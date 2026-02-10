Frank Ilett a hajnövesztős kihívást 2024. október 5-én kezdte, akkor amikor egy elég nehézkes szezonkezdeten volt túl a Manchester United.
Az 1 300 000 Instagram-követővel rendelkező influencer az Origónak adott interjújában elmondta, azt gondolta, hogy ezzel egy kis humort, jókedvet, pozitivitást tud sugározni a szurkolótársai felé, miközben közösen átvészelik ezt a nehezebb időszakot.
Arra számítottam, hogy három-négy hónap alatt azért véget ér majd ez az időszak. Gondoltam, hogy jókat nevetünk majd, de ara nem számítottam, hogy ennyi ideig tart majd ez az egész. Öt meccset nyerni zsinórban nem tűnt akkor annyira lehetetlen küldetésnek, mint most”
– mondta még 2025 szeptemberében, amikor már közel egy éve nem járt fodrásznál.
Frank Ilett 493 nap után elmehet fodrászhoz?
A Manchester Unitednál most új szelek fújnak. A kirúgott Rúben Amorim helyét a klub korábbi legendás középpályása, Michael Carrick vette át a kispadon, az irányításával pedig szárnyalni kezdett a csapat. Carrick kinevezése óta a Manchester United legyőzte a városi rivális Manchester Cityt, a listavezető Arsenalt, a Fulhamet, legutóbbi pedig az Európa-liga-címvédő Tottenhamet.
A Manchester United egy West Ham elleni esetleges győzelemmel felléphetett volna képzeletbeli dobogó legalsó fokára, a szurkolókat azonban sokkal jobban érdekelte az, hogy meglegyen sorozatban az ötödik győzelem, hogy Frank Ilett 493 nap után elmehessen végre fodrászhoz.
A találkozó elején a West Ham United irányította a játékot, a Manchester United pedig középmagas blokkban védekezett és kontrajátékra rendezkedett be. A vendégek első helyzetére a 22. percig kellett várni, ekkor egy begyakorolt szögletvariáció végén Luke Shaw pörgette a labdát hat méterről kapura, de a gólvonalon álló Aaron Wan-Bissaka hatalmasat mentett.
Ezt követően a Manchester United többet birtokolta a labdát, azonban a West Ham United stabilan védekezett, így igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani a vendégcsapat.
A második félidő valóságos hidegzuhannyal indult a Manchester Unitednak és a hajvágásra több mint egy éve készülő Frank Ilettnek is. Az 50. percben a West Ham United egy gyors kontratámadással átrobogott az egész pályán, majd Jarrod Bowen jobbról betett labdáját a rövid oldalon érkező Tomas Soucek pöckölte a kapuba (1-0).
A bekapott gól után támadásba lendült a Manchester United, és a 63. percben kis híján kiegyenlített. az angol válogatott Kobbie Mainoo kapu elé betekert labdájára Casemiro robbant be, aki hét méterről védhetetlen gólt fejelt, azonban a találatot érvénytelenítették, mert a brazil középpályás lesről indult.
Az utolsó bő húsz percre Michael Carrick becserélte a 195 centis Benjamin Seskót, hogy ezzel is magasítsa csapatát, amikor jönnek majd az előreívelt labdák, azonban a szlovén támadót értékelhető beadásokkal nem sikerült megtalálni.
A hajrában a Manchester United továbbra is ment előre, a 94. percben egyenlíthetett volna Joshua Zirkzee révén, de a holland válogatott támadó fejese pár centivel elkerülte a kaput. A 96. percben aztán Brian Mbeumo beadását Sesko pörgette kilenc méterről a bal felső sarokba (1-1), ezzel a Manchester United egyenlíteni tudott, de megszakadt a négy meccsen át tartó győzelmi sorozata, Frank Ilettnek pedig le kell mondani az időpontfoglalását a fodrásznál.
Premier League, 26. forduló:
West Ham United-Manchester United 1-1 (0-0)
Chelsea-Leeds United 2-2 (1-0)
Everton-Bournemouth 1-2 (1-0)
Tottenham Hotspur-Newcastle United 1-2 (0-1)
