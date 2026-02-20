A Crystal Palace erősen fontolgatja, hogy meneszti menedzserét, Oliver Glasnert. A londoni csapat a legutóbbi 15 meccséből csupán egyet tudott megnyerni, ezért szemet vetettek a Fradi edzőjére.

Távozik a Fradi edzője?

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A talkSPORT saját értesüléseire hivatkozva írta meg, hogy a Crystal Palace-t lenyűgözte Robbie Keane ferencvárosi munkája. A klubnál pedig erősen fontolgatják, hogy esedékes lenne egy edzőváltás.

Glasner pénteken elismerte, „nem vagyok elég jó”, miután krízisértekezleten vett részt az igazgatótanáccsal. Erre azért volt szükség, mert a Crystal Palace csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott a Zrinjski Mostar csapatával a Konferencia-ligában.

Idén már másodjára hozzák hírbe Premier League-csapattal a Ferencvárosi TC edzőjét. Korábban a Tottenham érdeklődéséről lehetett olvasni.