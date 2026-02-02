Live
A Serie A éllovasa magabiztosan győzött a Cremonese vendégeként a 23. fordulóban. A hazai csapat kapusa, Emil Audero számára sokáig emlékezetes marad az Inter elleni mérkőzés, ugyanis a lelátóról egy fáklyával dobták meg a szurkolók

A listavezető Inter 2-0-ra nyert a Cremonese otthonában, a 16. percben Lautaro Martínez, a 31. percben pedig Piotr Zielinski volt eredményes a milánóiaknál. A lengyel középpályás hatalmas gólt lőtt, de a mérkőzés legemlékezetesebb jelenete nem ez volt.

A Cremonse kapusát fáklyával dobták meg az Inter elleni bajnokin
A Cremonse kapusát fáklyával dobták meg az Inter elleni bajnokin
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A Cremonese-Inter meccsen fáklyával dobták meg a kapust

A második félidő elején meg kellett állítani a játékot, mivel az Inter-szurkolók egy tűzijátékot dobtak be a pályára, amely a Cremonese kapusa, Emil Audero közvetlen közelében robbant fel. 

Az indonéz születésű labdarúgó fájdalmas arccal terült el a földön, a sokkoló jelenetet követően az orvosi stáb azonnal a pályára rohant, 

hogy megvizsgálja a kapust, aki végül folytatni tudta a játékot, de elmondta, hogy néhány percig nem hallott a jobb fülére a robbanás miatt. 

A botrányos eset után az Inter játékosai és Cristian Chivu vezetőedző arra kérték saját szurkolóikat, hogy viselkedjenek megfelelően. Audero, aki a 2023/2024-es szezont az Internél töltötte, röviddel az incidens után megfordult és a fejét rázta a vendégdrukkerek felé.

A flare is aimed at Cremonese goalkeeper, Audero, at Cremonese vs. Inter.
byu/Big_Pick4100 insoccer

Az éllovas Inter sorozatban négy meccset nyert a Serie A-ban, de a milánói klub komoly bírságra számíthat a szurkolói rendbontás miatt.

