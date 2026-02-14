A Győr közösségi oldalának szombati gyászjelentése felidézi, hogy a 75 éves korában elhunyt Magyar csaknem húsz év alatt 375 alkalommal lépett pályára győri színekben. Az élvonalban 1982-ben és 1983-ban arany-, 1984-ben és 1985-ben ezüst-, 1974-ben bronzérmes volt, a Magyar Népköztársasági Kupát (MNK) 1979-ben megnyerte.

A Győr korábbi klasszisát gyászolja

A Verebes József vezetőedző nevével fémjelzett Rába ETO játékosai közül Pardavi Károly 68 éves korában szerdán hunyt el. Ő a kupagyőztes és az első bajnokcsapatnak volt tagja. Ezt követően – 1982 és 1989 között – a Siófoki Bányász SE-ben futballozott, amely 1984-ben első és azóta is egyetlen másodosztályú csapatként megnyerte az MNK-t, majd feljutott az élvonalba.