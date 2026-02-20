Amikor James Milner 2002 novemberében pályára lépett a Leeds Unitedben, a kispadon ott ült Nigel Martyn, aki 1966-ban született. Most a Brighton öltözőjében olyan játékos a csapattársa, aki 2008-as születésű – vagyis akkor jött világra, amikor Milner már több mint kétszáz felnőttmeccsen volt túl. Játszott az 1933-as születésű Bobby Robson és Fabian Hürzeler (1993) irányítása alatt. Amikor debütált, a mostani 32 éves edzője, a német Hürzeler még általános iskolás volt.
A futball, a taktika, a sporttudomány, a tempó, a közösségi média világa teljesen átalakult körülötte. Milner viszont maradt ugyanaz: fegyelmezett, következetes, kérlelhetetlen.
James Milner, a laktátteszt királya
Jürgen Klopp utolsó liverpooli felkészülési időszakának első napján a játékosok futóteszten vettek részt. A végén — idézte fel az Independent — Klopp mosolyogva jelentette be:
És a James Milner-díjat idén… Mohamed Szalah kapja.
De csakis azért, mert Milner addigra már elhagyta a klubot.
Az Anfielden töltött évei alatt minden egyes szezonban ő nyerte a laktáttesztet. Harminc felett is. Joe Gomez, aki 11 évvel fiatalabb nála, hiába próbálta tartani a lépést – Milner egyszerűen lefutotta.
(A laktátteszt egy állóképességi terheléses vizsgálat: futás közben azt nézik, mikor és milyen szinten emelkedik meg a vérben a tejsav, a laktát mennyisége. Minél később „szalad fel” ez az érték, annál jobb a játékos aerob állóképessége és terhelhetősége – vagyis annál tovább képes magas intenzitáson futni visszaesés nélkül.)
16 évesen meghozott döntés
A High Performance podcastben Milner pontosan megfogalmazta, mit jelent kiemelkedni: „A magas teljesítmény az én szememben azt jelenti, hogy huzamosabb ideig, következetesen magas szinten teljesítesz. Mindent megteszel a cél érdekében: a felkészülést, a regenerációt, a folyamatos tanulást, és nem hagysz ki semmit.”
A tettei is ezt tükrözik. Milner soha nem ivott alkoholt. Nem vallási vagy erkölcsi okból. Hanem mert nem segíti a teljesítményét.
Tizenhat évesen hoztam meg ezt a döntést az alkoholról. Feltettem a kérdést: fog ez segíteni abban, hogy jobb játékos legyek? Nem. Akkor nem fogom csinálni.
„Sokszor próbáltak nyomást gyakorolni rám, hogy ‘á, csak egyet igyál meg’, de ragaszkodnod kell az elveidhez és áldozatokat kell hoznod, ha a csúcsra akarsz jutni.”
A 40 évesen is elképesztő futómennyiséget produkáló játékos történetében ez nem mellékszál. Ez az alap.
A stoplistisztító tini
Milner a régi iskola gyermeke. A Leeds Unitednél így élte a mindennapjait: „Miután gólt lőttem az első csapatban, segítettem a szertárosnak, amíg ő azt nem mondta: most már mehetsz a buszra. Úgy éreztem, kiérdemeltem a jogot, hogy a csapat tagja legyek.”
És a filozófiája ma is ugyanaz: „A pályán kívül maradj láthatatlan, hajtsd le a fejed, és tiszteld az idősebbeket. De amint kilépsz a pályára, ott kell felhívnod magadra a figyelmet.”
Nem volt hangos, nem volt botrányhős, nem volt celeb. Csak játszott.
A „szamár”, aki megnyerte a BL-t
2019 tavaszán a Liverpool a Barcelona ellen játszott a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az első mérkőzésen, a Camp Nouban a katalánok 3–0-ra nyertek, és az angol csapat szinte reménytelen helyzetből várta a visszavágót. A legenda szerint a meccs hevében Lionel Messi egy szóváltás során „burro”-nak, vagyis szamárnak nevezte Milnert – nem feltétlenül szó szerinti sértésként, inkább az angol középpályás keménységére, nyers stílusára utalva. Milner értette a beszólást, mert beszél spanyolul, de nem csinált belőle ügyet.
Az igazi válasz az Anfielden érkezett.
Jürgen Klopp a meccs előtt ezt mondta a csapatának:
A világon egyetlen csapatnak sincs esélye megfordítani ezt, de nektek van.
A visszavágón a Liverpool történelmi, 4–0-s győzelmet aratott, és 0–3-ról fordítva jutott be a döntőbe. Mohamed Szalah és Roberto Firmino sérülés miatt nem játszhatott, így Kloppnak improvizálnia kellett. Milner a második félidőben balhátvédként futballozott – többek között Messivel szemben –, és fegyelmezett, fizikális játékával segített lezárni a bal oldalt. Nem látványos megoldásokkal, hanem ütközésekkel, futással, pozíciós fegyelemmel.
A lefújás után Milner sírt. Nem a beszólás miatt, hanem azért, mert pályafutása egyik legnagyobb estéjét élte át. A Liverpool végül megnyerte a Bajnokok Ligáját, Milner pedig kulcsszereplője volt annak a menetelésnek.
Milner nem sztár, hanem garancia
Két Premier League-cím a Manchester Cityvel. Egy bajnoki arany és egy Bajnokok Ligája-győzelem a Liverpoollal. FA-kupa, Ligakupa, 61 angol válogatottság.
