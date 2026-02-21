Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb munkajogi botrány van kibontakozóban a német Bundesligában. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a korábbi segédedzője miatt mehet a bíróságra.

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig tavaly márciusban menesztette Marco Rose vezetőedzőt, aki mellett Marco Kurth segédedző is búcsúzott.

Marco Kurth két időszaban is volt Gulácsi Péterék csapatának másodedzője
Marco Kurth két időszaban is volt Gulácsi Péterék csapatának másodedzője
Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Annak ellenére, hogy Kurth már közel egy éve nem dolgozik a lipcsei együttesnél, azt állítja, hogy szerződése alapján tartozik neki a két magyart is foglalkoztató német klub. A korábbi másodedző szerződése 2026. június 30-ig volt érvényben, mielőtt kirúgták, most pedig követeli a ki nem fizetett fizetését, emellett az idei szezonban megszerzett bajnoki pontok után járó bónuszokat is. A német Bild úgy tudja, a szóban forgó összeg hatszámjegyű. 

Kurth és a Leipzig között már korábban is volt jogi vita, ugyanis 2023 januárjában a frissen kinevezett Domenico Tedesco nem számított a szakemberre, mivel a saját szakmai stábját vitte magával. Kurth a kirúgása után beperelte a klubot a szezon végéig gyűjtött pontok után járó prémium miatt. Végül a munkaügyi bírósági akkor a Lipcsével Német-kupa és német Szuperkupa-győztes szakembernek adott igazat.

Gulácsiék korábbi edzője ismét bíróság elé állítja a Lipcsét

Kurth nyolc hónappal később újra a klub alkalmazottja lett, miután a következő idény elején kinevezett Marco Rose visszahívta őt az edzői stábjába. A Bild információi szerint azonban a szerződésébe beleírták akkor, hogy elbocsátás esetén ugyan megkapja a fizetését, de egyéb bónuszokat nem. Vagyis eszerint jogosulatlanul követeli a pénzét. Minden bizonnyal majd ismét a bíróságnak kell döntést hoznia az ügyben, ám a tárgyalásra legkorábban is csak a szezon végén kerülhet sor. Egyelőre sem a Leipzig, sem Kurth képviselői nem nyilatkoztak az ügyben.

A Bajnokok Ligája-indulásért küzdő lipcseiekre hétvégén komoly rangadó vár, ugyanis a második helyen álló Borussia Dortmund csapatát fogadják szombaton. A lipcseiek azonban biztosan nem számíthatnak Gulácsi Péterre, aki térdsérülést szenvedett az előző fordulóban.

  • Kapcsolódó cikkek:
Gulácsi Péter sérülése súlyosabb a vártnál, ekkor térhet vissza
Gulácsi Péter megsérült, már az első félidőben le kellett cserélni
Schäfer csapattársa az üres kaput sem találta el, Kane lenyomta Ronaldót
Gulácsi cseréje hatalmasat hibázott, a Bayern kiverte a Leipziget a kupából
Meglepő, melyik csapatnál írt alá új szerződést Gulácsi Péter

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!