A futball Tindere, a Players Index (PIX) leegyszerűsíti és átláthatóvá teszi azt a folyamatot, amely eddig sok esetben esetleges kapcsolatokon vagy szerencsén múlt, és nemcsak a játékosoknak hanem az edzőknek is óriási segítség lehet.

A cég társtulajdonosa és ügyvezetője, Kósa Árpád (balra) szerint a futball Tindere lehet a PIX. Fotó: pixsport.io

A futball Tindere már nemzetközileg is terjeszkedik

A platform lényege, hogy az amatőr és félprofi labdarúgók online futballprofilt hozhatnak létre – pozícióval, életkorral, statisztikákkal, videókkal –, míg a klubok és edzők konkrét igények alapján kereshetnek játékosokat.

– Az volt a legfontosabb célunk, hogy ne vesszenek el a játékosok a futball számára csak azért, mert nincs kapcsolatrendszerük vagy lehetőségük megmutatni magukat – mondta István Attila, a Players Index ötletgazdája és társtulajdonosa, s jól jelzi az alkalmazás sikerét, hogy az elmúlt hetekben magyar és külföldi csapatok regisztráltak a rendszerbe, kifejezetten játékoskeresési céllal.

A futball alsóbb szintjein eddig nem létezett valódi digitális infrastruktúra. A PIX ezt pótolja

– tette hozzá Kósa Árpád, a cég társtulajdonosa és ügyvezetője. A kezdeti magyarországi siker után a Players Index már nemzetközi terjeszkedésbe kezdett Európában, a Közel-Keleten és Afrikában is.

A fejlesztők hangsúlyozzák: a PIX nem ügynökség, nem ígér szerződéseket, kizárólag a játékosok és klubok egymásra találását segíti.