A Manchester City nem akármilyen körülmények között hozta el a három pontot a Liverpool otthonából. Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgóljával még a Liverpool vezetett, ám a vendégcsapat fordítani tudott. Előbb Bernardo Silva egyenlített Erling Haaland fejese után, majd a norvég csatár 11-ese döntötte el a meccset. Az utolsó pillanatban Szoboszlai még piros lapott kapott Haaland lerántásáért, majd a meccsnek vége lett, a City-játékosok pedig önfeledt ünneplésbe kezdtek.

Erling Haaland visszarántásáért állították ki Szoboszlai Dominikot

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Erling Haalandék a szurkolók elé lökték a Liverpool korábbi másodedzőjét

A mérkőzés után futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen Haaland és Phil Foden Pep Guardiola segítőjét, Pep Lijnderst a szurkolók felé taszigálják, hogy ezzel próbálják hergelni az ellenfelet. Ebben talán még nem lenne semmi különös, ám a holland szakember korábban éveken át dolgozott a Liverpoolnál Jürgen Klopp másodedzőjeként, így pedig már érthető, miért is pikáns a jelenet.

Haaland & Foden wanted Pep Lijnders to rattle Liverpool fans😭😭



pic.twitter.com/6eS6eLVn18 — foland (fan) (@propsMCFC) February 8, 2026

Sokan felháborodtak a látottakon, egyesek azt írták, hogy Haalandék ezzel akarták felbőszíteni a Liverpool-szurkolókat,

mások arra szólították fel a norvégot, hogy viselkedjen szerényebben. Akadt olyan kommentelő is, aki a City pénzügyi szabálysértését emlegette fel, miszerint a klubnak 115 vádpont miatt kell felelnie, ám az ügy még nem zárult le teljesen.

A Liverpool-City rangadó után Szoboszlaiék maradtak a tabella hatodik helyén, Haalandék pedig hat pontra csökkentették hátrányukat az éllovas Arsenallal szemben.

