A 20 éves Aiden Harangi szerződtetése igazi csemege a magyar futballbarátoknak. A fiatal védő az elmúlt szezont Németországban, az Eintracht Frankfurt II-ben töltötte, ahol többek között ifj. Lisztes Krisztián csapattársaként pallérozódott. Harangi az ősz folyamán az amerikai MLS-ben is tapasztalatot szerzett: a frissen alakult San Diego FC keretéhez tartozott, amely hatalmas meglepetésre rögtön a Nyugati Konferencia élén végzett. Aiden öt mérkőzésen kapott lehetőséget a menetelés során, mielőtt visszatért Európába.

Harangi az MLS-ben is kipróbálta magát, most az NB I-ben is láthatjuk majd, mire képes

Fotó: ORLANDO RAMIREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Harangi apja nyomdokaiban az NB I-ben

Az átigazolásnak komoly érzelmi szála is van, hiszen Aiden édesapja, Harangi Péter korábban a DVSC meghatározó játékosa volt az élvonalban. A fiú most, húsz évvel később tér vissza Magyarországra, hogy a ZTE színeiben fusson be hasonlóan sikeres pályafutást.

A Zalaegerszeg magyar származású jobbhátvéddel erősített

Forrás: ZTE FC

Harangi nem „nyers” tehetségként érkezik: a Frankfurt utánpótlásában az UEFA Youth League-ben (az ifjúsági Bajnokok Ligájában) olyan elitklubok ellen szerzett rutint, mint a Tottenham, a Marseille vagy a Sporting.

Válogatott szinten is különleges utat járt be: korábban a magyar U16-os és U17-es nemzeti csapatot erősítette, később azonban az Egyesült Államok korosztályos válogatottjaiban (U17, U18, U19) kapott szerepet, ahol CONCACAF-ezüstérmet is nyert.

A ZTE FC közleménye szerint Harangi 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá, amely tartalmaz egy további egyéves opciót is. A zalaegerszegi szurkolók bíznak benne, hogy a modern felfogású, támadásokat is segítő jobbhátvéd hamar alapemberré válik a kék-fehéreknél.