A Borbély Balázs által irányított Győr az első tavaszi fordulóban győzni tudott a Ferencváros otthonában, azt követően viszont döntetlent játszott a Debrecennel majd a Diósgyőrrel is, így a Fradi visszavette az első helyet a tabellán. A fővárosi csapat azonban szombat kikapott Zalaegerszegen, így az ETO abban a tudatban léphetett pályára a Kisvárda ellen, hogy pontszerzés esetén újra a tabella élére állhat.

A Győr a Fradi legnagyobb kihívója az NB I-ben

Fotó: Purger Tamás/MTI

A Győr visszaelőzte a Fradit

Az ETO ellenfele ezúttal az a Kisvárda volt, amely a tavaszi szezonban még csak a sereghajtó Kazincbarcikát tudta legyőzni, így Borbély Balázs együttesére közel sem várt megoldhatatlan feladat.

Borbély Balázs, a házigazdák vezetőedzője ezen a találkozón sem ülhetett le a kispadra, még a Debrecen elleni rangadót követően történtek miatt kiszabott eltiltása miatt.

A győriek rendkívül magabiztosan futballoztak az első félidőben, nagy volt a fölényük és Schön Szabolcs a játékrész közepén egy szép csel után megérdemelten szerzett vezetést csapatának.

A fordulást követően nem sokkal megduplázhatta volna előnyét a házigazda, ezúttal is Schön került helyzetbe, ám nem célzott elég pontosan.

A Győr nem tudta idő előtt lezárni az összecsapást, erre a Kisvárda kihagyott lehetőségekkel válaszolt. A hazaiaknak az utolsó pillanatig koncentrálniuk kellett, hogy otthon tartsák a három pontot, ehhez pedig egy kis szerencsére is szükségük volt, mivel a meccs utolsó pillanatában egy kisvárdai fejes után a labda a hazai keresztlécen csattant.

Fizz Liga, 22. forduló:

ETO FC-Kisvárda Master Good 1-0 (1-0)

Győr, v.: Bognár

ETO FC: Megyeri - Bíró Ba. (Urblík, 91.), Csinger, Krpic, Stefulj - Tóth R., Vitális (Piscsur, 91.) - Bánáti (Bumba, 64.), Gavric (Boldor, 78.), Schön - Benbuali

Kisvárda Master Good: Popovic - Jovicic (Molnár G., 85.), Radmanovac, Oláh B., Medgyes (Nagy K., 68.) - Popoola, Mbock (Szőr, 68.) - Cipetic (Matanovic, 68.), Melnyik, Bíró Be. - Jordanov (Novothny, 85.)

gólszerző: Schön (24.)

sárga lap: Stefulj (48.), illetve Oláh (49.), Cipetic (65.), Szőr (72.)