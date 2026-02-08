A Budapest Honvédnak és a Budafoknak is rendkívül fontos volt a vasárnapi mérkőzés. Az előbbi a bajnoki címért küzd az NB II-ben, míg az utóbbi a kiesés elől menekülne.

Botlott a bajnokesélyes Honvéd az NB II-ben

A kispestiek remekül kezdték a meccset és már a 6. percben megszerezték a vezetést a 17 éves Ujváry Ferenc góljával, ám a kiesőzónában tanyázó hazaiak a második félidő elején egyenlítettek az Újpesttől kölcsönvett Varga Balázs bombagóljával. A vendégek aztán kezezés miatt tizenegyeshez jutottak az 55. percben, de Medgyes Zoltán lövését kivédte Hársfalvi András, a Budafok kapusa. A Honvéd a folytatásban kapufáig is eljutott, ám hiába játszott nagy fölényben, a győzelmet érő gólt már nem sikerült megszereznie.

A Mezőkövesd négy forduló óta veretlen, két döntetlen és két győzelem a mérlege, míg a vasárnap legyőzött Tiszakécske a legutóbbi négy játéknapon nem nyert.

A közvetlenül a kiesőzóna előtt tanyázó Szentlőrinc sorozatban öt veretlen bajnokinál tart, de négyszer csak döntetlent ért el, így csupán a 13. helyen áll a tizenhat csapatos mezőnyben.

Merkantil Bank Liga, 17. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Tiszakécskei LC 1-0 (0-0)

gólszerzők: Lőrinczy (61.)

Budafoki MTE-Budapest Honvéd FC 1-1 (0-1)

g.: Varga B. (50.), illetve Ujváry (8.)

HR-Rent Kozármisleny - Szentlőrinc SE 0-0