A gyenge sorozat tovább folytatódott: Jack Wilshere együttese az utóbbi hat bajnokijából mindössze kettőt tudott megnyerni a Luton Town együttesével, ami komoly nyomást helyezett az októberben kinevezett menedzserre.

Jack Wilshere nehezen bírt az érzelmeivel

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mi lesz a balhézó Jack Wilshere-rel?

A hazaiak számára különösen fájó volt az eredmény, hiszen a győzelem karnyújtásnyira volt a Burton Albion ellen, ám a hosszabbításban Fabio Tavares találata megfosztotta a csapatot a három ponttól.

A lefújás után a lelátóról a „szégyenletesek vagytok” rigmusok zúgott a játékosok felé, de a korábbi Arsenal-középpályást is kifütyülték. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint Wilshere heves szóváltásba keveredett a drukkerekkel, és csak a szakmai stáb közbelépése akadályozta meg a helyzet eszkalálódását.

A jelenetet rögzítő szurkoló szerint a hazai pontvesztés volt az utolsó csepp a pohárban:

Amikor még a 19. helyezettet sem tudjuk megverni otthon, az rendkívül frusztráló. Wilshere is visszaszólt, de ezt rendezni kell – ez így nincs rendben.”

A mérkőzés utáni nyilatkozatában Wilshere megértette a szurkolók csalódottságát, ugyanakkor kiállt játékosai mellett.

Megértem a csalódottságukat, sokszor elmondtam már. Most azonban szükségünk van rájuk. Nem a hozzáállással van gond, a játékosok mindent beleadnak minden egyes nap. Keményen dolgozunk, hogy meccseket nyerjünk és örömet szerezzünk a szurkolóknak”

– fogalmazott.

A tréner szerint a problémák gyökere inkább mentális: „Hiányzik az önbizalom és a hit. Nehéz úgy futballozni, ha már az első percben füttyszó fogad. Most mindenkinek össze kell fognia. Nem várhatjuk, hogy csak úgy besétálunk a pályára és nyerünk – a jelenlegi helyzet ezt világosan mutatja.”

Wilshere 2022-ben vonult vissza az aktív játéktól, majd edzői pályára lépett nevelőegyesületének, az Arsenalnak az akadémiáján. Később a Norwich City szakmai stábjában dolgozott, sőt ideiglenes menedzserként is lehetőséget kapott, mielőtt átvette a Luton irányítását. Korábban, a Wigan Athletic elleni vereség után a BBC-nek adott interjújában már arra kérte a drukkereket, hogy haragjukat inkább rajta töltsék ki.

„A játékosok törődnek a klubbal, ezért próbálnak kommunikálni a szurkolókkal. A düh jogos, az eredmények nem elég jók. Irányítsák felém a kritikát – én vagyok a vezetőedző, én hozom a döntéseket. A csapat mélyponton van, de jobbnak kell lennünk. Nekem is jobbnak kell lennem” – mondta akkor.

A Luton helyzete egyre nehezebb: a csapat kilenc pontra van a rájátszást érő helyektől, miközben a türelmetlen szurkolótábor gyors javulást vár. A következő fordulók így nemcsak a tabellán, hanem a kispadon is sorsdöntőek lehetnek.