Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőcsapatban az RB Leipzig 2-1-re győzött a Köln vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának vasárnapi játéknapján, s így újra a negyedik, Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyen áll a tabellán.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig az előző fordulóban nagy meglepetésre kikapott a Mainztól, ráadásul hazai pályán. A BL-indulásért küzdő lipcseiek ezúttal a felemás szezont futó Köln otthonában javíthattak.

Gulácsi Péterék újra BL-induló helyen állnak a Bundesligában
Gulácsi Péterék újra BL-induló helyen állnak a Bundesligában
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Gulácsiék a vártnál nehezebben hozták a kötelezőt

A két magyarral felálló vendégek Christoph Baumgartner góljával szereztek vezetést a 29. percben. A Köln aztán a második félidő elején érdekes körülmények között egyenlített: Jan Thielmann gólja előtt az izlandi Ísak Bergmann Jóhannesson két kézzel ellökte a levegőben Antonio Nusát, ám a játékvezető és a VAR szerint nem történt szabálytalanság, így megadták a gólt.

Nem sokáig örülhettek azonban a hazaiak, mivel 1-1-es állásnál az 56. percben Baumgartner újra betalált. Az osztrák támadó december elején volt legutóbb eredményes a bajnokságban, azóta hat mérkőzésen lépett pályára, de vasárnapig egyetlen gólt sem ért el.

Gulácsi Péter a 95. percben sárga lapot kapott, amelyre legutóbb 2021 októberében volt példa a Bundesligában.

Győzelmével a Lipcse fellépett a negyedik helyre a tabellán, így újra BL-indulást érő pozícióban van.

A vasárnapi meccs előtt a Sport Bild arról számol be, hogy Lipcse közel áll ahhoz, hogy 20 millió euróért megszerezze a Borussia Mönchengladbach csapatától Rocco Reitzt, aki a nyáron távozó Xaver Schlager utódja lehet a középpályán.

Német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga), 21. forduló: 
1. FC Köln-RB Leipzig 1-2 (0-1)

