Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csúnyán megsértette Putyint – amit válaszként kapott, azt nem teszi zsebre

Olvasta?

Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár

Link másolása
Vágólapra másolva!
75 éves korában hunyt el Magyar Lajos korábbi profi labdarúgó. Egy igazi hős volt Győrben, az egykori Rába ETO aranycsapatának kapitánya.

A Győr közösségi oldalának szombati gyászjelentése felidézi, hogy a 75 éves korában elhunyt Magyar csaknem húsz év alatt 375 alkalommal lépett pályára győri színekben. Az élvonalban 1982-ben és 1983-ban arany-, 1984-ben és 1985-ben ezüst-, 1974-ben bronzérmes volt, a Magyar Népköztársasági Kupát (MNK) 1979-ben megnyerte.

A Győr korábbi klasszisát gyászolja
A Győr korábbi klasszisát gyászolja
Fotó: ETO FC

A Győr elveszítette korábbi legendás kapitányát

A Verebes József vezetőedző nevével fémjelzett Rába ETO játékosai közül Pardavi Károly 68 éves korában szerdán hunyt el. Ő a kupagyőztes és az első bajnokcsapatnak volt tagja. Ezt követően – 1982 és 1989 között – a Siófoki Bányász SE-ben futballozott, amely 1984-ben első és azóta is egyetlen másodosztályú csapatként megnyerte az MNK-t, majd feljutott az élvonalba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!