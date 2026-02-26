„Azt éreztem, hogy nyugodt vagyok, tudtam, hogy lesznek helyzeteink, nagyon jól védekeztünk, nem emlékszem óriási helyzetre az ellenféltől, az első félidőben biztosan nem” – mondta Robbie Keane, a Fradi edzője, aki nem tudta, mit várhat a Ferencvrostól, amikor egy éve a csapathoz került.

A Fradi edzője nyugodtan nézhette a Ludogorec elleni meccset

Fotó: Mirkó István

A Fradi a legjobb 16 csapat közé jutott az Európa-ligában

„Nem igazán tudtam, mire számíthatok, amikor idejöttem. Láttam a szurkolókat, akik végig énekeltek. Itt a családom, nem hitték el a hangulatot, a szurkolók megint kitettek magukért, a 12. ember voltak ezen a meccsen is” – mondta Keane az M4 Sportnak.

„Nagyon jó érzés amikor elismerik az ember munkáját, de ez nem rólam szól, a csapatról. Ha megnézzük, kik ellen játszottunk, senki nem adott esélyt nekünk arra, hogy eddig juthatunk. Mindenkinek jár az elismerés a klubnál, főleg a játékosoknak. A lényeg az volt, hogy ne kapjunk gólt, aztán jöttek a gólok, ahogy megjósoltam, szép megoldásokból, örülök, hogy hallgattak rám a játékosok.”

„Szerencsére tudtam megfelelő játékosokat beállítani, ők is megérdemelték a lehetőséget. Gondolkodtam hogy visszaálljunk, de ellentétesen döntöttem, és úgy a cserék jól tették a dolgukat, mindenki kivette a részét s sikerből” – mondta Keane a kényszerű cserék kapcsán, de hozzátette, nincs sok idő az ünneplésre, de ki kell ünnepelni a sikert és a továbbjutást.

„Ott ünnepeltünk a szurkolókkal a pályán, ők is megérdemelték, de jön a hétvégi meccs, arra kell készülni, élvezzük a pillanatot, de nem szabad megállnunk.”