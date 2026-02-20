Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mostanában elég keresett nemzetközi körökben Robbie Keane. A Fradi edzője ismét egy angol csapat radarján.

A Crystal Palace erősen fontolgatja, hogy meneszti menedzserét, Oliver Glasnert. A londoni csapat a legutóbbi 15 meccséből csupán egyet tudott megnyerni, ezért szemet vetettek a Fradi edzőjére.

Távozik a Fradi edzője?
Távozik a Fradi edzője?
Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Távozik a Fradi edzője?

A talkSPORT saját értesüléseire hivatkozva írta meg, hogy a Crystal Palace-t lenyűgözte Robbie Keane ferencvárosi munkája. A klubnál pedig erősen fontolgatják, hogy esedékes lenne egy edzőváltás.

Glasner pénteken elismerte, „nem vagyok elég jó”, miután krízisértekezleten vett részt az igazgatótanáccsal. Erre azért volt szükség, mert a Crystal Palace csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott a Zrinjski Mostar csapatával a Konferencia-ligában.

Idén már másodjára hozzák hírbe Premier League-csapattal a Ferencvárosi TC edzőjét. Korábban a Tottenham érdeklődéséről lehetett olvasni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!