Nagy por kavart a görög labdarúgó-bajnokság hétvégi csúcsrangadója. Varga Barnabás ugyan megszerezte az első gólját az AEK Athén színeiben, de az Olympiakosz elleni meccs mégis botrányba fulladt a holland játékvezető miatt. De mégis, miért alkalmaznak külföldi bírókat Görögországban?

A Ferencvárosból januárban Athénba távozó Varga Barnabás az Olympiakosz elleni rangadón szerezte meg első gólját a görög élvonalban. A magyar válogatott csatár góljával szerzett vezetést a hazai gárdát, ám a drámai végjáték nem maradt el, a holland bíró pedig főszereplő lett.

A holland Danny Makkelie most a görög futball csúcsrangadóján okozott botrányt
A görög rangadót az a Danny Makkelie vezette, aki a szintén botrányba fulladt német-magyar Eb-meccsen is fújt. A holland játékvezető szinte egy fél félidőt hosszabbított, majd a 106. percben adott meg egy tizenegyest az Olympiakosznak. A bírót a VAR-szobából hívták ki ellenőrizni az esetet, majd a büntetőpontra mutatott. A vendégektől Mehdi Taremi állította be a végeredményt. Az AEK vezetőedzője, Marko Nikolics a lefújás után kiborult, undorról és hányingerről beszélt a hajrában történtek kapcsán.

Miért külföldi játékvezetők ténykednek a görög futballban?

Nem új keletű, hogy a görög szövetség külföldről hívat játékvezetőket, különösen a nagy rangadókra. Ennek egyik fő oka, hogy a helyi játékvezetők az elmúlt években komoly fenyegetéseknek és támadásoknak voltak kitéve. 

Görögországban nem ismeretlen, hogy az erőszakos cselekmények miatt olykor felfüggesztik a bajnokságot. 2018 márciusában azért folyamodtak ehhez, mert a PAOK elnök-tulajdonosa, Ivan Szavvidisz pisztollyal ment be a pályára az AEK Athén elleni bajnokin, hogy kérdőre vonja a játékvezetőt. Ugyanebben az évben a görög játékvezetők sztrájkot hirdettek, miután egyik társukat, Tanasszisz Ciloszt munkába menet megtámadta négy maszkos személy, de olyanra is volt példa, hogy a görög játékvezetői bizottság vezetőjének nyaralóját felgyújtották.

A külföldi bírók szerepeltetése azt a célt is szolgálja, hogy ezáltal csökkenjen az esetleges részrehajlás vádja, miután a görög futballban korábban sokszor felmerült a korrupció gyanúja. Leggyakrabban skandináv (finn, svéd, norvég) és ibériai országokból (spanyol, portugál) érkeznek a játékvezetők, de többek között Vad II István is fújta már a sípot egy görög kupa-mérkőzésen.Viszont nagy kérdés, meddig tartható fenn ez az állapot – különösen, ha a külföldiek is hibáznak.

Az európai szövetség (UEFA) már korábban is jelezte, hogy a külföldi játékvezetők rendszeres alkalmazása nem hosszú távú megoldás, mert a görög játékvezetői utánpótlás fejlődését hátráltathatja. Ennek ellenére már közel egy évtizede ez a bevett szokás a görög labdarúgó-bajnokságban.

