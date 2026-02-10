A Manchester City nem akármilyen körülmények között hozta el a három pontot a Liverpool otthonából. Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgóljával még a Liverpool vezetett, ám a vendégcsapat fordítani tudott. Előbb Bernardo Silva egyenlített Erling Haaland fejese után, majd a norvég csatár 11-ese döntötte el a meccset. Az utolsó pillanatban Szoboszlai még piros lapott kapott Haaland lerántásáért, majd a meccsnek vége lett, a City-játékosok pedig önfeledt ünneplésbe kezdtek.
Erling Haalandék a szurkolók elé lökték a Liverpool korábbi másodedzőjét
A mérkőzés után futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen Haaland és Phil Foden Pep Guardiola segítőjét, Pep Lijnderst a szurkolók felé taszigálják, hogy ezzel próbálják hergelni az ellenfelet. Ebben talán még nem lenne semmi különös, ám a holland szakember korábban éveken át dolgozott a Liverpoolnál Jürgen Klopp másodedzőjeként, így pedig már érthető, miért is pikáns a jelenet.
Sokan felháborodtak a látottakon, egyesek azt írták, hogy Haalandék ezzel akarták felbőszíteni a Liverpool-szurkolókat,
mások arra szólították fel a norvégot, hogy viselkedjen szerényebben. Akadt olyan kommentelő is, aki a City pénzügyi szabálysértését emlegette fel, miszerint a klubnak 115 vádpont miatt kell felelnie, ám az ügy még nem zárult le teljesen.
A Liverpool-City rangadó után Szoboszlaiék maradtak a tabella hatodik helyén, Haalandék pedig hat pontra csökkentették hátrányukat az éllovas Arsenallal szemben.
