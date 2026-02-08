Az Atlético Madrid jó előjelekkel várhatta a Betis elleni vasárnapi bajnokit, miután csütörtökön 5-0-ra győzte le Manuel Pellegrini csapatát a Király Kupa negyeddöntőjében. A sevillai együttes azonban talpra állt a három napja kapott hatalmas pofonból és egy óriási góllal visszavágott a madridiaknak.

Antony hatalmas góljával visszavágott a Betis az Atlético Madridnak a hétközi kupavereségért

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

A Betis brazil sztárja beérte Szoboszlait a bombagóljával

Az Atlético helyzeteivel indult a mérkőzés, s ekkor úgy tűnt, Diego Simeone csapata a héten másodszor is legyőzheti a Betist, amely azonban a 28. percben megszerezte a vezetést Antony távoli bombagóljával. A brazil szélső nagyjából 18 méterről, Mateo Ruggeri mellől célozta meg a kapu rövid oldalát, a labda pedig védhetetlen vágódott Jan Oblak kapujába.

🚨🇧🇷| ANTONY GOLAÇO against Atletico Madrid!



It’s about time we stopped underrating him. He’s phenomenal.



pic.twitter.com/u008eYXda1 — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) February 8, 2026

Az Opta adatai szerint az európai topligákban szereplő játékosok közül ebben a szezonban eddig magasan a Manchester United egykori szélsője értékesítette a legjobb hatékonysággal a tizenhatoson kívülről lőtt lövéseket. Tíz kísérletéből hat gól született (60%). A brazil mellett a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik ugyancsak hat gólt lőtt idén távolról, Kylian Mbappé pedig hétszer köszönt be az ellenfeleknek a tizenhatoson kívülről.

Diego Simeone együttese pályaválasztóként tíz győzelem után kapott ki a bajnokságban, összességében pedig csaknem egy év, tavaly március után veszített bajnoki mérkőzést otthon, tizennégy győzelemből és egy döntetlenből állt az elképesztő sorozat. Az Európa-liga indulást érő ötödik helyre fellépő Betis 14 év után először nyert az Atlético vendégeként.

A Sevilla-Girona mérkőzést szombatról halasztották vasárnapra, és a hajráig úgy látszódott, hogy a vendégek nyernek. Vezettek is a 92. percig, ekkor azonban a hazaiak egyenlítettek. Aztán a 96. percben pályára lépett Cristhian Stuani, a Girona 39 éves uruguayi támadója, aki két perccel később tizenegyest rúghatott, de a Sevilla kapusa védett, így maradt a döntetlen.

La Liga, 23. forduló:

Alavés-Getafe 0-2 (0-0)

Athletic Bilbao-Levante 4-2 (2-0)

Sevilla-Girona 1-1 (0-1)

Atlético Madrid-Real Betis 0-1 (0-1)