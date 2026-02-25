A legutóbbi Európa-liga-kiírásban elődöntős norvég csapat újabb történelmi fejezetet írt. A Bodö/Glimt 5-2-es összesítéssel búcsúztatta a BL-ből a tavalyi döntős Intert: a hazai 3-1 után Milánóban mindenekelőtt a meccs emberének választott Jens Petter Hauge remeklésének köszönhetően 2-1-re győzött, pedig a visszavágón az olasz sztárcsapat 32-szer próbálkozott kapura lövéssel.

Jens Petter Hauge (10-es mezben) volt a meccs embere az Inter-Bodö/Glimt BL-visszavágón. Nem ünnepelhetett a társaival, szívesen találkozna ismét Haalanddal és a Manchester Cityvel Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Pedig a BL-alapszakasz hatodik fordulója után még csak három pontjuk volt a norvégoknak. Innen álltak fel: legyőzték a Manchester Cityt, az Atlético Madridot, majd oda-vissza az Intert is. Cristian Chivu sportszerűen gratulált a norvégoknak, Kjetil Knutsen pedig elismerte, az első félidőben túl gyáván futballoztak, inkább szabadultak a labdától, semmint építkeztek. Az olasz sajtó már filmet vizionál a menetelésről – Jens Petter Hauge története pedig újabb színt ad ehhez a valóban filmbe illő sztorihoz.

Dicsőséges visszatérés Milánóba

A Giuseppe Meazzában Jens Petter Hauge volt a főszereplő: gólt szerzett és gólpasszt adott, teljesítményéért a mezőny legjobbjának választották. A 26 éves szélsőnek különleges este volt ez, hiszen korábban az Inter ősi riválisánál, az AC Milannál játszott.

Nyilván különleges volt visszatérni ide. Rengeteg üzenetet kaptam, a Milan-szurkolók egy kis plusznyomást is tettek rám

– mondta mosolyogva a norvég TV 2-nek.

A pályán azonban minden bejött neki – az öltözőben már nem lehetett ott.

Hauge: kirekesztve az ünneplésből az Inter elleni BL-győzelem után

Miközben társai önfeledten ünnepelték a továbbjutást, Hauge doppingellenőrzésre ment. A meccs embere az öltöző ajtaján kívül hallgatta a diadalmámort.

„Nehéz volt kint állni és hallgatni az ünneplést. De ez ezzel jár, sajnos nem először kerülök ilyen helyzetbe” – fogalmazott csalódottan.

Thierry Henry ugyanakkor a CBS-en külön kiemelte: számára a meccs legszebb pillanata Hauge gólöröme volt, amikor ünneplés közben számon kérte társát, miért nem adta be korábban a labdát. „Ez egy olyan csapat, amely harcol egymásért” – mondta a francia legenda.