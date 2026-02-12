Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megindultak a svéd Gripenek Grönland felé

Ezt látnia kell!

Lezártuk! Olvasóink szerint ez a hölgy illik leginkább Stohl Andráshoz

Link másolása
Vágólapra másolva!
A téli átigazolási időszak hajrájában fiatalítást hajtott végre a ZTE FC. A kék-fehérek megszerezték Aiden Harangit, a magyar–amerikai utánpótlás-válogatott jobbhátvédet, aki nem akármilyen háttérrel érkezik Zalaegerszegre: az Eintracht Frankfurt akadémiáján nevelkedett, az MLS-ben is megfordult, az édesapja nyomdokaiba lépve bizonyíthat az NB I-ben.

A 20 éves Aiden Harangi szerződtetése igazi csemege a magyar futballbarátoknak. A fiatal védő az elmúlt szezont Németországban, az Eintracht Frankfurt II-ben töltötte, ahol többek között ifj. Lisztes Krisztián csapattársaként pallérozódott. Harangi az ősz folyamán az amerikai MLS-ben is tapasztalatot szerzett: a frissen alakult San Diego FC keretéhez tartozott, amely hatalmas meglepetésre rögtön a Nyugati Konferencia élén végzett. Aiden öt mérkőzésen kapott lehetőséget a menetelés során, mielőtt visszatért Európába.

SAN DIEGO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Aiden Harangi #23 of San Diego FC controls the ball while defended by Daniel Munie #5 of the San Jose Earthquakes during the second half at Snapdragon Stadium on September 27, 2025 in San Diego, California. Orlando Ramirez/Getty Images/AFP (Photo by Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Harangi az MLS-ben is kipróbálta magát, most az NB I-ben is láthatjuk majd, mire képes
Fotó: ORLANDO RAMIREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Harangi apja nyomdokaiban az NB I-ben

Az átigazolásnak komoly érzelmi szála is van, hiszen Aiden édesapja, Harangi Péter korábban a DVSC meghatározó játékosa volt az élvonalban. A fiú most, húsz évvel később tér vissza Magyarországra, hogy a ZTE színeiben fusson be hasonlóan sikeres pályafutást.

A Zalaegerszeg magyar származású jobbhátvéddel erősített
Forrás: ZTE FC

Harangi nem „nyers” tehetségként érkezik: a Frankfurt utánpótlásában az UEFA Youth League-ben (az ifjúsági Bajnokok Ligájában) olyan elitklubok ellen szerzett rutint, mint a Tottenham, a Marseille vagy a Sporting.

Válogatott szinten is különleges utat járt be: korábban a magyar U16-os és U17-es nemzeti csapatot erősítette, később azonban az Egyesült Államok korosztályos válogatottjaiban (U17, U18, U19) kapott szerepet, ahol CONCACAF-ezüstérmet is nyert.

A ZTE FC közleménye szerint Harangi 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá, amely tartalmaz egy további egyéves opciót is. A zalaegerszegi szurkolók bíznak benne, hogy a modern felfogású, támadásokat is segítő jobbhátvéd hamar alapemberré válik a kék-fehéreknél.

Gyászol az NB I-es fociklub, meghalt a legendás edzőjük
Brazil csatártehetséggel erősített a ZTE focicsapata
A Románál és a Portónál is megfordult edző érkezhet az NB I-es focicsapathoz

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!