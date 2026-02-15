A Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig a Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot fogadta. Dárdai a térdműtétje vélhetően már nem léphet pályára ebben a szezonban, azonban a lipcseiek kezdőjében ismét ott volt az eddig minden bajnokin kezdő Willi Orbán és a szerdai Német Kupa mecset kihagyó Gulácsi is.

Gulácsi Pétert már első félidőben elvesztette az RB Leipzig

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Gulácsi Péter megsérülhetett Dárdai csapata ellen

A Bundesliga negyedik helyén álló Lipcse nagy elánnál kezdett, ám sajnos a 35 éves magyar kapus nélkül nélkül fejezte be Wolfsburg elleni meccset. Kissé váratlanul már a 29. percben kényszerűségből változtatniuk kellett a hazaiaknak, ugyanis Gulácsi Péter megsérült. A nemrég szerződést hosszabbító rutinos hálóőrt Maarten Vandevoordt váltotta. Egyelőre nehéz megmondani, mennyire súlyos a sérülése, de mindenképp pozitívum, hogy az 58-szoros magyar válogatott kapus a saját lábán hagyta el a pályát, így az sem kizárt, hogy csupán óvintézkedésből cserélte le őt Ole Werner.