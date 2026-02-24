Az angol Football Insider információi szerint a Mersey-parti klubnál nem zárják ki annak lehetőségét, hogy megfelelő ajánlat esetén megfontolják Cody Gakpo értékesítését. A Liverpool döntése ugyanakkor nagyban függhet attól, sikerül-e megfelelő erősítést szerződtetni a támadósor bal oldalára.

Gakpo a bajnokságban 25 meccs után öt gólnál és három gólpassznál jár, mégsem mindenki elégedett vele

Fotó: AFP/Darren Staples

Gakpo: hullámzó szezon a holland támadótól

Cody Gakpo idei teljesítménye vegyes képet mutat. A holland válogatott támadó 34 mérkőzésen hét gólt szerzett, ami egy Liverpool-szintű csapatnál nem számít kiemelkedő mutatónak, különösen egy olyan rendszerben, ahol a szélsők kulcsszerepet játszanak a támadójátékban.

Ugyanakkor Arne Slot továbbra is rendszeresen számít rá, ami arra utal, hogy az edzői stáb értékeli a játékos munkabírását, letámadásban nyújtott teljesítményét és összjátékát.

A kérdés inkább az lehet, hogy hosszú távon elegendő-e ez a teljesítmény egy bajnoki címvédő csapat számára.

Liverpool: erősítés jöhet a bal oldalon?

A brit sajtó az elmúlt időszakban több támadót is szóba hozott a Liverpoollal, köztük a Newcastle játékosát, Anthony Gordont is. Amennyiben a klub valóban egy meghatározó bal oldali támadó szerződtetésére készül, az szükségessé teheti a keret átalakítását – akár egy jelenlegi játékos távozása árán.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy jelenleg nincs szó konkrét ajánlatról vagy előrehaladott tárgyalásokról Gakpo kapcsán. A helyzet inkább egy lehetséges forgatókönyvként értelmezhető, amely a nyári átigazolási piac alakulásától függhet.

A következő hónapok így kulcsfontosságúak lehetnek a holland támadó számára: teljesítményével megerősítheti helyét Slot terveiben, ellenkező esetben azonban a Liverpool vezetősége kénytelen lehet mérlegelni a hosszú távú keretstratégiát.