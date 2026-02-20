Amikor James Milner 2002 novemberében pályára lépett a Leeds Unitedben, a kispadon ott ült Nigel Martyn, aki 1966-ban született. Most a Brighton öltözőjében olyan játékos a csapattársa, aki 2008-as születésű – vagyis akkor jött világra, amikor Milner már több mint kétszáz felnőttmeccsen volt túl. Játszott az 1933-as születésű Bobby Robson és Fabian Hürzeler (1993) irányítása alatt. Amikor debütált, a mostani 32 éves edzője, a német Hürzeler még általános iskolás volt.

James Milner búcsúja a Liverpool szurkolóitól

Fotó: PETER POWELL / AFP

A futball, a taktika, a sporttudomány, a tempó, a közösségi média világa teljesen átalakult körülötte. Milner viszont maradt ugyanaz: fegyelmezett, következetes, kérlelhetetlen.

James Milner, a laktátteszt királya

Jürgen Klopp utolsó liverpooli felkészülési időszakának első napján a játékosok futóteszten vettek részt. A végén — idézte fel az Independent — Klopp mosolyogva jelentette be:

És a James Milner-díjat idén… Mohamed Szalah kapja.

De csakis azért, mert Milner addigra már elhagyta a klubot.

Az Anfielden töltött évei alatt minden egyes szezonban ő nyerte a laktáttesztet. Harminc felett is. Joe Gomez, aki 11 évvel fiatalabb nála, hiába próbálta tartani a lépést – Milner egyszerűen lefutotta.