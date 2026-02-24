Kedden Abdán kísérték utolsó útjára az egykori kiváló labdarúgót, Magyar Lajost. Rengetegen gyászolják. Eredményes karriert futott be a Rába ETO színeiben. A klub bajnoki csúcstartójává vált, 1968 és 1985 között 375 mérkőzésen futballozott az NB I-ben. Az ETO-ban játszott valamennyi mérkőzését tekintve is csúcstartó: a csapatban 597 alkalommal lépett pályára és 24 gólt szerzett.

Gyász: Eltemették Magyar Lajost Abdán

Fotó: kisalfold.hu

A Rába-partiakkal kétszer volt magyar bajnok (1981/82, 1982/83), kétszer ezüstérmes (1983/84, 1984/85), egyszer bronzérmes (1973/74), MNK-győztes (1978/79) és a kupában ezüstérmes (1983/84). Nagyszerű nemzetközi kupamérkőzéseknek is részese lehetett: többek között a Barcelona, a Juventus, a Standard Liege, és a Manchester United ellen is pályára lépett. A Vikingur Reykjavíknak pedig – hátvéd létére – mindkét mérkőzésen lőtt gólt.

Tizenhárom évig játékos-edzőként dolgozott Ausztriában, 47 éves volt, amikor abbahagyta a labdarúgást. Barátai, játékostársai csak Dudának szólították. Bár sokan tulajdonosnak hitték, bérlőként szolgálta ki sokáig a betérőket a népszerű belvárosi Magyar borozóban - írja a Kisalföld.

