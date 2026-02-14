A Robbie Keane vezette Fradi a múlt héten háromgólos győzelmet aratott az Újpest elleni derbin, ezt követően 4-0-ra legyőzte a másodosztályú Csákvár csapatát a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is, így a zöld-fehér együttes remek formában várhatta a szombat délutáni találkozót.

A Fradi könnyedén jutott a legjobb nyolc közé a Magyar Kupában

Fotó: Polyák Attila

A Zalaegerszeg is remek hetet tudhatott maga mögött. Nuno Campos együttese az előző fordulóban a Puskás Akadémia otthonában tudott nyerni, hét közben pedig a Vasast búcsúztatta a Magyar Kupában.

A Fradi meccsét a videobíró döntötte el

A két csapat az idei szezonban eddig egyszer találkozott egymással, akkor a Zalaegerszeg nagy meglepetésre 2-1-re nyerni tudott a Groupama Arénában, így a Ferencváros most a visszavágás reményében lépett pályára.

A találkozó elején a Ferencváros akarata érvényesült, a 12. percben pedig kis híján megszerezte a vezetést a bajnokcsapat. Mohamed Abu Fani bejátszását Franko Kovačević vette le kapunak háttal, majd egy szép befordulás után lőni tudott, de Gundel-Takács Bence kiszedte a labdát a léc aló. A szögletből azonban betalált a Fradi. Gruber Zsombor jobbról betekert labdáját a rövidre berobbanó Csonka András csúsztatta meg, a hosszún érkező Ötvös pedig kapásból a bal alsó sarokba helyezett (0-1).

A magyar válogatott játékos gólját vizsgálták a VAR-szobában, ugyanis a lövés pillanatában Kovačević lesen állt és úgy tűnt, takarta a ZTE kapusát a kilátásban, azonban az ellenőrzés után érvényesnek ítélték a találatot.

A folytatásban támadásban maradt a Ferencváros, a 25. percben viszont nagyot fordult a mérkőzés. A bajnokcsapat védőjének, Ibrahim Cissének egy szerelést követően továbbcsúszott a lába és beleszállt Szendrei Norbert bokájába. Káprály Mihály játékvezető először sárga lapot adott, azonban a VAR-szobában vizsgálni kezdték az esetet, majd a játékvezető is visszanézte a szituációt, az elemzés után pedig kiállította a Fradi védőjét.

Ezt követően a Zalaegerszeg átvette a kezdeményezést, a 33. percben pedig egyenlíthetett volna, azonban egy szöglet után Szendrei fejesét a Gruber Zsombor helyére beállt Szalai Gábor kifejelte a gólvonalról.