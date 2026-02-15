Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Robert Fico szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot

Sport

Szoboszlai Dominik hihetetlen ajándékot adott egy szurkolónőnek Valentin-napra – fotók

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bundesliga 22. fordulójában Gulácsi Péter kezdőként lépett pályára az RB Leipzig kapujában a Wolfsburg ellen, azonban a magyar kapus nem tudta végigjátszani a meccset. Gulácsi Péter még az első félidőben sérült meg 0-0-s állásnál, és le kellett cserélni.

A Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig a Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot fogadta. Dárdai a térdműtétje vélhetően már nem léphet pályára ebben a szezonban, azonban a lipcseiek kezdőjében ismét ott volt az eddig minden bajnokin kezdő Willi Orbán és a szerdai Német Kupa mecset kihagyó Gulácsi is.

Gulácsi Pétert már első félidőben elvesztette az RB Leipzig
Gulácsi Pétert már első félidőben elvesztette az RB Leipzig
Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Gulácsi Péter megsérülhetett Dárdai csapata ellen

A Bundesliga negyedik helyén álló Lipcse nagy elánnál kezdett, ám sajnos a 35 éves magyar kapus nélkül nélkül fejezte be Wolfsburg elleni meccset. Kissé váratlanul már a 29. percben kényszerűségből változtatniuk kellett a hazaiaknak, ugyanis Gulácsi Péter megsérült. A nemrég szerződést hosszabbító rutinos hálóőrt Maarten Vandevoordt váltotta. Egyelőre nehéz megmondani, mennyire súlyos a sérülése, de mindenképp pozitívum, hogy az 58-szoros magyar válogatott kapus a saját lábán hagyta el a pályát, így az sem kizárt, hogy csupán óvintézkedésből cserélte le őt Ole Werner.

  • Kapcsolódó cikkek:
Schäfer csapattársa az üres kaput sem találta el, Kane lenyomta Ronaldót
Hőssé vált: elképesztően védett a magyar válogatott kapus a Bundesligában
Gulácsi cseréje hatalmasat hibázott, a Bayern kiverte a Leipziget a kupából
Gulácsival olyan történt, amire közel öt éve nem volt példa

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!