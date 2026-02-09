Gulácsi Péter helyét sokan féltették a szezon előtt, mivel Marcel Schafer sportigazgató vezetésével az RB Leipzig fiatalításba kezdett a nyáron, de a 23 éves Maarten Vandevoordttal szemben Gulácsi maradt az első számú kapus. A magyar hálóőr pedig élt a bizalommal: ebben az idényben eddig 21 meccsen védte a lipcseiek kapuját, ebből kilencet lehozott kapott gól nélkül. Ennek ellenére még decemberben is lehetett hallani a távozásáról szóló pletykákat, a 35 éves kapus azonban most döntött a jövőjéről.

Gulácsi ebben az idényben már kilenc meccset hozott le kapott gól nélkül a Bundesligában

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Az RB Leipzig hivatalos honlapjának közleménye szerint a Gulácsi egy évvel, vagyis 2027 nyaráig meghosszabbította a szezon végén lejáró szerződését. A rutinos játékos ezzel jövőre már a tizenkettedik szezonját kezdheti majd a Lipcsénél, ahová 2015-ben igazolt az osztrák RB Salzburgtól. Azóta 360 tétmérkőzésen lépett pályára a szász csapatban és számtalanszor bizonyította, hogy megállja a helyét a legmagasabb szinten is. Az 58-szoros magyar válogatott kapus a szerződéshosszabbításról büszkén számolt be a közösségi oldalán, az Instagramon megosztott képek alapján pedig a családja is elkísérte az új kontraktus aláírására.

Ez a klub és a város nekem és a családomnak is a második otthona, így szemernyi kétségem sem volt afelől, hogy meg akarom hosszabbítani a szerződésemet. A közös utunk során számos szép sikert ünnepelhettünk együtt, és pontosan ugyanezt remélem a következő másfél évre is

- idézte a közlemény Gulácsit.

Gulácsi Péter mellett a riválisai is maradnak Lipcsében

Azonban nem Gulácsi az egyetlen, akit magához láncolt a klub, ugyanis a másik két kapus, Maarten Vandevoordt és a harmadik számú hálóőr, Leopold Zingerle szerződését is meghosszabbították. Előbbi 2030 nyaráig, míg utóbbi 2028-ig szóló új szerződést írt alá.

„Örömmel jelentjük be, hogy meghosszabbítottuk három kapusunk szerződését. Péter, Maarten és Leo személyében három rendkívül magas színvonalú játékosunk van a kapusposztra, minden bizonnyal a Bundesliga legerősebb triója” – mondta a bejelentéssel kapcsolatban Marcel Schäfer, a klub sportigazgatója.