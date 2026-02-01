Arne Slot vezetőedző biztosította játékosát, hogy annyi időt vehet ki, amennyire szüksége van, ám Ibrahima Konaté úgy érezte, most többet tehet azzal magának is, ha újra a csapat rendelkezésére áll.

Ibrahima Konaté volt a Liverpool hőse

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ibrahima Konaté nem bírt az érzelmeivel

„Nagyon nehéz időszak ez nekem és a családomnak. De ez az élet része, és el kell fogadnunk” – mondta a találkozó után a könnyeivel küzdő játékos a TNT Sports-nak.

Láttam, hogy vannak sérült játékosok, és tudtam, hogy segítenem kell a csapatot. Ezért döntöttem úgy, hogy visszatérek.”

A Newcastle elleni meccs végén, amikor Konaté megszerezte a Liverpool negyedik találatát, csapattársai azonnal magukhoz ölelték. Még Alisson Becker, a kapus is végigfutott a pályán, hogy megölelje a védőt – az Anfield közönsége pedig állva tapsolt.

A Liverpool a győzelemmel fontos pontokat gyűjtött a BL-indulást érő helyekért folytatott versenyfutásban, de ez a mérkőzés leginkább Konaté nagy visszatéréséről marad majd emlékezetes.