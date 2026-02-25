Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az előző szezonban BL-döntős Internazionale kettős vereséggel búcsúzott a labdarúgó Bajnokok Ligájából, miután a norvégiai első mérkőzést követően a milánói San Siróban is kikapott a Bodø/Glimt együttesétől a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc visszavágóján. A mérkőzés után az olasz lapok arról írták, hogy meg kellene filmesíteni a Bodø/Glimt csodáját, míg az Inter sztárjátékosa a kiesés után is szóba hozta Szoboszlai Dominik milánói tizenegyesgólját.

Az Internazionale a Bodøben rendezett első mérkőzésen ugyan 3-1-re kikapott, ennek ellenére mégis sokan az olasz csapat továbbjutását várták, ugyanis a norvég együttest ezúttal nem segítette a műfüves hazai pályán előnye, valamint az időjárási viszonyok sem voltak olyan zordak, mint egy héttel ezelőtt. 

Inter Milan's Italian defender #95 Alessandro Bastoni (R) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
Az Inter a San Siróban sem tudott mit kezdeni a Bodø/Glimt csapatával
Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Az Inter az első perctől kezdve óriási nyomást gyakorolt a norvég csapatra, a találkozó elején volt is pár ígéretes helyzete, de nem tudta megszerezni a vezetést, ezt követően pedig egyre görcsösebbé vált Cristian Chivu együttese. 

​Az Inter nem bírt a norvég csörgőkígyóval

A fordulás után sem változott a helyzet, az Inter ugyan támadott, de teljesen súlytalan volt a tizenhatoson belül, ellenben a Bodø/Glimt az első két helyzetéből azonnal szerzett két gólt, így rövidre is zárta a továbbjutás kérdését. Negyedórával a vége előtt az Inter ugyan még szépíteni tudott Alessandro Bastoni révén, de arra már nem volt esélyes, hogy megfordítsa a párharcot, így a Bodø/Glimt a szezon legnagyobb meglepetését produkálva kettős győzelemmel jutott túl az Interen. 

Az olasz La Gazzetta dello Sport arról írt, hogy az Internazionale nem tudott feltámadni, így a milánói csapat számára csúfos véget ért a Bajnokok Ligája. 

„Norvégiában van egy közmondás, miszerint a boldogság és a balsors egymás mellett élnek, és a nagy tavak tükrében szemlélik önmagukat. Ma kezet fogtak a San Siróban, miután a Bodø/Glimt 2-1-re nyert és kiejtette az Intert. A norvég csapat kölcsönveheti a „Csoda a jégen” becenevet az amerikai jégkorong-válogatottól, amely az 1980-as Lake Placid-i téli olimpián csodálatos győzelmet aratott a szovjet csapat ellen a fináléban, most pedig 46 év után a milánói téli olimpián ismét aranyérmes lett az amerikai gárda. Herbert Brooks 1980-as csapatáról még film is készült, ezek után viszont könnyen lehet, hogy Kjetil Knutsenről is forgatnak majd egyet, hiszen a Bodø/Glimt edzőjeként búcsúztatta az előző szezon BL-döntősét és egy ötvenezer lakosú kisvárost csapatát feljuttatta Európa csillagai közé” – olvasható az olasz lap hasábján, mellette pedig külön kiemelik, hogy ezt a bravúrt a Bodø/Glimt úgy érte el, hogy kilenc norvég játékossal állt fel a San Siróban.

Bodo/Glimt's Nplayers celebrate their win at the end of the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
A norvég Bodø/Glimt csodát tett a Bajnokok Ligájában 
Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Az olasz lap kiemeli, hogy a Bodø/Glimt olyan, mint egy csörgőkígyó: képes megbújni, majd hirtelen lecsapni, és ennek köszönhette az Inter elleni sikerét is. 

​Az Inter edzője elismerte, hogy a jobb csapat ment tovább

Cristian Chivu, az Inter edzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a norvég csapat nagyon szervezetten, mélyen védekezett. Az pedig kényelmet adott a Bodø/Glimtnek, hogy az Inter nem tudta korán megszerezni a vezetést. 

Semmit sem tudok felróni a fiúknak. Nekik a második félidőben sokkal több energiájuk volt, és helyzeteket alakítottak ki a kapunk előtt. Rendkívül csalódottak vagyunk, megpróbáltunk továbbjutni, de ma egy nálunk energikusabb csapattal találkoztunk, amely elszántan végrehajtotta, amit kellett. Gratulálnunk kell, mert a Bodø megérdemli a továbbjutást” 

értékelt a román szakember, aki hangsúlyozta, hogy ezen a szinten megbüntetik azt, ha egy csapat nem elég hatékony.

