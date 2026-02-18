A találkozónak papíron az előző szezonban döntős Internazionale volt az esélyese, amely a 10. helyen végzett a Bajnokok Ligája alapszakaszában és csak egy ponttal maradt le a top8-ról. Azonban a milánói gárda nem mehetett biztosra, ugyanis azt a norvég Bodø/Glimt csapatát kapta ellenfélül, amely az idei BL-szezonban már okozott pár meglepetést.

Az Internazionale a Juventus legyőzésével hangolt a meccsre

Fotó: Andrea Rosito/NurPhoto via AFP

A norvég csapat az alapszakaszban többek között pontot szerzett a Tottenham és a Dortmund ellen, valamint legyőzte a Manchester Cityt és az Atlético Madrid együttesét is.

Az Intert kitömték a norvég fagyban

Az Interre rendkívül nehéz mérkőzés várt, ugyanis a találkozó idején -2 fokot mértek Bodøben, nem mellesleg a norvég csapat pályája műfüves borítású, mivel a szélsőséges időjárási körülmények miatt nem lehet füvet tartani. A meccs előtt a világ- és Európa-bajnok Therry Henry is felhívta rá a figyelmet, hogy ilyen gyepen teljesen máshogyan gurul és pattog a labda, amihez rendkívül nehéz alkalmazkodnia egy olyan csapatnak, amely nincs ehhez hozzászokva.

A Bodø/Glimt 7500 férőhelyes stadionjában több nagy csapat is megfagyott már

Fotó: Thomas Andersen/NTB/AFP

A találkozót az Inter kezdte jobban, és már az ötödik percben megszerezhette volna a vezetést Lautaro Martínez zicceréből, de az argentin támadó lövésébe az utolsó pillanatban Fredrik Bjørkan bele tudott vetődni. A Bodø/Glimt megilletődötten kezdte a meccset, azonban tíz perc elteltével sikerült felvennie a ritmust és elkezdett egyre veszélyesebb támadásokat vezetni.

A 20. percben aztán egy gyönyörű góllal megszerezte a vezetést a norvég csapat.

A tizenhatos elé felpasszolt labdát a dán válogatott Kasper Høgh sarokkal lekészítette a lendületből érkező Sondre Fetnek, a norvég támadó pedig 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu jobb oldalába (1-0).

Sondre Brunstad Fet a harmadik gólját lőtte az idei BL-szezonban

Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

A bekapott gól után sebességet váltott az Inter, és a 26. percben majdnem egyenlíteni tudott. Egy balról betett labda elsuhant mindenki feje fölött, a hosszún érkező Matteo Darmian nyolc méterről kapura bombázott, de az olasz jobbhátvéd lövése a kapufán csattant.

A 30. percben aztán összejött az olasz csapat egyenlítőgólja.

Egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Carlos Augusto nyert meg egy fejpárbajt, a lecsorgó labda pedig Francesco Esposito elé került, aki befordult és hat méterről a kapuba bombázott (1-1).