A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig az előző fordulóban nagy meglepetésre kikapott a Mainztól, ráadásul hazai pályán. A BL-indulásért küzdő lipcseiek ezúttal a felemás szezont futó Köln otthonában javíthattak.
Gulácsiék a vártnál nehezebben hozták a kötelezőt
A két magyarral felálló vendégek Christoph Baumgartner góljával szereztek vezetést a 29. percben. A Köln aztán a második félidő elején érdekes körülmények között egyenlített: Jan Thielmann gólja előtt az izlandi Ísak Bergmann Jóhannesson két kézzel ellökte a levegőben Antonio Nusát, ám a játékvezető és a VAR szerint nem történt szabálytalanság, így megadták a gólt.
Nem sokáig örülhettek azonban a hazaiak, mivel 1-1-es állásnál az 56. percben Baumgartner újra betalált. Az osztrák támadó december elején volt legutóbb eredményes a bajnokságban, azóta hat mérkőzésen lépett pályára, de vasárnapig egyetlen gólt sem ért el.
Gulácsi Péter a 95. percben sárga lapot kapott, amelyre legutóbb 2021 októberében volt példa a Bundesligában.
Győzelmével a Lipcse fellépett a negyedik helyre a tabellán, így újra BL-indulást érő pozícióban van.
A vasárnapi meccs előtt a Sport Bild arról számol be, hogy Lipcse közel áll ahhoz, hogy 20 millió euróért megszerezze a Borussia Mönchengladbach csapatától Rocco Reitzt, aki a nyáron távozó Xaver Schlager utódja lehet a középpályán.
Német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga), 21. forduló:
1. FC Köln-RB Leipzig 1-2 (0-1)
