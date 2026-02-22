Az NB I-ben listavezető ETO FC Győr azzal a tudattal léphetett pályára a kupagyőztes Paks otthonába, hogy már egy döntetlennel is megőrizheti első helyét a tabellán. A vasárnapi rangadót ellentétes formában várták a csapatok, ugyanis Bognár György együttese sorozatban három bajnokiján is kikapott, ráadásul címvédőként már a nyolcaddöntőben kiesett a Magyar Kupából, ezzel szemben a Győr kilenc meccs óta veretlen. A győriek kispadjára visszatérhetett Borbély Balázs vezetőedző, aki letöltötte kétmeccses eltiltását.

Pakson nyert rangadót, élen maradt a Győr

Fotó: paksifc.hu

Az első félidőben hengerelt a Győr

A mérkőzés első húsz perce ugyan paksi fölényt hozott, de igazán komoly helyzetet nem. Ezt követően viszont a győriek percei következtek. A vendégek előbb a 20. percben megszerezték a vezetést Schön Szabolcs góljával, majd öt perccel később a szintén magyar válogatott Vitális Milán lőtt 12 méterről a jobb alsó sarokba. Az ETO ezt követően sem állt le és rövid időn belül Schön megszerezte saját maga második, csapata harmadik gólját, ami után úgy tűnt, a folyatásra csak a gólkülönbség marad az egyetlen kérdés.

Váratlanul izgalmas lett a Paks és a Győr rangadója

A Paks azonban nem adta fel és még a szünet előtt szépíteni tudott. Egy szabadrúgás után kis szerencsével Tóth Barna elé került a labda, aki közelről a jobb felső sarokba lőtt.

A második félidő elején a negyedik gólt is megszerezhették volna a vendégek, ha kicsit pontosabbak, azonban Daniel Stefulj ígéretes helyzetből kapu mellé gurított. A 61. percben aztán Vécsei kezére pattant a labda, ami után Antal Péter játékvezető egyből tizenegyest ítélt a győrieknek, de a VAR-vizsgálat után visszavonta a döntését. Bár a büntető elmaradt, a 73. percben jött az újabb győri gól: Stefulj passzolt sarokkal Csinger elé, aki hat méterről a kapuba lőtt.

A hajrában aztán váratlanul visszajött a meccsbe Bognár György csapata, előbb Balogh Balázs 20 méteres szabadrúgása kötött ki a kapuban, majd a szünetben csereként beállt Ádám Martin 85. percben értékesített tizenegyesével alakult ki a 4-3-as végeredmény.