Inter Milan's Romanian coach Cristian Chivu (L) reacts at the end of the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
Az Inter edzője nem keresett kifogásokat a kiesés után
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

 „Az első félidőben erőltettük a direkt megoldásokat. A szünetben több türelmet kértem, valamint gyorsabb labdajáratást, hogy megbontsuk a Bodø kompakt 4-4-2-es rendszerét. Csak néhány beadásig jutottunk, de amikor beértünk a tizenhatoson belülre, abból akadtak jó lehetőségek. Valószínűleg nagyobb higgadtsággal sikerülhetett volna megszerezni a vezetést” – tette hozzá Cristian Chivu.

​Szoboszlai gólja miatt kesergett az Inter sztárja

Nicolò Barella, az Inter középpályása is úgy érzi, hogy a norvég csapat megérdemelte a továbbjutást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Inter célja a szezon eleje óta az olasz bajnokság megnyerése. 

Egyéni hibából kaptunk gólt, ez előfordul a futballban, de a legnehezebb az volt, hogy megtörjük a gólcsendet, és ez nem sikerült. A Bodø/Glimtnek gratulálni kell, oda-vissza legyőztek minket, tehát egyértelműen megérdemelték a továbbjutást” 

mondta Barella a Sky Sport Italiának.

Inter Milan's Italian midfielder #23 Nicolo Barella (C) congratulates Bodo/Glimt's Norwegian defender #06 Jostein Gundersen at the end of the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
Nicolò Barella is elismerte, hogy a jobbik csapat jutott tovább
Fotó: AFP/Andreas Solaro

Az Inter az utóbbi évek legsikeresebb olasz csapata volt az európai kupaporondon, a legutóbbi három szezonban kétszer is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe Simone Inzaghi irányításával. A milánói csapat legutóbb a 2020/21-es szezonban esett ki ilyen korán a BL-ből, akkor Antonio Conte irányításával már a csoportkörben búcsúzni kényszerült. 

Csalódottak vagyunk, mert sosem titkoltuk, hogy minden sorozatban harcolni akarunk a végső győzelemért. Megpróbáltuk, de jobbak voltak. De dühítő egy ponttal kicsúszni, hogy a kilencvenedik percben tizenegyest ítélnek ellened. Anélkül elkerültük volna a két pluszmeccset és a norvégiai utat, de ilyen az új Bajnokok Ligája” 

– kesergett az olasz válogatott játékos, aki arra célzott, hogy az Inter az alapszakasz 6. fordulójában a Szoboszlai Dominik által értékesített könnyű síppal befújt tizenegyes miatt veszítette el a Liverpool elleni meccset a San Siróban.

MILAN, ITALY - DECEMBER 9: Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates after scoring his team first goal during the UEFA Champions League football match Inter Milan vs Liverpool at San Siro Stadium in Milan, Italy on December 9, 2025 Piero Cruciatti / Anadolu (Photo by Piero Cruciatti / Anadolu via AFP)
Ha nincs Szoboszlai tavaly decemberi gólja, akár a legjobb nyolcban is végezhetett volna az Inter
Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Az Inter jelenleg tíz pont előnnyel vezeti az olasz bajnokságot, mellette pedig elődöntős az Olasz Kupában is, így a milánói csapatnak lehet még jó szezonja. 

Az volt a célunk, hogy minden sorozatban a végsőkig meneteljünk – ezt az elmúlt években többé-kevésbé következetesen meg is tettük- Legutóbb, amikor az Atlético Madrid ellen kiestünk, megnyertük a Scudettót. Most a Bodø ellen búcsúztunk, és tíz ponttal vezetünk. Természetesen a cél a Scudetto, de ez már a szezon eleje óta így van” 

– tette hozzá Barella. 

A Bodø/Glimt nyolcaddöntős ellenfele a Manchester City vagy a portugál Sporting lesz. 

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai döntött – az ő gólja mentette meg a Liverpoolt a BL-ben
Őrjöngenek az olaszok, botrány robbant ki Szoboszlai Dominik győztes gólja miatt
A Liverpool új szögből mutatta meg Szoboszlai Dominik győztes gólját a BL-ben – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!