Játszott minden mezőnyposzton a középhátvédet leszámítva. Volt szélső, középpályás, csatár egy sérüléshullám idején, Klopp alatt balhátvéd. A Citynél Manuel Pellegrini egyszer azt mondta róla:
Anglia legkomplettebb játékosa.
Soha nem volt Aranylabda-esélyes. Soha nem volt a liga arca. Mégis ő lett a Premier League történetének legtöbbet foglalkoztatott mezőnyjátékosa.
És ebben a történetben külön érdekesség, hogy Milner most éppen egy korábbi klubtársát érte utol: Gareth Barry 2018-ban állította fel a 653 mérkőzéses csúcsot, amelyet sokáig megdönthetetlennek tartottak. Milner és Barry 129 Premier League-meccsen voltak csapattársak az Aston Villában és a Manchester Cityben, és az angol válogatottban is szerepeltek együtt – most pedig a futballtörténelemben is összekapcsolódik a nevük.
Szentül hiszi, Diogo Jota segítette gólt lőni hat év után
Milner 2025 nyarán a Brightonban mezszámot váltott, és felvette a 20-ast – nem marketingből, hanem gesztusból: amikor meghallotta, hogy csapattársa, Carlos Baleba másik számot szeretne, és a 20-as felszabadul, rögtön kérte, hogy ezzel is tisztelegjen a nyáron tragikusan elhunyt Diogo Jota emléke előtt, aki a Liverpoolban ezt a számot viselte. Milner három éven át játszott együtt a portugállal (2021 és 2024 között), és nem titkolta, hogy barátként is sokat jelentett neki.
A történet pedig kapott egy filmbe illő folytatást is: amikor hat év után végre újra betalált a bajnokságban, méghozzá tizenegyesből, nem a labdáért rohant, hanem a kamerát kereste, és Jota jellegzetes, „videójátékos” gólörömét mutatta be – majd hozzátette:
Hat év után szereztem gólt a bajnokságban, éppen a 20-as mezszámban. Tudom, hogy fentről ő is segített nekem.
A rekord árnyékában: kevesebb perc, mégis óriási szerep
Milner ma már természetesen nem játszik annyit, mint fénykorában. A Brightonban inkább kiegészítő ember, aki főleg csereként kap lehetőséget, és az idei szezonban már jóval kevesebb perc jut neki.
De a jelenléte még így is erősítés: egy olyan öltözőben, ahol fiatal játékosok sorakoznak, Milner rutinja, fegyelme és mentalitása felbecsülhetetlen. Nem véletlen, hogy edzői még 40 évesen is ragaszkodnak hozzá, hiszen vannak futballisták, akik nemcsak a pályán, hanem a csapat kultúrájában is kulcsszerepet jelentenek.
A rekord megdöntésétől pedig egy lépésre került. A Liverpool ellen az FA-kupában nem lépett pályára Szoboszlai Dominikék ellen, most viszont február 21-én, a Brentford otthonában minden tekintet rá szegeződik majd. Szinte biztos, hogy ha másképp nem, legalább a hajrára, az utolsó tíz percre becserélik – és akkor már egyedüli csúcstartóként írhat történelmet.
A kérlelhetetlenség
A 2024/25-ös idényben egy térdsérülés után még az is kérdéses volt, tud-e rendesen járni. Milner a szezon elején sérült meg, később térdrekonstrukcióra volt szüksége, ám a beavatkozásnál ritka komplikáció lépett fel: idegsérülés miatt hónapokig nem tudta rendesen megemelni a lábfejét, és egy ideig attól tartott, hogy nemhogy futballozni, de normálisan járni sem fog többé.
Milner így emlékezett vissza erre a kilátástalan időszakra:
Mindent megpróbáltunk: hiperbár kamrát, hideg-meleg terápiát, mindenféle kezelést, amit csak lehetett. Ez nem egy mindennapi sérülés volt, és az ideggyógyászok is csak annyit tudtak mondani: az idegek regenerálódásához egyszerűen idő kell.
A bizonytalanság és a tehetetlenség még egy ilyen mentális óriást is próbára tett, de a feladást továbbra sem ismerte: „Nem mondanám, hogy sötét gondolataim voltak, inkább csak frusztrált időszakok. Volt, hogy öt-hat hét folyamatos munka után szükségem volt pár nap szünetre, egy kis környezetváltozásra, hogy újra fókuszálni tudjak. De ami igazán hajtott, az maga a kihívás volt: képes vagyok-e visszatérni egy ilyen sérülésből, ráadásul az én koromban?”.
A hosszú rehabilitáció végül sikerrel járt, visszatért a keretbe, most pedig már 653 Premier League-meccsnél jár – és hamarosan egyedül vezetheti majd az örökrangsort.
Mindig jönnek az interjúkban a kérdéssel: mit csinálsz majd, ha visszavonulsz? Ha rosszul játszol, azt mondják, túl öreg vagy. Ha jól, akkor meg csodálkoznak. Én csak tovább akarom tolni ezt a határt.
És talán ez a legjobb magyarázat arra, hogyan jutott el idáig:
„Az egyetlen aranyszabályom: teljes elköteleződés. Bármit is csinálsz, csinálj all-int! Ne kelljen soha visszanézned úgy, hogy dolgozhattam volna keményebben is.”
