Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Merkantil Bank Liga 20. fordulójában a Budapest Honvéd 2-0-ra nyert Csákváron. A listavezető Honvéd ezzel megerősítette helyét a tabella élén.

A listavezető Budapest Honvéd az ötödik helyen álló Csákvár együtteséhez látogatott. Feczkó Tamás együttese a 11. percben szerzett vezetést Zuigéber Ákos góljával, majd az 59. percben a 18 éves Nyers Ádám találatával biztosította be győzelmét.

A Budapest Honvéd egyre közelebb a feljutáshoz
A Budapest Honvéd egyre közelebb a feljutáshoz 
Fotó: honvedfc.hu

A Honvéd megállíthatatlanul robog az NB I felé

A listavezető Honvéd ezzel megerősítette vezető helyét a tabellán, hat pont az előnye a Vasas előtt, a harmadik Kecskemét előtt pedig már 12 ponttal vezet. 

A Kecskemét három vereség után győzött újra, s a harmadik helyre jött előre, hátránya hat pont a második, feljutó pozícióban lévő, vasárnap pályára lépő Vasas mögött.

Merkantil Bank Liga NB II, 20. forduló:
Kecskeméti TE-Budafoki MTE 2-1 (1-0)
gólszerzők: Kovács B. (20.), Czékus (72.), illetve Fekete M. (91.)

Aqvital FC Csákvár-Budapest Honvéd FC 0-2 (0-1)
gólszerzők: Zuigéber (11.), Nyers (59.)

Mezőkövesd Zsóry FC-Soroksár SC 0-0

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!