A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig a két magyar játékossal a kezdőcsapatban állt fel a Dárdai Bencét is foglalkoztató VfL Wolfsburg elleni hazai Bundesliga-mérkőzésen, ám a magyar kapust sérülés miatt már a 29. percben le kellett cserélni.

Gulácsi Pétert már első félidőben elvesztette az RB Leipzig

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A 2-2-es döntetlennel zárult bajnoki első félidejében Gulácsi a dán válogatott Christian Eriksen egyik lövése után rosszul érkezett a földre a vetődés után, majd jelezte az edzői stábnak, hogy nem tudja folytatni a játékot, így a belga Maarten Vandevoordt váltota. A lipcseiek három vereség után szereztek pontot odahaza a német bajnokságban, és jelenleg az ötödikek a tabellán, míg a sérült Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg a 15. helyen áll.

Bő egy hónapra kidőlt Gulácsi Péter

A magyar válogatottságot korábban lemondó Gulácsi a vasárnapi sérüléséig a jelenlegi Bundesliga-idényben minden játékpercet a pályán töltött, tíz bajnokin gólt sem kapott. Bár eleinte úgy tűnt, csak óvintézkedésből hozták le időt előtt a 35 éves hálóőrt, a lipcseiek vezetőedzője, Ole Werner a lefújás után nem volt túl bizakodó.

„Ráesett a térdére, és nem érezte magát teljesen stabilnak. Most meg kell néznünk, milyen állapotban van” – mondta a 39 éves tréner.

Gulácsi – aki múlt héten hosszabbította meg a szerződését – hétfőn esett át az orvosi vizsgálatokon, amelyek kimutatták a részleges szalagszakadást a bal térdében. A korábbi 58-szoros magyar válogatott kapus várhatóan március végéig nem léphet pályára.

„A diagnózis lesújtó, de Péter abszolút profi játékos, nagyszerű mentalitással. Ezért biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog tenni, hogy minél hamarabb és erősebben térjen vissza. Jobbulást kívánunk neki és mindenben támogatjuk a felépülése során” – Marcel Schäfer sportigazgató a lipcsei klub honlapján.

