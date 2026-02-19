Hogy érzi magát a jelenlegi körülmények között? Egész Razgrad arról beszél, hogy még az ellenfél játékosai és edzője is havat lapátolt napközben a stadionban — vetettük fel Gróf Dávidnak az El-meccs helyszínén, egy nappal a rájátszás előtt.
Valóban extrém a látvány, de az elmúlt hónapokban sokféle körülményhez hozzáedződtünk már. Játszottunk biliárdasztal-simaságú gyepen Nottinghamben, de otthon is voltak kemény meccseink, talán még ennél is hidegebb időben. Nem foglalkozunk ezzel különösebben, hiszen az ellenfélnek is ugyanezek között a körülmények között kell teljesítenie. Mi ugyanúgy készülünk, mintha ideális lenne az idő.
Akkor mindegy, hogy tíz centi hó vagy a várható mély, saras talaj várja önöket csütörtök este?
Teljesen mindegy. Mi nem kifogásokat keresni jöttünk, hanem azért, hogy jó eredménnyel térjünk haza.
Gróf Dávid Skóciában megtanulta, milyen a cudar időjárás
Kapusként mi volt a legextrémebb körülmény, amivel pályafutása során találkozott?
Sok helyen játszottam, de kapusszemmel a legzavaróbb mindig a viharos szél. Skóciában ez mindennapos, ráadásul ott a stadionok sarkai gyakran nyitottak, így átfúj a szél a pályán. Volt meccsem Észak-Skóciában, ahol nem a hideg volt a legnagyobb gond, hanem az, hogy egy kapuskirúgás után a labda majdnem visszajött hozzám. A hideget vagy a csapadékot le lehet küzdeni, a szél viszont a legnagyobb ellenség tud lenni.
Mit szólt a csapat, amikor kiderült, hogy újra a Ludogorec lesz az ellenfél? Ez a párharc már-már klasszikussá válik.
Közel öt évet voltam távol a Fraditól, mégis, nekem ez már a negyedik utam Razgradba. Tudjuk, hogy kiváló együttesről van szó, amely az utóbbi időben nagy változásokon ment keresztül: új edzővel dolgoznak, és jó játékosokkal is erősödtek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ha ők ránk gondolnak, valószínűleg negatívabbak az élményeik, mint nekünk, ebből mindenképpen erőt akarunk meríteni.
Ez lesz az első fellépése ellenük?
Igen, az előző három alkalommal Dibusz Dénes állt a kapuban, nekem most lesz itt az első. Természetesen sajnálom, hogy sérülés miatt alakult így, de készen állok a feladatra, és mindent megteszek a sikerért.
A bolgár bajnok kiváló formában van: a norvég Per-Mathias Högmo irányításával a legutóbbi 12 meccsükből csak egyet veszítettek el. Mennyire készültek fel belőlük?
Az edzőnk is kiemelte, hogy sokat fejlődött az ellenfél, és minőségben is sokat mutattak az elmúlt időszakban. A videóelemzések alapján látszik, hogy bármikor képesek gólt szerezni. De mi is jó csapat vagyunk, sőt meggyőződésem, hogy ha csütörtökön a tudásunk száz százalékát nyújtjuk, mi leszünk a sikeresek.
Legutóbb egy 0–0-lal távoztak innen. Ezt most látatlanban aláírná?
Nem. Mi csütörtökön is úgy lépünk pályára, hogy nyerni akarunk. Nem „túlélni” jöttünk Bulgáriába, hanem győzelemmel akarunk hazatérni, hogy a hazai visszavágón le tudjuk zárni a párharcot.
Peter Stanics már hét gólnál jár az Európa-ligában. Külön elemzi az ilyen gólerős támadókat?
Természetesen. Nagyon alapos videóelemzéseket kapunk, amiket a kapusoknak külön lebontanak. Tisztában vagyok a képességeikkel, de csütörtökön az a célom, hogy nullára hozzam a meccset. Megmondom őszintén: ha nem sikerül kapott gól nélkül lehozni, az sem baj, amíg mi nyerünk.
Mit gondol azokról a hírekről, miszerint ha a Fradi idén is bajnok lesz, jövőre akár rögtön a BL-főtáblára kerülhet?
Eljutott hozzánk a hír, de úgy gondolom, felesleges ezzel foglalkozni. Ez nem csak a mi kezünkben van. Mi csak azt tudjuk kontrollálni, ami rajtunk múlik: először a csütörtöki meccs, utána pedig az NB I megnyerését.
Mi lehet a Fradi titkos fegyvere csütörtök este?
Az egység. Az Európa-ligában már sokszor bizonyítottuk, hogy akár papíron erősebb csapatok ellen is képesek vagyunk kiváló csapategységet alkotni. Ha meglesz a pályán az egymásért küzdés, jó eredménnyel térhetünk haza.
Mennyire motiválja, hogy egy ilyen nagy téttel bíró meccsen önnel kezdődik a csapatnévsor?
Nagyon büszke vagyok rá. Sokat vártam erre a lehetőségre, hogy rendszeresen én védhessem a Fradi kapuját. Élni akarok a lehetőséggel, segíteni a klubnak, és bizonyítani szeretnék a családomnak és magamnak is. Meg akarom mutatni, hogy nem véletlenül vagyok itt.