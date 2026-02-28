A listavezető Budapest Honvéd az ötödik helyen álló Csákvár együtteséhez látogatott. Feczkó Tamás együttese a 11. percben szerzett vezetést Zuigéber Ákos góljával, majd az 59. percben a 18 éves Nyers Ádám találatával biztosította be győzelmét.

A Budapest Honvéd egyre közelebb a feljutáshoz

Fotó: honvedfc.hu

A Honvéd megállíthatatlanul robog az NB I felé

A listavezető Honvéd ezzel megerősítette vezető helyét a tabellán, hat pont az előnye a Vasas előtt, a harmadik Kecskemét előtt pedig már 12 ponttal vezet.

A Kecskemét három vereség után győzött újra, s a harmadik helyre jött előre, hátránya hat pont a második, feljutó pozícióban lévő, vasárnap pályára lépő Vasas mögött.

Merkantil Bank Liga NB II, 20. forduló:

Kecskeméti TE-Budafoki MTE 2-1 (1-0)

gólszerzők: Kovács B. (20.), Czékus (72.), illetve Fekete M. (91.)

Aqvital FC Csákvár-Budapest Honvéd FC 0-2 (0-1)

gólszerzők: Zuigéber (11.), Nyers (59.)

Mezőkövesd Zsóry FC-Soroksár SC 0-0