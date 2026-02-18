Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Durván nekimentek Zelenszkijnek – őrjöngenek a „bohóc” kijelentése miatt

Fontos!

Kezdeményezték a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoportot összehívását

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén a norvég Bodø/Glimt hazai pályán 3-1-re legyőzte az előző szezonban döntős olasz Internazionale csapatát. A Bodø/Glimt nem először tett csodát az idei BL-szezonban, ugyanis az Inter előtt már legyőzte az Atlético Madridot és a Manchester Cityt is.

A találkozónak papíron az előző szezonban döntős Internazionale volt az esélyese, amely a 10. helyen végzett a Bajnokok Ligája alapszakaszában és csak egy ponttal maradt le a top8-ról. Azonban a milánói gárda nem mehetett biztosra, ugyanis azt a norvég Bodø/Glimt csapatát kapta ellenfélül, amely az idei BL-szezonban már okozott pár meglepetést. 

Lautaro Martinez plays during the Serie A Enilive match between FC Internazionale and Juventus at the Giuseppe Meazza Stadium in Milano, Italy, on February 14, 2026. (Photo by Andrea Rosito/NurPhoto) (Photo by Andrea Rosito / NurPhoto via AFP)
Az Internazionale a Juventus legyőzésével hangolt a meccsre
Fotó: Andrea Rosito/NurPhoto via AFP

A norvég csapat az alapszakaszban többek között pontot szerzett a Tottenham és a Dortmund ellen, valamint legyőzte a Manchester Cityt és az Atlético Madrid együttesét is. 

Az Intert kitömték a norvég fagyban

Az Interre rendkívül nehéz mérkőzés várt, ugyanis a találkozó idején -2 fokot mértek Bodøben, nem mellesleg a norvég csapat pályája műfüves borítású, mivel a szélsőséges időjárási körülmények miatt nem lehet füvet tartani. A meccs előtt a világ- és Európa-bajnok Therry Henry is felhívta rá a figyelmet, hogy ilyen gyepen teljesen máshogyan gurul és pattog a labda, amihez rendkívül nehéz alkalmazkodnia egy olyan csapatnak, amely nincs ehhez hozzászokva. 

Bodo/Glimt's players take part in a training session at Aspmyra statium in Bodo, Norway on the eve of their UEFA Champions League first-leg, play off football match against Inter Milan on February 17, 2026. (Photo by Thomas Andersen / NTB / AFP) / Norway OUT
A Bodø/Glimt 7500 férőhelyes stadionjában több nagy csapat is megfagyott már 
Fotó: Thomas Andersen/NTB/AFP

A találkozót az Inter kezdte jobban, és már az ötödik percben megszerezhette volna a vezetést Lautaro Martínez zicceréből, de az argentin támadó lövésébe az utolsó pillanatban Fredrik Bjørkan bele tudott vetődni. A Bodø/Glimt megilletődötten kezdte a meccset, azonban tíz perc elteltével sikerült felvennie a ritmust és elkezdett egyre veszélyesebb támadásokat vezetni. 

A 20. percben aztán egy gyönyörű góllal megszerezte a vezetést a norvég csapat. 

A tizenhatos elé felpasszolt labdát a dán válogatott Kasper Høgh sarokkal lekészítette a lendületből érkező Sondre Fetnek, a norvég támadó pedig 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu jobb oldalába (1-0).

Bodo/Glimt's Norwegian midfielder #19 Sondre Brunstad Fet celebrates scoring the opening goal with his teammates during the UEFA Champions League first-leg, play-off football match Bodo/Glimt vs Inter Milan at Aspmyra statium in Bodo, Norway on February 18, 2026. (Photo by Mats Torbergsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Sondre Brunstad Fet a harmadik gólját lőtte az idei BL-szezonban
Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

A bekapott gól után sebességet váltott az Inter, és a 26. percben majdnem egyenlíteni tudott. Egy balról betett labda elsuhant mindenki feje fölött, a hosszún érkező Matteo Darmian nyolc méterről kapura bombázott, de az olasz jobbhátvéd lövése a kapufán csattant. 

A 30. percben aztán összejött az olasz csapat egyenlítőgólja. 

Egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Carlos Augusto nyert meg egy fejpárbajt, a lecsorgó labda pedig Francesco Esposito elé került, aki befordult és hat méterről a kapuba bombázott (1-1).

Inter Milan's Italian forward #94 Pio Esposito (C) celebrates scoring the 1-1 goal with his teammates during the UEFA Champions League first-leg, play-off football match Bodo/Glimt vs Inter Milan at Aspmyra statium in Bodo, Norway on February 18, 2026. (Photo by Mats Torbergsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Az Inter gyorsan egyenlíteni tudott a bekapott gól után
Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

A folytatásban az olasz csapat futballozott fölényben, több ígéretes helyzetet is kialakított a kapu előtt, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, így döntetlennel vonulhattak a szünetre a csapatok. 

A második félidőt az Inter kezdte jobban, és az első támadásából majdnem átvette a vezetést. Nicolò Barella védelem mögé benyesett labdáját Esposito akarta ellőni félfordulatból, azonban az olasz csatár lyukat rúgott, de a labda pont így került Lautaro Martínez elé, aki közelről kapura kotorta azt, de a kapufát találta el. Ezt követően többet volt a labda a norvég csapatnál, azonban komoly helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni a Bodø/Glimt. 

A 61. percben aztán újabb hidegzuhanyt kapott az Internazionale. 

Egy labdavesztés után mehetett átmenetből a norvég csapat, Kasper Høgh átadása után Jens Petter Hauge került helyzetbe, aki 12 méterről bődületesen nagyon gólt lőtt a rövid felsőbe (2-1). 

A bekapott gól megfogta az Intert, a Bodø/Glimt pedig három percen belül növelni tudta az előnyét. Egy gyönyörű támadás végén Ole Blomberg kapott egy védelem mögé bejátszott labdát, maga is berúghatta volna a ziccerét, de önzetlenül a jobbján érkező Høghhoz passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett gurítania (3-1). 

Bodo/Glimt's Danish forward #09 Kasper Hogh celebrates scoring the 3-1 goal with his teammates during the UEFA Champions League first-leg, play-off football match Bodo/Glimt vs Inter Milan at Aspmyra statium in Bodo, Norway on February 18, 2026. (Photo by Mats Torbergsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Kasper Høgh két gólpasszal és egy góllal vette ki a részét a sikerből
Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

A harmadik gól után az olasz csapat megpróbált sebességet váltani, de semmiféle átütőerő nem volt benne a játékában, sokkal inkább érett a Bodø/Glimt negyedik gólja. 

A hajrában aztán az Inter beszorította a norvég csapatot, záporoztak középre a beadások, de igazán komoly veszélyhelyzetet nem tudott kreálni az olasz sztárcsapat, így a Bodø/Glimt 3-1-re megnyerte a meccset és kétgólos előnyből várhatja a jövő kedden esedékes milánói visszavágót. 

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések:
Bodö/Glimt (norvég)-Internazionale (olasz) 3-1 (1-1)
gólszerzők: Fet (20.), Hauge (61.), Høgh (64.), ill. Esposito (30.)

Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 0-2 (0-0)
gólszerző: Schick (60., 63.)

Club Brugge (belga)-Atlético Madrid (spanyol) 3-3 (0-2)
gólszerzők: Onyedika (52.), Tresoldi (60.), Dzólisz (90+1.), ill. Julián Álvarez (7.-11-esből), Lookman (45+4.), Ordonez (79.-öngól)

Qarabag (azeri)-Newcastle United (angol) 1-6 (0-5)
gólszerzők: Csafargulijev (55.), illetve Gordon (3., 32., 34., 45+1. – a másodikat és a negyediket tizenegyesből), Thiaw (8.), Murphy (72.)

  • kapcsolódó cikkek:
A Fradit búcsúztató azeri csapatot agyonverték a Bajnokok Ligájában
Durva beszólás a Vinícius-botrány másnapján: „A felesége biztos hűtlen volt hozzá”
Nem csitul a botrány, közleményt adott ki José Mourinho rasszizmussal vádolt focistája
Perdöntő bizonyítékot tett közzé a Benfica, hazudnak a Real Madrid játékosai?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!