazolt Mariano González öt méterről kapu fölé fejelt, majd a hosszabbítás második percében egy újabb sarokrúgás után Szalai Gábor fejese csattant a jobb kapufán.
A második játékrészt jól kezdte a Fradi és a 49. percben újabb gólt szerezhetett volna. Egy jobb oldali szöglet után Szalai Gábor fejelt hat méterről, de Gundel-Takács hatalmas bravúrral a felső lécre tolt a Fradi védőjének fejesét. A folytatásban a Zalaegerszeg játszott fölényben, több lehetősége is volt a hazai csapatnak, amely aztán a 65. percben egyenlíteni tudott. Kiss Bence kapott egy átadást a jobb oldalon, befelé húzott, majd 17 méterről eltekerte a labdát a jobb alsó irányába, Gróf Dávid bravúrral védeni tudott, a kipattanó azonban José Manuel Calderón elé került, a spanyol játékos pedig közelről nem hibázott (1-1).
- A spanyol balhátvéd a második gólját lőtte az idei NB I-es szezonban. Az első találatát szintén a Fradi ellen szerezte, a Groupama Arénában talált be az októberi mérkőzésen.
A ZTE egyenlítőgólja után kettészakadt a pálya, így mindkét oldalon rengeteg átment volt, ami helyzeteket eredményezett. A 85. percben aztán újabb csavar jött a mérkőzésbe. Egy tizenhatoson belüli kavarodás után Júlio Romão kezére pattant a labda, Káprály Mihály játékvezető pedig gondolkodás nélkül a büntetőpontra mutatott. A VAR-szobában vizsgálták az esetet, de a játékvezetőt ezúttal nem hívták ki az eset visszanézésére, így maradt a tizenegyes. A labda mögé Skribek Alen állt oda, aki higgadtan a kapu közepébe helyezett a jobbra vetődő Gróf helyére (2-1).
A hajrában a Fradi mindent megtett az egyenlítésért, de nagy helyzetet már nem tudott kialakítani, ráadásul a 98. percben egy kontratámadás végén a csereként beállt Daniel Lima lépett ki ziccerben, és lezárta a mérkőzést (3-1), így Zalaegerszeg a szezon során a második meccsét is megnyerte a címvédő ellen.
A ZTE ezzel a győzelemmel feljött a tabella ötödik helyére, a Fradi maradt az élen, de leszorulhat, ha vasárnap az ETO pontot szerez a Kisvárda ellen.
