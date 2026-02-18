A találkozónak papíron az előző szezonban döntős Internazionale volt az esélyese, amely a 10. helyen végzett a Bajnokok Ligája alapszakaszában és csak egy ponttal maradt le a top8-ról. Azonban a milánói gárda nem mehetett biztosra, ugyanis azt a norvég Bodø/Glimt csapatát kapta ellenfélül, amely az idei BL-szezonban már okozott pár meglepetést.
A norvég csapat az alapszakaszban többek között pontot szerzett a Tottenham és a Dortmund ellen, valamint legyőzte a Manchester Cityt és az Atlético Madrid együttesét is.
Az Intert kitömték a norvég fagyban
Az Interre rendkívül nehéz mérkőzés várt, ugyanis a találkozó idején -2 fokot mértek Bodøben, nem mellesleg a norvég csapat pályája műfüves borítású, mivel a szélsőséges időjárási körülmények miatt nem lehet füvet tartani. A meccs előtt a világ- és Európa-bajnok Therry Henry is felhívta rá a figyelmet, hogy ilyen gyepen teljesen máshogyan gurul és pattog a labda, amihez rendkívül nehéz alkalmazkodnia egy olyan csapatnak, amely nincs ehhez hozzászokva.
A találkozót az Inter kezdte jobban, és már az ötödik percben megszerezhette volna a vezetést Lautaro Martínez zicceréből, de az argentin támadó lövésébe az utolsó pillanatban Fredrik Bjørkan bele tudott vetődni. A Bodø/Glimt megilletődötten kezdte a meccset, azonban tíz perc elteltével sikerült felvennie a ritmust és elkezdett egyre veszélyesebb támadásokat vezetni.
A 20. percben aztán egy gyönyörű góllal megszerezte a vezetést a norvég csapat.
A tizenhatos elé felpasszolt labdát a dán válogatott Kasper Høgh sarokkal lekészítette a lendületből érkező Sondre Fetnek, a norvég támadó pedig 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu jobb oldalába (1-0).
A bekapott gól után sebességet váltott az Inter, és a 26. percben majdnem egyenlíteni tudott. Egy balról betett labda elsuhant mindenki feje fölött, a hosszún érkező Matteo Darmian nyolc méterről kapura bombázott, de az olasz jobbhátvéd lövése a kapufán csattant.
A 30. percben aztán összejött az olasz csapat egyenlítőgólja.
Egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Carlos Augusto nyert meg egy fejpárbajt, a lecsorgó labda pedig Francesco Esposito elé került, aki befordult és hat méterről a kapuba bombázott (1-1).
A folytatásban az olasz csapat futballozott fölényben, több ígéretes helyzetet is kialakított a kapu előtt, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, így döntetlennel vonulhattak a szünetre a csapatok.
A második félidőt az Inter kezdte jobban, és az első támadásából majdnem átvette a vezetést. Nicolò Barella védelem mögé benyesett labdáját Esposito akarta ellőni félfordulatból, azonban az olasz csatár lyukat rúgott, de a labda pont így került Lautaro Martínez elé, aki közelről kapura kotorta azt, de a kapufát találta el. Ezt követően többet volt a labda a norvég csapatnál, azonban komoly helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni a Bodø/Glimt.
A 61. percben aztán újabb hidegzuhanyt kapott az Internazionale.
Egy labdavesztés után mehetett átmenetből a norvég csapat, Kasper Høgh átadása után Jens Petter Hauge került helyzetbe, aki 12 méterről bődületesen nagyon gólt lőtt a rövid felsőbe (2-1).
A bekapott gól megfogta az Intert, a Bodø/Glimt pedig három percen belül növelni tudta az előnyét. Egy gyönyörű támadás végén Ole Blomberg kapott egy védelem mögé bejátszott labdát, maga is berúghatta volna a ziccerét, de önzetlenül a jobbján érkező Høghhoz passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett gurítania (3-1).
A harmadik gól után az olasz csapat megpróbált sebességet váltani, de semmiféle átütőerő nem volt benne a játékában, sokkal inkább érett a Bodø/Glimt negyedik gólja.
A hajrában aztán az Inter beszorította a norvég csapatot, záporoztak középre a beadások, de igazán komoly veszélyhelyzetet nem tudott kreálni az olasz sztárcsapat, így a Bodø/Glimt 3-1-re megnyerte a meccset és kétgólos előnyből várhatja a jövő kedden esedékes milánói visszavágót.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések:
Bodö/Glimt (norvég)-Internazionale (olasz) 3-1 (1-1)
gólszerzők: Fet (20.), Hauge (61.), Høgh (64.), ill. Esposito (30.)
Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 0-2 (0-0)
gólszerző: Schick (60., 63.)
Club Brugge (belga)-Atlético Madrid (spanyol) 3-3 (0-2)
gólszerzők: Onyedika (52.), Tresoldi (60.), Dzólisz (90+1.), ill. Julián Álvarez (7.-11-esből), Lookman (45+4.), Ordonez (79.-öngól)
Qarabag (azeri)-Newcastle United (angol) 1-6 (0-5)
gólszerzők: Csafargulijev (55.), illetve Gordon (3., 32., 34., 45+1. – a másodikat és a negyediket tizenegyesből), Thiaw (8.), Murphy (72.)
- kapcsolódó cikkek: