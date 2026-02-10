A beavatkozás után Jack Grealish egy kórházi ágyon készült fotót osztott meg az Instagramon, amelyhez könnyfakasztó sorokat fűzött.

Jack Grealish számára véget ért az idény

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Lesz még valaha a régi Jack Grealish?

„Nem így akartam, hogy véget érjen a szezonom, de ez a futball, nagyon csalódott vagyok. A műtét megtörtént, most már minden a felépülésről szól. Biztos vagyok benne, hogy fittebben, erősebben és jobban térek majd vissza, mint valaha” – írta a támadó.

A sérülés vélhetően a világbajnoki szereplésről szőtt amúgy is halvány reményeit is szertefoszlatta, ám Grealish most nem is ezzel foglalkozott, elsősorban az Evertonnak mondott köszönetet az elmúlt hónapok támogatásáért.

A támogatás, amit ennél a hihetetlen klubnál kaptam, mindent jelentett számomra. Az edzői stáb, a csapattársak és főleg a szurkolók elképesztőek voltak. Imádtam ezt a klubot képviselni”

– fogalmazott, majd hozzátette: a szezon végéig minden erejével a csapatot fogja buzdítani, és mindent megtesz a mielőbbi visszatérésért.

Grealish jövője továbbra is kérdéses. A szezon végén visszatér a Manchester Cityhez, ahol Pep Guardiola korábban már lemondott róla, ezért i került az Evertonhoz. Bár az új klubjában megvillantotta azt a formát, amely miatt a City 2021 nyarán 100 millió fontot fizetett érte, nem egyértelmű, hogy az idei mérlege – két gól és hat gólpassz – elegendő lesz-e ahhoz, hogy a 2026/27-es idényben ismét stabil szerepet kapjon az Etihad Stadionban.