Óriási visszhangot váltott ki a Liverpool és a Manchester City rangadója, amit drámai végjátékot követően Pep Guardiola együttese nyert 2-1-re. A közösségi médiában elkezdett terjedni egy videó arról, mit csináltak a City sztárjai, Erling Haaland és Phil Foden a lefújást követően a stadionban.

A Manchester City nem akármilyen körülmények között hozta el a három pontot a Liverpool otthonából. Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgóljával még a Liverpool vezetett, ám a vendégcsapat fordítani tudott. Előbb Bernardo Silva egyenlített Erling Haaland fejese után, majd a norvég csatár 11-ese döntötte el a meccset. Az utolsó pillanatban Szoboszlai még piros lapott kapott Haaland lerántásáért, majd a meccsnek vége lett, a City-játékosok pedig önfeledt ünneplésbe kezdtek.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) fouls Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (L) which resulted in a red card at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Erling Haaland visszarántásáért állították ki Szoboszlai Dominikot
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Erling Haalandék a szurkolók elé lökték a Liverpool korábbi másodedzőjét

A mérkőzés után futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen Haaland és Phil Foden Pep Guardiola segítőjét, Pep Lijnderst a szurkolók felé taszigálják, hogy ezzel próbálják hergelni az ellenfelet. Ebben talán még nem lenne semmi különös, ám a holland szakember korábban éveken át dolgozott a Liverpoolnál Jürgen Klopp másodedzőjeként, így pedig már érthető, miért is pikáns a jelenet.

Sokan felháborodtak a látottakon, egyesek azt írták, hogy Haalandék ezzel akarták felbőszíteni a Liverpool-szurkolókat,

mások arra szólították fel a norvégot, hogy viselkedjen szerényebben. Akadt olyan kommentelő is, aki a City pénzügyi szabálysértését emlegette fel, miszerint a klubnak 115 vádpont miatt kell felelnie, ám az ügy még nem zárult le teljesen.

A Liverpool-City rangadó után Szoboszlaiék maradtak a tabella hatodik helyén, Haalandék pedig hat pontra csökkentették hátrányukat az éllovas Arsenallal szemben.

