A Fradi–Újpest rangadók meglehetősen egyoldalúra sikeredtek az utóbbi években. A sok FTC-győzelem mellett alig akadt egy-két döntetlen. 10 évnél is több telt el azóta, hogy az Újpest legyőzte a Ferencvárost, de mint midig, újra itt az újabb esély a sikerre.

Mészöly Géza szívesen emlékszik vissza a Fradi elleni derbikre

Fotó: Török Attila

A lila-fehérek legutóbb 2015. december 12-én nyertek a Ferencváros ellen, akkor Mbaye Diagne góljával győztek 1–0-ra. Az a meccs – akár csak a most szombati – az Üllői úton volt. A IV. kerületben sokan gondolják úgy, épp itt az ideje megismételni azt az eredményt.

Ennek nagyon örülne Mészöly Géza is, aki háromszor volt az Újpest FC vezetőedzője – legutóbb 2024-ben. A szakember is optimistán várja az NB I 21. fordulójának rangadóját.

„Minden nagy derbi előtt azt érezzük, hogy most meglehet. Persze nem könnyű, a Ferencváros nagyon erős csapat. De most talán nincs olyan nagyon jó formában, mint az előző esztendőkben. Úgy látom, a nemzetközi kupaszereplés többet kivett most a fiúkból, mint a korábbi években. Emiatt fordulhatott elő az is, hogy ebben a bajnokságban a Nyíregyháza, vagy a ZTE is tudott nyerni az Üllői úton. Tehát nekünk sem lehetetlen. Szóval, én most azt érzem, elkapható a Fradi” – mondta az Origónak Mészöly Géza.

Meghívták Mészölyt a Fradi-meccsre

Az idén új vezetőedzővel kezdte a bajnokságot az Újpest FC.

Szélesi Zoltán eredményei eddig nem túl imponálók, egy döntetlen és egy vereség a mérlege.

„Valóban nem volt fényes a kezdés, de ettől én még bízom a meglepetésben. Persze olyan gólzáporos győzelem, mint az én időmben volt a 6–0 a Megyeri úton, biztosan nem lesz. Szoros, kevés gólos meccsre számítok. Olyan egygólos győzelemmel kiegyeznék, mint tíz éve volt” – reménykedett az Újpest korábbi vezetőedzője, aki a helyszínen nézi majd meg a szombati derbit. Az Egy lépéssel több alapítvány vezetője, Hajós István hívta meg a szakembert a Groupama Arénába.

„Nagyon jóban vagyok Istvánékkal, én is segítek nekik a magam eszközeivel, amiben tudok. Noha ők fradisták, örömmel vettem a meghívásukat a hétvégi rangadóra. Ne legyenek már akkora túlsúlyban, én leszek egyfajta ellensúly a páholyukban” – viccelődött az 58 éves szakember.