Rendkívüli

Keményen megszorongatják Zelenzkijt – megfullad a nyomás alatt

Sport!

Marco Rossi elszólta magát: döbbenetes kijelentést tett Szoboszlairól

A ZTE hazai pályán 0-1-ről fordítva 3-1-re nyert szombaton a 28. perctől emberhátrányban játszó Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójában. A találkozó után Leandro de Almeida, a Fradi pályaedzője nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt. A korábbi magyar válogatott focista úgy érzi, hogy egy jogtalan tizenegyes döntötte el a meccset a Zalaegerszeg javára.

A Fradi jól kezdte a meccset, meg is szerezte a vezetést Ötvös Bence révén, azonban a 28. percben emberhátrányba került a bajnokcsapat, miután Káprály Mihály játékvezető videózás után kiállította a csapatkapitány Ibrahim Cissét.

A Fradi a szezon során másodszor kapott ki a Zalaegerszegtől
A Fradi a szezon során másodszor kapott ki a Zalaegerszegtől
Fotó: fradi.hu

A ZTE aztán a második félidőben egyenlíteni tudott, majd a hajrában megfordította a meccset, miután a játékvezető Júlio Romão vétlen kezezése után büntetőt ítélt a hazai csapatnak, amit Skribek Alen gólra is váltott. 

A Fradi edzője kiakadt a bíróra

A Fradi a 98. percben még kapott egy gólt, ezzel pedig elveszítette a meccset és a szezonbeli idegenbeli veretlenségét is. 

A találkozó után Leandro de Almeida, a Fradi pályaedzője nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt. A korábbi magyar válogatott futballista nem érti, hogyan adhatott Káprály Mihály tizenegyest a Zalaegerszegnek. 

„Szerinted? Visszakérdezek, hiszen te is láttad a meccset. Minden szurkoló látta. Szerintem te is tudnál válaszolni” – kérdezett vissza Leandro, akitől azt kérdezte az M4 Sport riportere, hogy mi az, ami miatt a leginkább dühösök lehetnek ferencvárosi oldalon. 

Ha ez tizenegyes, akkor nem tudom. Lehet, hogy nem fociztam több mint húsz évet, mert ez sehol nem tizenegyes. Mindig csodálkozom, mert a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is keresem a magyar bírókat, de nincsenek ott. Nem tudom, miért. Meglátjuk. Fejlődnek ők is, mi is. Csináljuk tovább” 

– tette hozzá a 16-szoros magyar válogatott focista, aki Robbie Keane munkáját segíti a Fradinál. 

