A labdarúgó NB II-ben jelenleg első Budapest Honvéd a hivatalos oldalán jelentette be, hogy további két évvel meghosszabbította Szabó Alex szerződését. Feczkó Tamás alapembere 18 tétmérkőzésen kapott lehetőséget a 2025-2026-os idény során, ezeken a találkozókon két gólpasszt tett be a közösbe. A jászberényi születésű jobbhátvéd a Honvéd utánpótlásában is nevelkedett, majd egy rövid szolnoki kitérőt követően visszatért a csapathoz.

Marad a Honvéd alapembere

Fotó: honvedfc.hu

Jó hírt közölt a Honvéd

Miután a 18 éves Somogyi Ádám kölcsönben a Videotonhoz távozott, itt az újabb kispesti bejelentés, miszerint Szabó Alex további két évvel meghosszabbította a szerződését. A 23 éves jobbhátvéd 2018-ban érkezett Kispestre, majd a 2020-2021-es idényben az NB I-ben és a Magyar Kupában is debütált. Tizenöt alkalommal az U21-es magyar válogatottban is lehetőséget kapott, jelenleg pedig 99 Honvéd-mérkőzésnél jár.

Január végén megkeresett a klub, hogy szeretne velem hosszabbítani. Nem sokat gondolkodtam rajta, mert a felvázolt tervek és a célok nagyon tetszettek nekem és tudtam azt is, hogy jó helyen vagyok jelenleg. Ez egy igazi család! Örülök neki, hogy részese lehetek ennek a csapatnak, minden nap úgy jövünk be az Akadémiára, mintha hazamennénk. Régebb óta itt futballozom, pontosan tudom, hogy megtiszteltetés ekkora klubban játszani. Ha csak a történelmet nézem hatalmas klubról van szó, ezt a szurkolóink is hétről hétre alátámasztják, mi viszont a jelenben is szeretnénk minél nagyobb sikereket elérni

– fogalmazott Szabó, akinek együttese az Ajkát fogadja a labdarúgó NB II 19. fordulójában. A Honvéd jelenleg hárompontos előnnyel vezet a Vasas előtt, míg a harmadik helyen érkező Mezőkövesdnek már nyolc pont a lemaradása.