Elképesztő történet látott napvilágot az olasz Inter labdarúgócsapatának legendás edzőjéről. Az argentin Helenio Herrera az 1960-as években doppingszerekkel látta el a játékosait, még azokat is, akik a klub utánpótlásában szerepeltek.

Richard Fitzpatrick sportújságíró nemrég megjelent könyvéből kiderül, hogy az 1960-as években az Inter csapatánál fellelhető doppingszerek mennyisége révén a milánói klub egy kisebb kórházhoz hasonlóan volt felszerelve teljesítményfokozókkal. A legendás Sandro Mazzola öccse, Ferruccio Mazzola – aki ebben az időszakban az Inter akadémiájának tagja volt – szerint a klub ikonikus edzője, Helenio Herrera „kísérleti nyúlként” tekintett a saját labdarúgóira.

Az Inter legendás edzője, Helenio Herrera bedrogozta a saját játékosait
Fotó: FC Internazionale Archive/FC Internazionale/Getty Images

„Le tudom írni azoknak a fehér tablettáknak a hatását. 

Az egész testem remegett. Úgy néztem ki, mint egy epilepsziás. Rettegtem. 

Ráadásul a hatás napokig tartott, és hirtelen, hatalmas fáradtság követte” – írta egy 2004-ben megjelent emlékiratában a 2013-ban elhunyt Mazzola.

Az Inter legendás edzője, Helenio Herrera bedrogozta a saját játékosait

A The Guardian oldalán megjelent cikkben arról is szó esik, hogy sok játékos nem akarta bevenni a szereket. Az idősebbek tanácsára a nyelvük alá rejtették a pirulákat, majd kiköpték azokat a mosdóban, de Herrera erre is gondolt. Az Inter trénere a szert kávéba oldva adta be, és szigorúan ellenőrizte, hogy mindenki megkapja a maga adagját. A fiatalok nem mondhattak nemet, nem mertek szembeszállni saját edzőjükkel. 

Olyanok voltak, mint a bombák. Igazi lökést adtak nekünk” 

– mondta Pierluigi Gambogi, aki akkoriban az ifjúsági csapat játékosa volt. 

A mellékhatások egészen brutálisak voltak. Gambogi legjobb barátja, Marcello Giusti a tartalékcsapat egyik mérkőzése idején bevett egy fehér tablettát, holott a meccsen nem lépett pályára. 

A beszámolók szerint a találkozó után a csatár teljesen kivetkőzött magából: felmászott az öltöző falára, habzott a szája. 

Herrera viszont nem törődött vele, a csapatbuszt nélküle indíttatta el, és faképnél hagyta játékosát, aki utánuk szaladt, és mivel a busz dugóba került, utolérte őket.

"Argentinian-born French football trainer Helenio Herrera smiles gazing into the distance; he, nicknamed The Wizard, is well-known for the resounding successes with F.C. Internazionale, due to his revolutionary managing techniques, such as strict sense of discipline, psychological motivating skills and brand new game plans. Italy, 1964. (Photo by Angelo Cozzi\Mondadori via Getty Images)"
Helenio Herrera nem kímélte saját futballistáit
Fotó: Mondadori Portfolio / Mondadori Portfolio Premium

Az Inter legendás focistája a cipőjébe rejtette a doppingszert

Az Olasz Labdarúgó-szövetség ugyan 1961-ben bevezette a doppingellenőrzést, de ezt a milánói klubnál könnyedén kijátszották. 

A leggyakoribb trükk az volt, hogy egy „tiszta” játékos – általában csere – vizeletmintáját adták le a doppingolt futballista mintája helyett. 

A nemzetközi kupamérkőzéseken ráadásul nem végeztek ellenőrzést, az Inter pedig ebben az időszakban két BEK-et (Bajnokcsapatok Európa Kupája) és két Interkontinentális Kupát is nyert. 

A Mazzola által felfedett vádak családi konflitusba torkolltak, bátyja, Sandro tagadta az állításokat, és 2005-ben beperelte testvérét. Természetesen bírósági ügy lett a dologból, az Inter pedig nem tudta bizonyítani, hogy a könyvben leírtak valótlanok lennének, és 2008-ban a bíró a klub ellen döntött.

Azóta Sandro Mazzola álláspontja is megváltozott, a megdöbbentő eseményekről könyvet megjelentető Richard Fitzpatricknak adott interjújában elmesélte, miként kerülte el a doppingszerek bevételét: többek között a nyelve alá rejtette, majd később a cipőjébe csúsztatta a tablettákat.

Az 1960-as évekbeli Inter a futballtörténelem egyik legendás csapata volt, többek között két BEK-et és három olasz bajnoki címet is nyert, ám a különös doppingbotrány más megvilágításba helyezheti a pályán elért sikereket.

