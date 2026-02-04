Ha a labdarúgás szentháromságát – gól, taktika, csapat – kellene megrajzolnunk, Grosics Gyula neve biztosan a kapu fölé kerülne, nagy betűkkel. Ő volt a Fekete Párduc – ahogy itthon hívták, hívjuk. Nemcsak azért ragadt rá ez a becenév a kiváló kapusra, mert fekete mezben védett, hanem mert mozgása a pályán valóban a dzsungel királyára emlékeztetett: gyors, fürge, és minden váratlan mozdulatra készen állt.

Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa éppen akcióban a magyar válogatottban az 1950-es években

Fotó: picture alliance via Getty Images

Grosics neve szinte egyet jelent az Aranycsapattal, amely az ötvenes évek magyar futballját nem csupán meghatározta, hanem nemzetközi szinten is legendává tette. Ő volt a kapus, aki – a legtöbb esetben – a nézők szívét is megvédte a csalódástól, a szenvedésektől. Legendásan bátran jött ki a kapujából, igazán merész, kifutó mozdulatokat vállalt, irányította a védelmet, sokszor a kapus szerepét teljesen új értelmezésbe helyezve.

De Grosics Gyula nemcsak a pályán volt különleges. Szellemes humora, szelíd iróniája és a játék iránti szeretete, alázata és a csapattársak iránti hűsége tette őt valódi példaképpé. Egy-egy meccs után gyakran idézték vicces megjegyzéseit, amelyek nemcsak a játékosokat, hanem a szurkolókat is mosolyra késztették.

„Ha a labda a kezembe kerül, én vagyok a világ legboldogabb embere”

– mondta egyszer, és valóban, minden védésén érezni lehetett a játék iránti örömét. A pályán kívül visszafogott, udvarias, igazi úriember volt – ma már ez a kategória, – amit ő képviselt, mifelénk szinte nem is létezik sajnos.

Grosics Gyula nem fogadta el a vereségüket

A legendás 1953-as londoni 6:3, az évszázad mérkőzése Anglia ellen csak megerősítette Grosics Gyula és az egész Aranycsapat helyét a futball történetében. Az a mérkőzés, amelyen a magyar válogatott újraírta a játék szabályait, elképesztő technikát, bátorságot és önbizalmat mutatott. Persze az akkor már olimpiai bajnok labdarúgó bravúros védései is kellettek a fantasztikus magyar győzelemhez. De természetesen őt is érték kudarcok a futballpályán.

Az 1954-es svájci világbajnokságon csak az ezüstérmet szerezte meg a toronymagasan esélyes, topfavorit Aranycsapattal.

A 2000-es években, tehát már idős emberként, e sorok írójának arra a kérdésre, hogy megbékélt-e már az 1954-es világbajnokságon elért második hellyel, így válaszolt: