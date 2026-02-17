Richard Fitzpatrick sportújságíró nemrég megjelent könyvéből kiderül, hogy az 1960-as években az Inter csapatánál fellelhető doppingszerek mennyisége révén a milánói klub egy kisebb kórházhoz hasonlóan volt felszerelve teljesítményfokozókkal. A legendás Sandro Mazzola öccse, Ferruccio Mazzola – aki ebben az időszakban az Inter akadémiájának tagja volt – szerint a klub ikonikus edzője, Helenio Herrera „kísérleti nyúlként” tekintett a saját labdarúgóira.

Az Inter legendás edzője, Helenio Herrera bedrogozta a saját játékosait

Fotó: FC Internazionale Archive/FC Internazionale/Getty Images

„Le tudom írni azoknak a fehér tablettáknak a hatását.

Az egész testem remegett. Úgy néztem ki, mint egy epilepsziás. Rettegtem.

Ráadásul a hatás napokig tartott, és hirtelen, hatalmas fáradtság követte” – írta egy 2004-ben megjelent emlékiratában a 2013-ban elhunyt Mazzola.

A The Guardian oldalán megjelent cikkben arról is szó esik, hogy sok játékos nem akarta bevenni a szereket. Az idősebbek tanácsára a nyelvük alá rejtették a pirulákat, majd kiköpték azokat a mosdóban, de Herrera erre is gondolt. Az Inter trénere a szert kávéba oldva adta be, és szigorúan ellenőrizte, hogy mindenki megkapja a maga adagját. A fiatalok nem mondhattak nemet, nem mertek szembeszállni saját edzőjükkel.

Olyanok voltak, mint a bombák. Igazi lökést adtak nekünk”

– mondta Pierluigi Gambogi, aki akkoriban az ifjúsági csapat játékosa volt.

A mellékhatások egészen brutálisak voltak. Gambogi legjobb barátja, Marcello Giusti a tartalékcsapat egyik mérkőzése idején bevett egy fehér tablettát, holott a meccsen nem lépett pályára.

A beszámolók szerint a találkozó után a csatár teljesen kivetkőzött magából: felmászott az öltöző falára, habzott a szája.

Herrera viszont nem törődött vele, a csapatbuszt nélküle indíttatta el, és faképnél hagyta játékosát, aki utánuk szaladt, és mivel a busz dugóba került, utolérte őket.

Helenio Herrera nem kímélte saját futballistáit

Fotó: Mondadori Portfolio / Mondadori Portfolio Premium

Az Inter legendás focistája a cipőjébe rejtette a doppingszert

Az Olasz Labdarúgó-szövetség ugyan 1961-ben bevezette a doppingellenőrzést, de ezt a milánói klubnál könnyedén kijátszották.

A leggyakoribb trükk az volt, hogy egy „tiszta” játékos – általában csere – vizeletmintáját adták le a doppingolt futballista mintája helyett.

A nemzetközi kupamérkőzéseken ráadásul nem végeztek ellenőrzést, az Inter pedig ebben az időszakban két BEK-et (Bajnokcsapatok Európa Kupája) és két Interkontinentális Kupát is nyert.