A listavezető Inter 2-0-ra nyert a Cremonese otthonában, a 16. percben Lautaro Martínez, a 31. percben pedig Piotr Zielinski volt eredményes a milánóiaknál. A lengyel középpályás hatalmas gólt lőtt, de a mérkőzés legemlékezetesebb jelenete nem ez volt.

A Cremonse kapusát fáklyával dobták meg az Inter elleni bajnokin

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A második félidő elején meg kellett állítani a játékot, mivel az Inter-szurkolók egy tűzijátékot dobtak be a pályára, amely a Cremonese kapusa, Emil Audero közvetlen közelében robbant fel.

Az indonéz születésű labdarúgó fájdalmas arccal terült el a földön, a sokkoló jelenetet követően az orvosi stáb azonnal a pályára rohant,

hogy megvizsgálja a kapust, aki végül folytatni tudta a játékot, de elmondta, hogy néhány percig nem hallott a jobb fülére a robbanás miatt.

A botrányos eset után az Inter játékosai és Cristian Chivu vezetőedző arra kérték saját szurkolóikat, hogy viselkedjenek megfelelően. Audero, aki a 2023/2024-es szezont az Internél töltötte, röviddel az incidens után megfordult és a fejét rázta a vendégdrukkerek felé.

Az éllovas Inter sorozatban négy meccset nyert a Serie A-ban, de a milánói klub komoly bírságra számíthat a szurkolói rendbontás miatt.

