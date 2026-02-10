Frank Ilett a hajnövesztős kihívást 2024. október 5-én kezdte, akkor amikor egy elég nehézkes szezonkezdeten volt túl a Manchester United.

Frank Ilett abban bízott, hogy megszabadulhat végre a hajkoronájától

Fotó: YouTube

Az 1 300 000 Instagram-követővel rendelkező influencer az Origónak adott interjújában elmondta, azt gondolta, hogy ezzel egy kis humort, jókedvet, pozitivitást tud sugározni a szurkolótársai felé, miközben közösen átvészelik ezt a nehezebb időszakot.

Arra számítottam, hogy három-négy hónap alatt azért véget ér majd ez az időszak. Gondoltam, hogy jókat nevetünk majd, de ara nem számítottam, hogy ennyi ideig tart majd ez az egész. Öt meccset nyerni zsinórban nem tűnt akkor annyira lehetetlen küldetésnek, mint most”

– mondta még 2025 szeptemberében, amikor már közel egy éve nem járt fodrásznál.

Frank Ilett 493 nap után elmehet fodrászhoz?

A Manchester Unitednál most új szelek fújnak. A kirúgott Rúben Amorim helyét a klub korábbi legendás középpályása, Michael Carrick vette át a kispadon, az irányításával pedig szárnyalni kezdett a csapat. Carrick kinevezése óta a Manchester United legyőzte a városi rivális Manchester Cityt, a listavezető Arsenalt, a Fulhamet, legutóbbi pedig az Európa-liga-címvédő Tottenhamet.

Michael Carrick remek munkát végez a Manchester Unitednál

Fotó: Mike Morese/NurPhoto via AFP

A Manchester United egy West Ham elleni esetleges győzelemmel felléphetett volna képzeletbeli dobogó legalsó fokára, a szurkolókat azonban sokkal jobban érdekelte az, hogy meglegyen sorozatban az ötödik győzelem, hogy Frank Ilett 493 nap után elmehessen végre fodrászhoz.

A találkozó elején a West Ham United irányította a játékot, a Manchester United pedig középmagas blokkban védekezett és kontrajátékra rendezkedett be. A vendégek első helyzetére a 22. percig kellett várni, ekkor egy begyakorolt szögletvariáció végén Luke Shaw pörgette a labdát hat méterről kapura, de a gólvonalon álló Aaron Wan-Bissaka hatalmasat mentett.

Ezt követően a Manchester United többet birtokolta a labdát, azonban a West Ham United stabilan védekezett, így igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani a vendégcsapat.

A Manchester United szenvedett a West Ham otthonában

Fotó: Ian Kington/AFP

A második félidő valóságos hidegzuhannyal indult a Manchester Unitednak és a hajvágásra több mint egy éve készülő Frank Ilettnek is. Az 50. percben a West Ham United egy gyors kontratámadással átrobogott az egész pályán, majd Jarrod Bowen jobbról betett labdáját a rövid oldalon érkező Tomas Soucek pöckölte a kapuba (1-0).