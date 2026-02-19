Hogy érzi magát a jelenlegi körülmények között? Egész Razgrad arról beszél, hogy még az ellenfél játékosai és edzője is havat lapátolt napközben a stadionban — vetettük fel Gróf Dávidnak az El-meccs helyszínén, egy nappal a rájátszás előtt.

Valóban extrém a látvány, de az elmúlt hónapokban sokféle körülményhez hozzáedződtünk már. Játszottunk biliárdasztal-simaságú gyepen Nottinghamben, de otthon is voltak kemény meccseink, talán még ennél is hidegebb időben. Nem foglalkozunk ezzel különösebben, hiszen az ellenfélnek is ugyanezek között a körülmények között kell teljesítenie. Mi ugyanúgy készülünk, mintha ideális lenne az idő.

Gróf Dávid szeretné kapott gól nélkül lehozni a Ferenváros Ludogorec elleni El-meccsét

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Akkor mindegy, hogy tíz centi hó vagy a várható mély, saras talaj várja önöket csütörtök este?

Teljesen mindegy. Mi nem kifogásokat keresni jöttünk, hanem azért, hogy jó eredménnyel térjünk haza.

Gróf Dávid Skóciában megtanulta, milyen a cudar időjárás

Kapusként mi volt a legextrémebb körülmény, amivel pályafutása során találkozott?

Sok helyen játszottam, de kapusszemmel a legzavaróbb mindig a viharos szél. Skóciában ez mindennapos, ráadásul ott a stadionok sarkai gyakran nyitottak, így átfúj a szél a pályán. Volt meccsem Észak-Skóciában, ahol nem a hideg volt a legnagyobb gond, hanem az, hogy egy kapuskirúgás után a labda majdnem visszajött hozzám. A hideget vagy a csapadékot le lehet küzdeni, a szél viszont a legnagyobb ellenség tud lenni.

Mit szólt a csapat, amikor kiderült, hogy újra a Ludogorec lesz az ellenfél? Ez a párharc már-már klasszikussá válik.

Közel öt évet voltam távol a Fraditól, mégis, nekem ez már a negyedik utam Razgradba. Tudjuk, hogy kiváló együttesről van szó, amely az utóbbi időben nagy változásokon ment keresztül: új edzővel dolgoznak, és jó játékosokkal is erősödtek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ha ők ránk gondolnak, valószínűleg negatívabbak az élményeik, mint nekünk, ebből mindenképpen erőt akarunk meríteni.

Ez lesz az első fellépése ellenük?

Igen, az előző három alkalommal Dibusz Dénes állt a kapuban, nekem most lesz itt az első. Természetesen sajnálom, hogy sérülés miatt alakult így, de készen állok a feladatra, és mindent megteszek a sikerért.