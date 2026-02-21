Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig tavaly márciusban menesztette Marco Rose vezetőedzőt, aki mellett Marco Kurth segédedző is búcsúzott.

Marco Kurth két időszaban is volt Gulácsi Péterék csapatának másodedzője

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Annak ellenére, hogy Kurth már közel egy éve nem dolgozik a lipcsei együttesnél, azt állítja, hogy szerződése alapján tartozik neki a két magyart is foglalkoztató német klub. A korábbi másodedző szerződése 2026. június 30-ig volt érvényben, mielőtt kirúgták, most pedig követeli a ki nem fizetett fizetését, emellett az idei szezonban megszerzett bajnoki pontok után járó bónuszokat is. A német Bild úgy tudja, a szóban forgó összeg hatszámjegyű.

Kurth és a Leipzig között már korábban is volt jogi vita, ugyanis 2023 januárjában a frissen kinevezett Domenico Tedesco nem számított a szakemberre, mivel a saját szakmai stábját vitte magával. Kurth a kirúgása után beperelte a klubot a szezon végéig gyűjtött pontok után járó prémium miatt. Végül a munkaügyi bírósági akkor a Lipcsével Német-kupa és német Szuperkupa-győztes szakembernek adott igazat.

Gulácsiék korábbi edzője ismét bíróság elé állítja a Lipcsét

Kurth nyolc hónappal később újra a klub alkalmazottja lett, miután a következő idény elején kinevezett Marco Rose visszahívta őt az edzői stábjába. A Bild információi szerint azonban a szerződésébe beleírták akkor, hogy elbocsátás esetén ugyan megkapja a fizetését, de egyéb bónuszokat nem. Vagyis eszerint jogosulatlanul követeli a pénzét. Minden bizonnyal majd ismét a bíróságnak kell döntést hoznia az ügyben, ám a tárgyalásra legkorábban is csak a szezon végén kerülhet sor. Egyelőre sem a Leipzig, sem Kurth képviselői nem nyilatkoztak az ügyben.

A Bajnokok Ligája-indulásért küzdő lipcseiekre hétvégén komoly rangadó vár, ugyanis a második helyen álló Borussia Dortmund csapatát fogadják szombaton. A lipcseiek azonban biztosan nem számíthatnak Gulácsi Péterre, aki térdsérülést szenvedett az előző fordulóban.