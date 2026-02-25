Az Internazionale a Bodøben rendezett első mérkőzésen ugyan 3-1-re kikapott, ennek ellenére mégis sokan az olasz csapat továbbjutását várták, ugyanis a norvég együttest ezúttal nem segítette a műfüves hazai pályán előnye, valamint az időjárási viszonyok sem voltak olyan zordak, mint egy héttel ezelőtt.

Az Inter a San Siróban sem tudott mit kezdeni a Bodø/Glimt csapatával

Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Az Inter az első perctől kezdve óriási nyomást gyakorolt a norvég csapatra, a találkozó elején volt is pár ígéretes helyzete, de nem tudta megszerezni a vezetést, ezt követően pedig egyre görcsösebbé vált Cristian Chivu együttese.

​Az Inter nem bírt a norvég csörgőkígyóval

A fordulás után sem változott a helyzet, az Inter ugyan támadott, de teljesen súlytalan volt a tizenhatoson belül, ellenben a Bodø/Glimt az első két helyzetéből azonnal szerzett két gólt, így rövidre is zárta a továbbjutás kérdését. Negyedórával a vége előtt az Inter ugyan még szépíteni tudott Alessandro Bastoni révén, de arra már nem volt esélyes, hogy megfordítsa a párharcot, így a Bodø/Glimt a szezon legnagyobb meglepetését produkálva kettős győzelemmel jutott túl az Interen.

Az olasz La Gazzetta dello Sport arról írt, hogy az Internazionale nem tudott feltámadni, így a milánói csapat számára csúfos véget ért a Bajnokok Ligája.

„Norvégiában van egy közmondás, miszerint a boldogság és a balsors egymás mellett élnek, és a nagy tavak tükrében szemlélik önmagukat. Ma kezet fogtak a San Siróban, miután a Bodø/Glimt 2-1-re nyert és kiejtette az Intert. A norvég csapat kölcsönveheti a „Csoda a jégen” becenevet az amerikai jégkorong-válogatottól, amely az 1980-as Lake Placid-i téli olimpián csodálatos győzelmet aratott a szovjet csapat ellen a fináléban, most pedig 46 év után a milánói téli olimpián ismét aranyérmes lett az amerikai gárda. Herbert Brooks 1980-as csapatáról még film is készült, ezek után viszont könnyen lehet, hogy Kjetil Knutsenről is forgatnak majd egyet, hiszen a Bodø/Glimt edzőjeként búcsúztatta az előző szezon BL-döntősét és egy ötvenezer lakosú kisvárost csapatát feljuttatta Európa csillagai közé” – olvasható az olasz lap hasábján, mellette pedig külön kiemelik, hogy ezt a bravúrt a Bodø/Glimt úgy érte el, hogy kilenc norvég játékossal állt fel a San Siróban.