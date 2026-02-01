Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Ezt látnia kell!

Soha nem volt még ekkora veszélyben az emberiség: előreállították a végítélet óráját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Megható pillanatok. Ibrahima Konaté hatalmas érzelmek közepette tért vissza a pályára, miután édesapja, Hamady Konaté halála miatt három mérkőzést is kihagyott. A francia védő nemcsak stabil teljesítménnyel, hanem egy góllal is hozzájárult a Liverpool 4–1-es győzelméhez a Newcastle ellen, amely így különösen emlékezetes estét jelentett számára.

Arne Slot vezetőedző biztosította játékosát, hogy annyi időt vehet ki, amennyire szüksége van, ám Ibrahima Konaté úgy érezte, most többet tehet azzal magának is, ha újra a csapat rendelkezésére áll.

Ibrahima Konaté volt a Liverpool hőse
Ibrahima Konaté volt a Liverpool hőse
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ibrahima Konaté nem bírt az érzelmeivel

„Nagyon nehéz időszak ez nekem és a családomnak. De ez az élet része, és el kell fogadnunk” – mondta a találkozó után a könnyeivel küzdő játékos a TNT Sports-nak. 

Láttam, hogy vannak sérült játékosok, és tudtam, hogy segítenem kell a csapatot. Ezért döntöttem úgy, hogy visszatérek.”  

A Newcastle elleni meccs végén, amikor Konaté megszerezte a Liverpool negyedik találatát, csapattársai azonnal magukhoz ölelték. Még Alisson Becker, a kapus is végigfutott a pályán, hogy megölelje a védőt – az Anfield közönsége pedig állva tapsolt.  

A Liverpool a győzelemmel fontos pontokat gyűjtött a BL-indulást érő helyekért folytatott versenyfutásban, de ez a mérkőzés leginkább Konaté nagy visszatéréséről marad majd emlékezetes.

Váratlan fordulat: Szoboszlai Dominik helyére igazolna a Liverpool
Szoboszlaiék edzője megható pillanatot osztott meg az újabb Liverpool-siker után
Szoboszlait bárhova tehetik a pályán, Kerkez kirángatta magát a gödörből
Szoboszlai remekelt védőként, Kerkez először adott gólpasszt a Liverpoolban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!