­Újabb csapás érte. Jack Grealish érzelmes bejegyzésben erősítette meg a közösségi oldalán a hírt, hogy a szezon hátralévő részében már nem léphet pályára, miután megműtötték. Az Everton kölcsönjátékosa a bal lábában szenvedett fáradásos törést még a múlt hónapban, az Aston Villa elleni 1-0-s győzelem alkalmával – éppen korábbi csapata ellen.

A beavatkozás után Jack Grealish egy kórházi ágyon készült fotót osztott meg az Instagramon, amelyhez könnyfakasztó sorokat fűzött.

Jack Grealish számára véget ért az idény
Jack Grealish számára véget ért az idény
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Lesz még valaha a régi Jack Grealish?

„Nem így akartam, hogy véget érjen a szezonom, de ez a futball, nagyon csalódott vagyok. A műtét megtörtént, most már minden a felépülésről szól. Biztos vagyok benne, hogy fittebben, erősebben és jobban térek majd vissza, mint valaha” – írta a támadó.

A sérülés vélhetően a világbajnoki szereplésről szőtt amúgy is halvány reményeit is szertefoszlatta, ám Grealish most nem is ezzel foglalkozott, elsősorban az Evertonnak mondott köszönetet az elmúlt hónapok támogatásáért.

A támogatás, amit ennél a hihetetlen klubnál kaptam, mindent jelentett számomra. Az edzői stáb, a csapattársak és főleg a szurkolók elképesztőek voltak. Imádtam ezt a klubot képviselni”

 – fogalmazott, majd hozzátette: a szezon végéig minden erejével a csapatot fogja buzdítani, és mindent megtesz a mielőbbi visszatérésért.

Grealish jövője továbbra is kérdéses. A szezon végén visszatér a Manchester Cityhez, ahol Pep Guardiola korábban már lemondott róla, ezért i került az Evertonhoz. Bár az új klubjában  megvillantotta azt a formát, amely miatt a City 2021 nyarán 100 millió fontot fizetett érte, nem egyértelmű, hogy az idei mérlege – két gól és hat gólpassz – elegendő lesz-e ahhoz, hogy a 2026/27-es idényben ismét stabil szerepet kapjon az Etihad Stadionban.

